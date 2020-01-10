По данным организации Euromonitor в 2018 году наибольший рост продаж в сегменте молочных смесей обеспечило специально разработанное питание для детей, только что перешедших от грудного вскармливания к искусственной пище. (123rf.com)

Швейцарский пищевой гигант «Нестле» старается увеличивать степень диверсификации своего ассортимента детского питания и выводить на рынок новые инновационные виды продукции. Перспективы тут вырисовываются многообещающие. Однако многие критики настроены скептически. И у них есть на то основания.

В первые недели жизни у ребенка Линдси Бисон (Lindsay Beeson) появилась сыпь, следы крови на подгузниках, началась диарея и рвота. Врачи диагностировали аллергию на коровье молоко. Как и многие другие матери в ее ситуации Линдси исключила из детского рациона молоко и помимо грудного кормления стала постепенно вводить прикорм гипоаллергенной молочной смесью для грудничков. На втором году жизни ее сына перевели на молочные смеси, специально разработанные для малышей с аллергией. «Я знала, что в них содержится аналогичный составу коровьего молока баланс белков, жиров и витаминов. И вкус моему сыну нравился», — рассказывала она в беседе с журналистом swissinfo.ch.

Для мировых пищевых концернов, таких как Nestlé, разработка и вывод на рынок новых смесей для питания детей до года, в том числе для младенцев, страдающих от аллергических реакций, нуждающихся в особом диетическом питании или просто разборчивых в еде, является очередным и очень важным рубежом в расширении ассортимента детского питания.

Выступая перед группой журналистов в Лозанне Тьерри Филардо (Thierry Philardeau), старший вице-президент по стратегическому развитию молочного бизнеса Nestlé, заявил недавно: «Мы стремимся учитывать потребности всех малышей, а не только грудничков на искусственном вскармливании, на всех этапах, всех малышей и их мам». С практической точки зрения стратегия концерна состоит в том, чтобы заполнить лакуны, возникающие в питании матерей и их детей, независимо от того, получают ли дети искусственное вскармливание, естественное грудью или комбинированное.

Основное внимание швейцарский концерн по-прежнему уделяет питанию недоношенных детей и детям с особыми медицинскими показаниями. И тем не менее, в последнее время он последовательно наращивает инвестиции в научные исследования и разработки с целью получения новых продуктов для питания детей в возрасте после шести месяцев жизни, то есть для особо сложного периода, когда для удовлетворения потребностей ребенка в питании одного грудного молока уже недостаточно, а полностью переход на искусственную пищу еще не состоялся.

Искусственный спрос или ценная пищевая добавка?

Детское питание, производимое компанией Nestlé, оказывает самое непосредственное влияние на здоровье миллионов детей по всему свету. С момента изобретения Анри Нестле (Henri Nestlé, 1814-1890) «Молочной муки» (Farine Lactée), детской каши для поддержки детей, получавших недостаточное питание, прошло более 150 лет. Сегодня Nestlé является крупнейшей в мире компанией по производству детских молочных смесей. На нее приходится пятая доля рынка, а следом за ней на втором месте идет Danone.

В последние годы по всему миру наблюдался самый настоящий бум грудного вскармливания. Прибыли компаний, выпускавших детские молочные смеси, упали. Поэтому сегодня ставку эти компании делают именно на «старших младенцев» и на соответствующую продукцию. По данным организации Euromonitor Внешняя ссылкав 2018 году наибольший рост продаж в сегменте молочных смесей обеспечило именно специально разработанное питание для детей, только что перешедших от грудного вскармливания к искусственной пище.

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Сегодня в супермаркетах почти в любой стране мире можно найти самый широкий ассортимент видов сухого молока, концентратов молочных продуктов и заменителей грудного молока для детей до одного года. Казалось бы, прекрасно, но довольны этими продуктами далеко не все. Активисты, такие как Патти Рандэлл (Patti Rundall), бьют тревогу. Начиная с 1980-х годов она занимает пост директора по вопросам стратегической политики в Baby Milk ActionВнешняя ссылка, международной сети организаций, занимающихся вопросами детского питания. С ее подачи мир пережил ряд весьма крупных судебных разбирательств в связи с производством и продажей искусственного питания от корпорации Nestlé.

В чем проблема? Оказывается, по её словам, концерны «Nestlé и Danone выступают основными инициаторами продвижения детского питания для грудничков и молочных смесей для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и далее − до девятилетнего возраста. Они используют такую же или очень схожую символику (логотипы), что и на детских смесях для грудничков, поэтому родители, увидев фирменный знак, считают, что перед ними целая продуктовая линейка. Однако новые рецептуры детских смесей являются лишь маркетинговой уловкой.

«Ничего нового в них нет, поэтому все молочные смеси, начиная со смесей „6 месяцев+“, а также смеси для детей от 1 года до 3 лет и старше просто не нужны, они только суть способ вытянуть из карманов родителей больше денег», — заявила П. Рандалл порталу swissinfo.ch. «Эту продукцию следует убрать с рынка. Но рынок стал таким огромным, что никто не хочет этим заниматься, хотя все знают, что они имеют дело с нарушениями положений Рекомендаций ВОЗ по прекращению ненадлежащих форм продвижения продуктов питания для детей грудного и раннего возраста».

