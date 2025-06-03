«У профи-футболисток в Швейцарии до сих пор слишком мало перспектив»
Через месяц в Швейцарии стартует яркий праздник спорта, Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Луана Бюлер (Luana BühlerВнешняя ссылка), одна из ведущих защитниц швейцарской сборной, сделала отличную профессиональную карьеру – но за границей, в Германии и Англии. Почему? И как ей удалось начать зарабатывать футболом?
Луане Бюлер 29 лет, она защитница национальной сборной — и редкое исключение в швейцарском женском футболе: ей удается зарабатывать на жизнь игрой. Уже два года она живёт в Англии и выступает за клуб «Тоттенхэм Хотспур». До этого на протяжении пяти лет она профессионально играла в Германии. Отец Луаны был футбольным тренером. В её родном городе Альтсхофен (кантон Люцерн) её пятеро братьев и сестёр — трое братьев и две сестры — тоже играли в футбол. А когда ходить на футбольные тренировки начала её старшая сестра, Луана решила, что непременно хочет последовать её примеру.
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«Тогда ещё не было женских команд, но меня это никогда не смущало, — вспоминает Луана Бюлер. — Мне просто нравилось играть в футбол». По данным Швейцарской футбольной ассоциации (Schweizer Fussball Verband)Внешняя ссылка в футбольных клубах по всей стране зарегистрирован 338 991 человек. Женщины составляют около 12% от этого числа. «Футбол — самый популярный командный вид спорта среди женщин в Швейцарии, — говорит футбольный эксперт и бывшая профессиональная игрок Мартина Мозер (Martina Moser), — Мужчин тут по-прежнему значительно больше, но за последние 15 лет число женщин-футболисток в стране удвоилось»..
В преддверии чемпионата Европы по футболу среди женщинВнешняя ссылка, который этим летом пройдёт в Швейцарии, защитница национальной сборной Луана Бюлер надеется, что турнир станет возможностью для запуска реальных перемен в швейцарском женском футболе. В стране уже наметились позитивные сдвиги, но до реального равенства возможностей для мальчиков и девочек всё ещё далеко. «Я бы хотела, чтобы мы как можно скорее всерьёз взялись (за это дело)», — говорит Луана Бюлер.
Бывшая профессиональная футболистка и эксперт Мартина Мозер уверена: чемпионат Европы в Берне даст женскому футболу новый импульс. «После этого турнира, скорее всего, очень много девочек захотят начать играть в футбол и вступить в какой-то спортивный клуб», — говорит она. Но чтобы больше детей действительно могли заниматься футболом в клубах, уже сейчас необходимо инвестировать в инфраструктуру. «К сожалению, во многих клубах надо записываться в очередь», — рассказывает Мартина Мозер, нерешенной проблемой остается и нехватка футбольных полей и раздевалок.
Сводить концы с концами
Путь к вершине в швейцарском женском футболе и сегодня ещё чаще зависит от случайностей, чем от выстроенной системы. История Луаны Бюлер — наглядное тому подтверждение. В детстве её интересы были весьма разнообразны: танцы, гимнастика, теннис, верховая езда и лыжи. «Но футбол был тем видом спорта, который всегда оставался организационно возможным для нашей большой семьи», — вспоминает она сегодня. Сначала Луана Бюлер играла за клуб FC Schötz, затем последовали переходы в FC Kriens, FC Luzern и женскую команду FC Zürich. Позже она уехала в Германию, где выступала за TSG 1899 Hoffenheim. «Но я никогда не думала, что однажды смогу зарабатывать футболом и жить на эти деньги», — признаётся она.
На самом деле свое будущее она всегда видела в академической сфере, и Луана действительно пошла по этому пути и идет по нему до сих пор. Сегодня она совмещает профессиональный спорт с дистанционным обучением в магистратуре по программе «бизнес-администрирование и экономика промышленного предприятия». У неё уже есть диплом бакалавра по специальности «бизнес-администрирование» со специализацией в сфере банковского дела и финансов. После завершения текущей учебной программы она планирует продолжить свое образование — но о завершении спортивной карьеры она пока не думает.
