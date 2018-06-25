Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 11:26 25.06.2018 - 11:26

За 2017 год в Конфедерации в результате слияний и поглощений исчезли 33 общины. Обладая широкими правами финансовой и политической автономии, общины являются опорой швейцарских демократии и федерализма.

(Keystone)

В Швейцарии названа самая маленькая община: раньше это была деревенька Кориппо (Corippo) в кантоне Тичино, теперь этот титул перешёл к селу Каммерсрор (Kammersrohr), кантон Золотурн.

На самом деле, Кориппо могла бы и дальше оставаться рекордсменом, поскольку ее рекорд (13 жителей) побить очень непросто. Более того, на ее фоне и Каммерсрор с его 28 жителями выглядит довольно крупной муниципальной единицей. Все дело только в том, что недавно жители Кориппо решили произвести слияние и войти в состав более крупной общины вместе с некоторыми другими муниципалитетами региона. Так Каммерсрор и получил звание самой маленькой самостоятельной административной единицы Швейцарии.

карта карта

Интересен этот факт не только сам по себе (знать, какая община самая маленькая, неплохо для тех, кто собирается сдавать страноведческий тест на получение швейцарского паспорта, здесь об этом подробнее), но и как иллюстрация продолжающегося в Швейцарии процесса сокращения числа общин, низовых муниципальных структур системы швейцарского федерализма. По данным Федерального ведомства статистики Швейцарии (BfS), только за предыдущий 2017 год в Конфедерации в результате слияний и поглощений исчезли 33 общины.

И, как видно, этот процесс не собирается останавливаться. По данным «Официального реестра швейцарских общин» (Amtliches Gemeindeverzeichnis der SchweizВнешняя ссылка) в настоящее время слияние с более крупными общинами запланировали 145 муниципалитетов/коммун страны, из них в 18-ти случаев процесс слияния уже одобрен вышестоящими органами власти. Многие общины Швейцарии в настоящее время вынуждены элементарно бороться за свое выживание, особенно в горных регионах страны, откуда отток населения в города и в более развитые регионы идёт особенно быстрыми темпами.

Некому перенять эстафету

Об этом говорит Рето Линдеггер (Reto Lindegger), директор «Объединения общин и муниципалитетов/коммун Швейцарии» (Schweizerischer GemeindeverbandВнешняя ссылка). По его оценкам, во многом процесс оттока населения носит необратимый характер.

Причём ослабление положения общин из-за оттока людей наблюдается не только в отдалённых регионах, но и в развитых регионах, например, в кантоне Берн. Так, в общине Шельтен (ScheltenВнешняя ссылка) правление было вынуждено принять решение о закрытии местной средней школы, которая существовала тут последние 200 лет. Но теперь в ней просто некому учиться: в общине не осталось ни одного ребёнка школьного возраста.

В общине Лон (LohnВнешняя ссылка), кантон Граубюнден, жили когда-то 100 человек, сегодня 41, а своей школы тут нет уже очень давно. Чтобы остановить размывание общины, здесь сделали ставку на привлечение пенсионеров. «Они нам ничего не стоят и даже способны за счёт налогов приносить нам доход в бюджет», — говорит председатель общины Петер Бауманн (Peter Baumann, 66). Другие общины, например, Альбинен, о которой мы уже писали, даже сами готовы приплачивать тем из числа швейцарских граждан, кто будет готов выбрать ее себе на жительство.

Эдвин Цайтер (Edwin Zeiter, 69), председатель правления общины Бистер (BisterВнешняя ссылка) в кантоне Вале, второй в рейтинге самых маленьких общин страны, в действенность таких мер не верит. Находясь на своём посту 42 года, он является в Швейцарии человеком, дольше всех занимающим такой пост. «Стоит мне уйти на пенсию, как нашей общины не станет, она будет слита с другой коммуной. Людей у нас хватает, но нет никого, кто хотел бы перенять у меня эстафету руководства. Локальной политикой заниматься у нас никто не хочет». И это тоже одна из причин постоянного сокращения числа общин в Швейцарии.



Подготовил: Игорь Петров., swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line