Точнее, речь идет о Международном своде правил по сбыту заменителей грудного молока (International Code on the Marketing of Breastmilk Substitutes), принятый ВОЗ в 1981 году. В этом документе установлены стандарты этически ответственного маркетинга, включая ограничения на рекламу, спонсорство и раздачу бесплатных образцов молочных смесей для грудных детей. Документ по умолчанию исходит из того, что все равно идеальным питанием для здорового ребенка до шести месяцев является только грудное вскармливание, с чем, собственно, согласны Danonе, Nestlé и их оппоненты.

Давление со стороны индустрии детского питания

Разногласия возникают на этапе «серой зоны», когда в возрасте примерно около шести месяцев и старше уже по идее можно вводить прикорм другими продуктами питания и напитками. Вводить можно, а вот нужно ли? И вот в этом-то и состоит проблема. Не создают ли концерны искусственный спрос, выгодный, прежде всего, им самим? Разобраться в этом и в самом деле сложно, информация, получаемая родителями от производителей детского питания, врачей и убежденных противников фабричного детского питания зачастую бывает противоречивой.

В некоторых научных исследованиях утверждается, что в так называемых «молочных смесях третьего уровня» для детей в возрасте от одного года до трех лет нет нужды, но с их помощью можно компенсировать недостаток питательных веществ, особенно в случаях неправильного питания или отсутствия определенных питательных веществ в местных пищевых продуктах». Так что криминального предоставить детям больше шансов на вкусное и главное здоровое питание?

Критика в адрес «Нестле» имеет давнюю историю. Примерно сорок лет назад активисты движения за грудное вскармливание впервые громогласно обвинили Nestlé в использовании агрессивной маркетинговой стратегии, в результате чего матери, де, отказывались от грудного вскармливания в пользу детских молочных смесей. Последовавший повсеместный бойкот продукции Nestlé привел к серьезным изменениям в сфере формирования стратегий маркетинга.

Однако Кэтрин Уотт (Catherine Watt) из женевской группы «La Leche LeagueВнешняя ссылка», международной общественной частной светской организации по поддержке кормящих женщин, говорит, что многие женщины и сегодня прекращают кормить грудью раньше, чем следовало бы. Почему? «Это происходит в результате завуалированного давления со стороны индустрии детского питания, в распоряжении которой находится целый арсенал рекламы в пользу различных видов дополнительного питания и детских смесей», — сказала она. «Если возникают сомнения по поводу того, достаточно ли ребенку грудного молока, а в шкафу стоит какая-то молочная смесь — вы просто её попробуете использовать. И вот вы уже «под колпаком» индустрии».

В развивающихся странах последствия такого шага могут быть самыми драматичными. Технический директор Индийской сети по содействию грудному вскармливанию BPNIВнешняя ссылка Джей Пи Дадхич (JP Dadhich) особенно обеспокоен высокой стоимостью этой продукции, её отрицательным воздействием на окружающую среду и потенциальными рисками заражения.

«Мы не можем быть уверены в качестве воды, на базе которой производятся эти смеси, а это повышает риск возникновения диареи. И это в условиях, когда в Индии сейчас достаточно молока животного происхождения. После кипячения оно совершенно безопасно, кроме того, оно вполне здесь приемлемо с учетом культурных традиций страны. Для детей лучше использовать прикорм из качественных местных продуктов, продолжая грудное вскармливание ребенка и после 6-ти месяцев».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выражает обеспокоенность тем фактом, что детское питание, предназначенное специально для малышей после года, может сокращать срок грудного вскармливания, лишая ребенка важных питательных веществ, особенно если на соответствующих продуктах используется аналогичная маркировка и они продвигаются в качестве более полезной альтернативы грудному питанию за счет повышенного содержания витаминов и минералов.



Дьявол кроется в деталях

Все это вызывало и продолжает вызывать острые дискуссии между правительствами и лоббистами пищевых компаний. «Одна из сложностейВнешняя ссылка в отношении молочных смесей „второго уровня“ (после 6 месяцев) заключается в необходимости понять, следует ли рассматривать продукты питания для детей в возрасте от 1 года до 3 лет именно в качестве «заменителей» грудного молока, и если нет, то как их следует называть». Об этом нам рассказывает Том Хейландт (Tom Heilandt) из организации «Кодекс Алиментариус» (Codex Alimentarius Commission), международной группы, занимающейся определением стандартов пищевых продуктов.

Некоторые правительства хотели бы запретить такие смеси, чтобы не «убивать» окончательно мотивацию к грудному вскармливанию, в то время как другие страны хотят оставить выбор за потребителями. Индия является страной, где действуют едва ли не самые строгие нормы. Здесь любые продукты, предназначенные специально для детей в возрасте до двух лет, отнесены к категории заменителей грудного молока и таким образом они подпадают под действие международного «Свода правил» ВОЗ. Концерн NestléВнешняя ссылка говорит, что он пошел куда дальше многих других игроков в этой отрасли, действуя в соответствии с правилами Европейского союза, которые вступают в силу в 2020 году.

