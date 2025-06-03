«У профи-футболисток в Швейцарии до сих пор слишком мало перспектив»

В составе национальной сборной Швейцарии Луана Бюлер играет уже семь лет. Gabor Baumgarten / Getty Images

Через месяц в Швейцарии стартует яркий праздник спорта, Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Луана Бюлер (Luana Bühler Внешняя ссылка ), одна из ведущих защитниц швейцарской сборной, сделала отличную профессиональную карьеру – но за границей, в Германии и Англии. Почему? И как ей удалось начать зарабатывать футболом?

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Луане Бюлер 29 лет, она защитница национальной сборной — и редкое исключение в швейцарском женском футболе: ей удается зарабатывать на жизнь игрой. Уже два года она живёт в Англии и выступает за клуб «Тоттенхэм Хотспур». До этого на протяжении пяти лет она профессионально играла в Германии. Отец Луаны был футбольным тренером. В её родном городе Альтсхофен (кантон Люцерн) её пятеро братьев и сестёр — трое братьев и две сестры — тоже играли в футбол. А когда ходить на футбольные тренировки начала её старшая сестра, Луана решила, что непременно хочет последовать её примеру.

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«Тогда ещё не было женских команд, но меня это никогда не смущало, — вспоминает Луана Бюлер. — Мне просто нравилось играть в футбол». По данным Швейцарской футбольной ассоциации (Schweizer Fussball Verband)Внешняя ссылка в футбольных клубах по всей стране зарегистрирован 338 991 человек. Женщины составляют около 12% от этого числа. «Футбол — самый популярный командный вид спорта среди женщин в Швейцарии, — говорит футбольный эксперт и бывшая профессиональная игрок Мартина Мозер (Martina Moser), — Мужчин тут по-прежнему значительно больше, но за последние 15 лет число женщин-футболисток в стране удвоилось»..

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Внешний контент

В преддверии чемпионата Европы по футболу среди женщинВнешняя ссылка, который этим летом пройдёт в Швейцарии, защитница национальной сборной Луана Бюлер надеется, что турнир станет возможностью для запуска реальных перемен в швейцарском женском футболе. В стране уже наметились позитивные сдвиги, но до реального равенства возможностей для мальчиков и девочек всё ещё далеко. «Я бы хотела, чтобы мы как можно скорее всерьёз взялись (за это дело)», — говорит Луана Бюлер.

Бывшая профессиональная футболистка и эксперт Мартина Мозер уверена: чемпионат Европы в Берне даст женскому футболу новый импульс. «После этого турнира, скорее всего, очень много девочек захотят начать играть в футбол и вступить в какой-то спортивный клуб», — говорит она. Но чтобы больше детей действительно могли заниматься футболом в клубах, уже сейчас необходимо инвестировать в инфраструктуру. «К сожалению, во многих клубах надо записываться в очередь», — рассказывает Мартина Мозер, нерешенной проблемой остается и нехватка футбольных полей и раздевалок.

Сводить концы с концами

Путь к вершине в швейцарском женском футболе и сегодня ещё чаще зависит от случайностей, чем от выстроенной системы. История Луаны Бюлер — наглядное тому подтверждение. В детстве её интересы были весьма разнообразны: танцы, гимнастика, теннис, верховая езда и лыжи. «Но футбол был тем видом спорта, который всегда оставался организационно возможным для нашей большой семьи», — вспоминает она сегодня. Сначала Луана Бюлер играла за клуб FC Schötz, затем последовали переходы в FC Kriens, FC Luzern и женскую команду FC Zürich. Позже она уехала в Германию, где выступала за TSG 1899 Hoffenheim. «Но я никогда не думала, что однажды смогу зарабатывать футболом и жить на эти деньги», — признаётся она.

Футболистка Луана Бюлер уже семь лет живёт за пределами Швейцарии, потому что только там она имеет шанс на профессиональную карьеру. 2024 Eurasia Sport Images

На самом деле свое будущее она всегда видела в академической сфере, и Луана действительно пошла по этому пути и идет по нему до сих пор. Сегодня она совмещает профессиональный спорт с дистанционным обучением в магистратуре по программе «бизнес-администрирование и экономика промышленного предприятия». У неё уже есть диплом бакалавра по специальности «бизнес-администрирование» со специализацией в сфере банковского дела и финансов. После завершения текущей учебной программы она планирует продолжить свое образование — но о завершении спортивной карьеры она пока не думает.