По её словам, благодаря общему улучшению финансовых условий в профессиональном спорте заниматься футболом теперь можно гораздо дольше. Да и рождение ребёнка больше не означает автоматического окончания карьеры. Но эта тенденция — явление лишь последних нескольких лет. С этим согласна и футбольный эксперт Мартина Мозер: «Почему женщина должна прекращать играть в футбол в 25 лет только потому, что хочет ребёнка?» В трудовые соглашения клубы наконец-то начали включать положения, которые учитывают даже такие потребности профессиональных спортсменок. Но обязательно ли уезжать за границу для того, чтобы зарабатывать футболом на жизнь?
«Да — если ты хочешь заниматься этим на полную и действительно жить за счёт футбола, — уверена Луана Бюлер. — Швейцария всё ещё далека от того, чтобы женщины-профессионалы могли зарабатывать на жизнь футболом». Большинство футболисток «Суперлиги» в Швейцарии по-прежнему вынуждены работать дополнительно, чтобы просто сводить концы с концами. Статистики по заработной плате в швейцарском женском футболе не существует, но данные, приведенные недавно капитаном национальной сборной Швейцарии Лией Вельти (Lia Wälti) в интервью газетам холдинга CH Media, дают все-таки некоторое представление о реальном положении дел.
По её словам, на хорошо оплачиваемой административной должности в Швейцарии она зарабатывала бы куда больше. А ведь она играет за английский клуб «Арсенал» и входит в число самых высокооплачиваемых швейцарских футболисток. Для Луаны Бюлер тема финансов тоже имеет немалое значение. Часть своего дохода она вкладывает в частный пенсионный накопительный счёт (так называемый «третий сегмент» швейцарской пенсионной системы). По её словам, финансовые вопросы всё чаще обсуждаются и среди игроков национальной сборной. «Я особенно рада за молодых спортсменок. Они уже в начале карьеры понимают, что будет, если они не начнут заботиться о своих деньгах ещё до достижения ими 30-летнего возраста», — говорит она.
Заработок, визы, запреты
Англия стала для Луаны Бюлер не просто новой страной, но и новым профессиональным и культурным ландшафтом. В южной Германии, где она раньше играла, ей всё вокруг напоминало Швейцарию. В Лондоне же многое устроено совершенно иначе. «Я научилась ценить всё то, что у нас есть в Швейцарии: близость к семье, удобство транспорта, четкая организация административных процедур, природа — всё это ощущается особенно остро вдали от дома. Даже какие-то повседневные вещи в Англии могут стать настоящим вызовом. Сначала мне было сложно найти свежие овощи, но теперь я знаю, куда мне за ними идти».
Луана Бюлер проживает в Великобритании по спортивной визе. Чтобы её получить, нужно соответствовать ряду жёстких критериев: учитываются, например, количество сыгранных минут в сезоне и очки, набранные в предыдущем клубе. «После Brexit визовые требования стали строже», — отмечает она. С профессиональной же точки зрения Англия стала для неё большим шагом вперёд и вверх. «В Германии к профессионализму в спорте ещё только стремятся. В Англии всё это уже реализовано», — подчёркивает Луана Бюлер. В её трудовом соглашении, как и в большинстве спортивных контрактов, прописан, например, запрет на занятия лыжным спортом.
До футбольной карьеры она работала лыжным инструктором. «В Германии мы ещё шутили, что швейцаркам надо бы разрешить лыжи в виде исключения», — смеётся она. Но теперь она и сама не хочет рисковать. «Я вкладываю в футбол слишком много энергии и времени. И, к тому же, при катании на лыжах рискую не только я одна».
Луана Бюлер с нетерпением ждёт чемпионата Европы, который пройдёт на родине в Швейцарии. Состав сборной будет объявлен 23 июня, и её шансы попасть в основной состав весьма высоки. «Играть на чемпионате Европы у себя дома — это, наверное, самое яркое событие в карьере любой футболистки», — считает эксперт Мартина Мозер. Женский футбол и его игроки смогут проявить себя с самой лучшей стороны как на поле, так и за его пределами.
Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
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