Здоровое питание Концерн Nestlé введёт для своих продуктов «пищевой светофор»? Швейцарский пищевой концерн Nestlé намерен ввести «пищевой светофор», систему маркировки своих готовых продуктов по пятибалльной шкале. Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:22 Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Nestlé to introduce Nutri-Score scheme

японский (ja) ネスレが新しい「栄養スコア」導入へ

При этом Nestlé выступает против любого дополнительного регулирования, утверждая, опираясь на исследования, проведенные уже во многих странах, что любое альтернативное искусственное питание все равно окажется менее здоровым, чем любая смесь. «Нет смысла ограничивать рекламу питания для детей в возрасте до одного года, особенно когда при этом никаких ограничений на рекламу кока-колы и прочего фаст-фуда почти нигде нет», — говорит Т. Филардо.



Вечно виноватый?

Концерн Nestlé осознает, что ему нужно действовать с осторожностью, учитывая наличие в его истории громких скандалов. «Это вам не шоколад продавать, на нас возложена огромная ответственность. Каждый год мы производим смеси для 15 миллионов детей, что равно населению Нидерландов», — говорит Т. Филардо. При этом компания уже несколько раз актуализировала свою маркетинговую политику, создав систему информирования о нарушениях и ежегодно предоставляя доклады о соблюдении принятых ею на себя обязательств.

В отличие от эпохи до 1980-х годов, компания совершенно ясно дает понять, что «грудное вскармливание является оптимальным вариантом кормления». При этом она хочет, чтобы её продукты питания для детей почти ни в чем не уступали по качеству грудному молоку. По словам критиков недостаточно быть «меньшим из зол». Однако Nestlé утверждает, что, если компанию вытеснят с рынка детского питания, её место займут компании с более чем сомнительной репутацией. Это особенно верно для стран со слабой нормативно-правовой средой, таких как Китай, Россия, а также США.

По данным ВОЗ, в 58-ми странах мира до сих пор отсутствуют законы, ограничивающие маркетинг детских смесей для детей до года. «Я хочу завершить историю компании Nestlé как компании, убивающей, якобы, детей», — говорит Т. Филардо. «Давайте двигаться дальше, не забывая при этом о прошлом. Мы сделали выводы, мы изменились. Я хочу смотреть в будущее, я не хочу больше нести клеймо вечного виноватого, тем более, что уж кто-кто, а наша компания сделала в этой сфере больше, чем многие другие фирмы».



Глобальные стандарты на детские смеси Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать грудное вскармливание в течение часа после рождения ребенка и кормить ребенка только грудным молоком в течение первых шести месяцев жизни наряду со своевременным введением необходимого, безопасного и правильно приготовленного прикорма, продолжая при этом грудное вскармливание до двух лет и далее. Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молокаВнешняя ссылка был опубликован в 1981 году и устанавливает стандарт ответственной практики для производителей и распространителей заменителей грудного молока. В 2016 году ВОЗ опубликовала Рекомендации по прекращению ненадлежащих форм продвижения продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, в которых содержится пояснение, что заменителями грудного молока следует считать любые типы молока, которые реализуются на рынке в качестве продуктов, предназначенных только для кормления детей грудного и раннего возраста до 3 лет (включая смеси второго и третьего уровней), и поэтому на все эти продукты распространяются те же ограничения, что и на продукты питания для детей в возрасте до 6 месяцев. По состоянию на апрель 2018 года из 194 государств-участников 136 уже приняли правовые меры, включив все положения Свода правил или большую их часть в свое законодательство. В Кодексе разработаны технические стандарты в области безопасности и маркировки молочных смесей первого, второго и третьего уровней. Конец инфобокса

Классификация детских молочных смесей Молочная смесь для детей первого полугодия жизни (первый уровень): заменитель грудного молока, специально изготовленный для полного удовлетворения потребностей в питании младенцев в возрасте до 6 месяцев. Молочная смесь для детей второго полугодия жизни «6 месяцев+» (второй уровень): питание, предназначенное для использования в качестве жидкой части рациона для прикорма грудных детей после отъема от груди в возрасте от шести месяцев и детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет). Это питание приготовлено из молока коров или других животных и/или других компонентов животного и/или растительного происхождения. Молочные смеси третьего уровня или аналогичные продукты, предназначенные для детей в возрасте 1-3 лет и обычно заменяющие коровье молоко, включают, но не ограничиваются напитками на основе молока коров, коз или овец или на основе растительного молока из сои, риса, овса или миндаля. В составе молочных смесей третьего уровня может быть изменено содержание белков, а также могут присутствовать дополнительные жирные кислоты, микроэлементы или другие вещества с потенциальным питательным эффектом. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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