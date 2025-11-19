Почему бывает сложно получить новый загранпаспорт?

Получение нового загранпаспорта: для многих швейцарцев за рубежом это настоящая проблема Keystone / Christian Beutler

С момента введения в Швейцарии биометрических паспортов для их продления необходимо лично являться либо в паспортный стол, либо в швейцарское консульство за рубежом. Для многих швейцарцев, постоянно проживающих за границей, это порой представляет собой серьёзную проблему: поездки на несколько сотен, а порой даже тысяч километров нередко оказываются для них невозможными по финансовым или медицинским причинам.

Вот лишь один пример 91-летней Жаклин Мартиндейл (Jacqueline Martindale), уроженки Женевы. Ей понадобилось получить новый загранпаспорт. «Генеральное консульство Швейцарии в Нью-Йорке сообщило моей жене, которая слепа и передвигается с помощью ходунков, что она должна лично явиться к окошку чиновника», — рассказывает её муж Джон Мартиндейл (John Martindale). Жаклин Мартиндейл, эмигрировавшая в Соединённые Штаты много лет назад, живёт с супругом недалеко от Бостона, в штате Массачусетс, город Нью-Йорк находится примерно в 350 километрах к югу от их дома.

Нужна справка…

В 2024 году свои заграничные паспорта обновили 78 124 гражданина Швейцарии из числа тех, кто постоянно проживает за рубежом. Для живущих в таких крупных странах, как Соединённые Штаты, эта процедура часто связана со значительными затратами — как времени, так и денег. Чтобы попасть в ближайшее консульство, некоторым приходится преодолевать сотни километров и даже пересекать государственные границы. Показателен пример посольства и консульского центра Швейцарии в Бангкоке (Таиланд): они обслуживают не только граждан, проживающих в Таиланде, но также в Камбодже, Лаосе, Малайзии и Мьянме.

«Это означает, что любой швейцарец или швейцарка, желающие продлить паспорт, независимо от возраста и состояния здоровья, должны быть готовы потратить на поездку целый день, а то и больше, и заплатить при этом немалую сумму за билеты. В случае моей жены её должен будет ещё и сопровождать кто-то, что вообще удваивает наши расходы, — говорит Джон Мартиндейл. — Что это? Осознанная политика правительства, направленная на то, чтобы отвадить швейцарцев от обновления паспортов? Или просто бюрократия?»

Джон и Жаклин Мартиндейл на веранде своего дома недалеко от Бостона в США. zVg

Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA), в ведении которого находятся посольства и консульства, сообщил порталу SWI swissinfo.ch, что бюджет ведомства не компенсирует расходы граждан, связанные с их поездками для получения личных документов — вне зависимости от состояния здоровья заявителей или расстояния. В исключительных случаях, если гражданин или гражданка не могут передвигаться самостоятельно, консульское представительство всё же может выдать паспорт — «при условии предоставления соответствующего медицинского заключения».

Мобильные терминалы

Швейцарские удостоверения личностиВнешняя ссылка в формате кредитной карточки не содержат биометрических данных, поэтому их оформление не требует личного присутствия заявителя. Иная ситуация с загранпаспортами: с 2010 года все новые швейцарские загранпаспорта оснащаются электронным чипом, на котором хранятся цифровые копии отпечатков пальцев и фотография владельца. Для сбора этих биометрических данных необходимо являться лично.

По данным Министерства иностранных дел Швейцарии, «право оформления и выдачи биометрических загранпаспортов имеют все зарубежные представительства (посольства и генеральные консульства), предоставляющие консульские услуги». Однако, как отмечают Джон и Жаклин Мартиндейл, швейцарское консульство в Бостоне не имеет статуса генерального. Более того, правила и нормы оформления паспортов остаются не вполне прозрачными: информацию приходится уточнять в каждом отдельном случае, поскольку не все посольства и генеральные консульства располагают оборудованием для сбора и фиксации биометрических данных.

В оформлении нового швейцарского загранпаспорта крест используется в качестве центрального элемента дизайна. Keystone / Christian Beutler

Так, например, Генеральное консульство Швейцарии в Чикаго такой возможностью не располагает. Чтобы как-то решить эту проблему, на которую уже много лет указывают швейцарцы, проживающие за рубежом, Министерство иностранных дел организовало для сбора биометрических данных 21 мобильный терминал . Эти установки используются дипломатическими представительствами, чьи консульские округа особенно велики и порой охватывают несколько стран. При этом, как уточняет внешнеполитическое ведомство, конкретных нормативных правил для организации таких выездов не существует — они планируются самими представительствами в зависимости от имеющихся у них ресурсов.

Не несёт ответственности

Швейцарские власти уточняют, что в случае отмены приезда мобильного терминала консульское представительство «не несёт ответственности за понесённые заявителями расходы (например, проживание, авиабилеты, аренду автомобиля и т. д.)». У Жаклин Мартиндейл не было необходимости срочно получать новый паспорт, поэтому она решила дождаться визита мобильного терминала в Бостон. «Моя супруга должна была, тем не менее, получить новый паспорт в течение четырёх-шести недель, чтобы успеть организовать свою поездку в Цюрих», — рассказывает Джон Мартиндейл.

В итоге между первым обращением в консульство и получением нового паспорта прошло около полугода. Швейцарцы, проживающие за рубежом и нуждающиеся в обновлении проездных документов, не обязаны обращаться исключительно в своё консульское представительство. После предварительной записи они могут подать заявление на загранпаспорт в любое другое швейцарское консульство — при условии, что оно оснащено оборудованием для сбора биометрических данных. Также они могут оформить документы в паспортном столе на территории Швейцарии, например, во время визита в страну.

Если откладывать выдачу новых документов невозможно, заявитель может запросить оформление временного паспорта. Такие документы выдаются генеральными консульствами или посольствами, располагающими консульским отделом. Однако временный паспорт оформляется только в официально подтверждённых экстренных случаях — и, кроме того, признаётся не всеми государствами.

