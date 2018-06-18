Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 11:00 18.06.2018 - 11:00

Провинциальный западно-швейцарский городок Бе (Bex), кантон Во. Центр приёма и размещения беженцев существует здесь с 1982 года. Многие бывшие беженцы из этого центра остались здесь и смогли обрести новую родину. (Keystone)

Этот сонный городок на франкоязычном западе Швейцарии вовсе не оказался «слишком мал для нас двоих», тут нашлось место всем, в том числе и беженцам. Многие из них осели здесь, в городе, известном разве что своими соляными копями. Приехав сюда, вы сразу же, в центре города, увидите африканский магазин, а на окрестных улицах — представителей самых разных стран мира.

Центр приёма и размещения беженцев здесь появился еще в 1982 году, и не в последнюю очередь именно поэтому на данный момент доля иностранцев достигает здесь 33%, что значительно выше среднего показателя по странеВнешняя ссылка. «Я не имею ничего против беженцев, но у нас очень маленький город, и когда другие города побережья Женевского озера отказались их принимать, на наши плечи легло множество проблем. Иногда выходишь на улицу и у тебя создаётся полное ощущение, что ты и не в Швейцарии вовсе», — говорит пожилая жительница Бе, которая провела в этом городе всю свою жизнь, и которая теперь предпочитает не называть своего имени.

Удобнее всего сюда попасть поездом из Лозанны. Маршрут идёт вверх, в горы, сверкающая на солнце гладь Женевского озера остается у вас позади, а перед вами возвышаются горы, образующие долину реки Рона. Сам городок окружён горами со всех сторон, в нём есть промышленная, несколько компаний из сферы услуг, дюжина магазинов и ресторанов в центре города.

Миграция и интеграция Швейцария ускорит трудовую интеграцию мигрантов Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS Федеральный центр и кантоны Швейцарии готовы платить за ускорение трудовой интеграции мигрантов дополнительно 132 млн франков в год.

Бе не то чтобы просто магнит для туристов, но определённым туристическим потенциалом он безусловно обладает, благодаря прекрасным пейзажам и знаменитым соляным копям. Однако если откровенно, то в районе вокруг железнодорожного вокзала многие здания давно уже напрашиваются на капитальный ремонт. По дороге к центру города, архитектурной доминантой которого являются несколько весьма живописных зданий, я встречают группу школьников с самым разным цветом кожи и самого разного происхождения. Искренне по-дружески болтая друг с другом, они, как видно, без труда находят общий язык.

Непростое прошлое

Еще совсем недавно, лет десять назад, отношения между различными этническими общинами в Бе были очень напряжёнными. Секретарь местной городской администрации Ален Мишель (Alain Michel) хорошо помнит то время. «Главным бичом были наркодилеры», — говорит он. «Местным жителям не нравилось, что на улицах нашего города в определённых районах промышляли торговавшие наркотиками африканцы».

В 2006 году в городе была проведена широкомасштабная полицейская «зачистка» и объёмы наркоторговли упали. А ещё кто-то постоянно рисовал на стенах расистские граффити, что также регулярно приводило к беспорядкам и сложностям. Собственно, сами мигранты из Центра для беженцев объективно никогда не создавали каких-либо особых проблем местным жителям, но все дело в том, что мало кто разбирался в этих тонкостях. Что беженцы из Центра, что наркодилеры: многие из местных особой разницы между ними не видели.

Затем правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) выступила с инициативой закрыть Центр беженцев. Предложение получило поддержку у населения города, но было отклонено властями кантона. Сейчас «народникам» принадлежит лишь 11 из 60 мест в муниципальном совете Бе, остальные кресла распределены между левыми, правыми и центристами. Из них 13 мест отданы созданной в 2009 году местной центристской партии «Avançons» («Вперёд!»), которая заявляет, что хочет «стереть разграничительные линии между правыми и левыми» и «преобразовать город».

Ранние поездки на велосипеде



В итоге проблему наркотиков здесь решили, сделав из печального периода истории города соответствующие выводы. Но спокойствие в городе — это не состояние, это задача, которую нужно решать каждый день заново. По словам Алена Мишеля, в случае резкого повышения объёмов миграции город может выйти из состояния равновесия, и тогда «вероятны сложности во социальном взаимопонимании и в плане интеграции вновь прибывших. И это опять может поставить город перед серьёзными проблемами».

Лукембиса Капела (Lukembisa Kapela).

(swissinfo.ch)

Лукембиса Капела (Lukembisa Kapela), приехавший из страны, которая сейчас называется Демократической Республикой Конго, уже много лет живёт и работает в Бе, и видимо, успешно влился в местную общину. В 1984 году он сбежал в Швейцарию из Заира, находившегося тогда под властью диктатора Мобуту Сесе Секо, поверив в то, что Конфедерация — «это прекрасная страна, гостеприимно принимающая беженцев». В итоге он действительно добрался сюда и осел в городе в Бе благодаря подвернувшейся здесь ему возможности найти работу.