По её словам, благодаря общему улучшению финансовых условий в профессиональном спорте заниматься футболом теперь можно гораздо дольше. Да и рождение ребёнка больше не означает автоматического окончания карьеры. Но эта тенденция — явление лишь последних нескольких лет. С этим согласна и футбольный эксперт Мартина Мозер: «Почему женщина должна прекращать играть в футбол в 25 лет только потому, что хочет ребёнка?» В трудовые соглашения клубы наконец-то начали включать положения, которые учитывают даже такие потребности профессиональных спортсменок. Но обязательно ли уезжать за границу для того, чтобы зарабатывать футболом на жизнь?

«Да — если ты хочешь заниматься этим на полную и действительно жить за счёт футбола, — уверена Луана Бюлер. — Швейцария всё ещё далека от того, чтобы женщины-профессионалы могли зарабатывать на жизнь футболом». Большинство футболисток «Суперлиги» в Швейцарии по-прежнему вынуждены работать дополнительно, чтобы просто сводить концы с концами. Статистики по заработной плате в швейцарском женском футболе не существует, но данные, приведенные недавно капитаном национальной сборной Швейцарии Лией Вельти (Lia Wälti) в интервью газетам холдинга CH Media, дают все-таки некоторое представление о реальном положении дел.

В Швейцарии жить за счет футбола все ещё невозможно. SWI swissinfo.ch

По её словам, на хорошо оплачиваемой административной должности в Швейцарии она зарабатывала бы куда больше. А ведь она играет за английский клуб «Арсенал» и входит в число самых высокооплачиваемых швейцарских футболисток. Для Луаны Бюлер тема финансов тоже имеет немалое значение. Часть своего дохода она вкладывает в частный пенсионный накопительный счёт (так называемый «третий сегмент» швейцарской пенсионной системы). По её словам, финансовые вопросы всё чаще обсуждаются и среди игроков национальной сборной. «Я особенно рада за молодых спортсменок. Они уже в начале карьеры понимают, что будет, если они не начнут заботиться о своих деньгах ещё до достижения ими 30-летнего возраста», — говорит она.

Заработок, визы, запреты

Англия стала для Луаны Бюлер не просто новой страной, но и новым профессиональным и культурным ландшафтом. В южной Германии, где она раньше играла, ей всё вокруг напоминало Швейцарию. В Лондоне же многое устроено совершенно иначе. «Я научилась ценить всё то, что у нас есть в Швейцарии: близость к семье, удобство транспорта, четкая организация административных процедур, природа — всё это ощущается особенно остро вдали от дома. Даже какие-то повседневные вещи в Англии могут стать настоящим вызовом. Сначала мне было сложно найти свежие овощи, но теперь я знаю, куда мне за ними идти».

Луана Бюлер проживает в Великобритании по спортивной визе. Чтобы её получить, нужно соответствовать ряду жёстких критериев: учитываются, например, количество сыгранных минут в сезоне и очки, набранные в предыдущем клубе. «После Brexit визовые требования стали строже», — отмечает она. С профессиональной же точки зрения Англия стала для неё большим шагом вперёд и вверх. «В Германии к профессионализму в спорте ещё только стремятся. В Англии всё это уже реализовано», — подчёркивает Луана Бюлер. В её трудовом соглашении, как и в большинстве спортивных контрактов, прописан, например, запрет на занятия лыжным спортом.

Луана Бюлер живёт вместе со своим партнёром в пригороде Лондона. zVg / Фото предоставлено лично

До футбольной карьеры она работала лыжным инструктором. «В Германии мы ещё шутили, что швейцаркам надо бы разрешить лыжи в виде исключения», — смеётся она. Но теперь она и сама не хочет рисковать. «Я вкладываю в футбол слишком много энергии и времени. И, к тому же, при катании на лыжах рискую не только я одна».

Луана Бюлер с нетерпением ждёт чемпионата Европы, который пройдёт на родине в Швейцарии. Состав сборной будет объявлен 23 июня, и её шансы попасть в основной состав весьма высоки. «Играть на чемпионате Европы у себя дома — это, наверное, самое яркое событие в карьере любой футболистки», — считает эксперт Мартина Мозер. Женский футбол и его игроки смогут проявить себя с самой лучшей стороны как на поле, так и за его пределами.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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