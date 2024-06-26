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Экология и Альпы

Швейцария должна приспособиться к риску наводнений

В последние дни в некоторых районах швейцарских Альп сложилась угрожающая и даже катастрофическая паводковая ситуация.
В последние дни в некоторых районах швейцарских Альп сложилась угрожающая и даже катастрофическая паводковая ситуация. Keystone / Jean-Christophe Bott

В последние дни в некоторых районах Альп сложилась катастрофическая паводковая ситуация. Швейцария должна приспособиться к новой ситуации в области паводковых рисков. Такого мнения придерживается гидролог Фредерик Жордан (Frédéric Jordan) в интервью общественному франкоязычному радио RTS.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo

По его словам, в последние сто лет или около того сильные наводнения обычно происходили в период с августа по октябрь. Однако если мы посмотрим на последние 12 месяцев, то у нас было крупное наводнение на реке Рона 14 ноября 2023 года и одно 21 июня 2024 года, что является довольно новым трендом. Как считает эксперт, все эти изменения «весьма вероятно» связаны с изменением климата.

«В Церматте во время ливня в пятницу 21 июня 2024 года было 14°C, что теплее, чем в августе 1987 года или в октябре 2000 года, когда на реке Рона также наблюдались сильные паводки. В горных районах с крутыми склонами и большими водосборными площадями риск таких событий гораздо выше, такого рода явления могут возникать стремительно и быть даже более мощными, чем на равнинах», — говорит Фредерик Жордан.

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Дополнительным фактором риска в этом году стало наличие большого количества снега в горах на больших высотах, и все это должно побудить Швейцарии учесть новую исходную ситуацию и принять необходимые меры по соответствующей адаптации (общества и инфраструктуры). По его словам, система водного менеджмента и управления паводковыми рисками, сложившаяся в Швейцарии за последние 30 лет, во многом опирается на т. н. «картах рисковых зон».

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Некоторые из них были составлены совсем недавно, а другие — 20 или даже 30 лет назад. Эксперт настаивает на необходимости регулярно пересматривать и адаптировать такого рода карты, меняя те из них, что утратили адекватность, а такие события, как на этих выходных, должны стать дополнительным стимулом к этому.

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