Он говорит, что интегрироваться в местное сообщество и быть принятым в нём в качестве своего ему помогли тяжёлый труд, ранние поездки на велосипеде на работу, а также игра за местную команду региональной футбольной лиги. Он женился на швейцарке, завёл семью, получил швейцарское гражданство. Сегодня он говорит, что чувствует себя «в равной степени и конголезцем, и швейцарцем». С его точки зрения отношения между местными жителями и беженцами в городе далеки от идеала.

«Некоторые люди мне так прямо говорят, мол, ты только посмотри на всех этих [понаехавших]! Но слава Богу, у нас есть такие люди, как ты!» Больше всего, по его словам, местных жителей раздражают беженцы, «которые болтаются без дела и не работают». Многие мигранты может быть и хотели бы работать, но работу еще надо найти. При этом конкуренция на рынке труда в Швейцарии очень высокая. «Сейчас на рынке труда конкурируют и швейцарцы, и мигранты из ЕС, а теперь еще и беженцы. Не удивительно, что обрести своё место под солнцем в этой жизни всем им очень непросто», — говорит Анн-Катрин Рорбах (Anne-Catherine Rohrbach), глава «Группы по поддержке беженцев города Бе» (GARВнешняя ссылка).

Проблема безработицы

«От безработицы многие мигранты впадают в депрессию, особенно, мужчины, поскольку в их культуре совершенно неприемлема ситуация, когда глава семьи сидит дома и ничего не делает», — говорит Анн-Катрин Рорбах. Сириец Махмуд Мала (Mahmoud Malas) сполна хлебнул и таких, и куда более сложных проблем, но и тон говорит, что «сидеть дома — это смерти подобно». Однако сейчас он вместе со женой работает в кондитерской в соседнем городе Монтрё, продавая ближневосточные сладости и выпечку. И он, и его жена Хана Каурди вовсе не по своей воле оказались в Швейцарии. Вот их история.

Успех в поиске работы часто зависит от того, насколько быстро и хорошо ты местный язык (в кантоне Во — это французский), какой тип вида на жительство имеет данное лицо, а также, обладает ли тот или иной беженец профессиональными навыками, востребованными и признаваемыми официально на рынке труда в Швейцарии. Обычно первая проблема — это язык.

«Я помню, как я просто плакала в классе, потому что ничегошеньки не понимала», — вспоминает молодая женщина из Эритреи, чья семья бежала из родной страны, находившейся под властью диктаторского режима, когда ей было всего 15 лет. Она тоже предпочла не называть своё имя. «Но я сказала себе, что ты обязана выучить французский, чтобы двигаться вперёд». Сейчас она великолепно владеет французским и учится на медсестру.

А вот её отец — по-прежнему безработный, поскольку он все еще очень слабо владеет языком. «Мне кажется, что молодым в этом плане проще, чем представителям старшего поколения. Но так или иначе, для моего отца это совершенно невыносимая ситуация, поскольку он привык работать всю свою жизнь», — рассказала она порталу swissinfo.ch.

Извлечённые уроки

Кристин Блатти Вийалон (Christine Blatti Villalon), руководитель Миграционного ведомства кантона Во, говорит, что власти кантона очень тщательно изучали негативный опыт, в том числе и опыт города Бе, для того, чтобы сделать выводы и не повторять впредь старых ошибок.

«Примерно 20 лет назад мы создали Координационный совет по налаживанию диалога между местными жителями и пришлыми мигрантами. Он был закрыт некоторое время, но сейчас вон возобновил активную работу. В совет вошли представители местных властей и члены различных сообществ города Бе, включая представителей церкви, бизнеса, правоохранительных органов, образовательных учреждений и т.д. Нам очень важно, чтобы диалог продолжался».

Как говорит Ален Мишель, конфликтные ситуации могут возникать почти-то на пустом месте, например, «из-за необычного способа выбивания ковров. И после того, как к нам поступила соответствующая жалоба, мы решили созвать общее собрание жильцов того дома и напомнить каждому (поскольку некоторые швейцарцы тоже шумели по ночам) о правилах поведения в вечернее и ночное время.

Мы обсуждали эти вопросы с участием переводчика почти час, и эта дискуссия оказалась очень плодотворной. В конце концов у нас создалось ощущение, что люди лучше поняли друг друга. Я вам больше скажу! Они даже запланировали общее мероприятие для всех соседей, чтобы все жители дома смогли узнать друг друга получше».



Перевод с английского: Нина Шулякова.

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