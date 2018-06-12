Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:00 12.06.2018 - 11:00

Как и прежде в европейском зачёте получение швейцарского паспорта граничит с «невыполнимой миссией». (Keystone)

Швейцария — страна последовательного федерализма. Субъекты федерации (кантоны) обладают самыми широкими правами автономии. Они же предоставляют в Швейцарии и права гражданства. Это означает, что в Швейцарии человек является сначала гражданином своей общины, и только в силу этого — гражданином кантона и страны в целом. До последнего времени каждый кантон встраивал процедуру натурализации по своим собственным лекалам, но теперь с этой «вольницей» им приходится прощаться.

Введение в кантонах более или менее единых по своей структуре «Тестов на получение прав гражданства» ведёт к постепенной унификации столь важной процедуры, как натурализация. Цель — исключить, по возможности, влияние иррациональных факторов, однако вопрос уровня профессионализма чиновников миграционных ведомств и степени объективности муниципальных властей остаётся актуальным, как и прежде.

«Куда легче получить водительские права, чем стать швейцарцем», — говорит Лука Чирильяно (Luca CiriglianoВнешняя ссылка), юрист, адвокат, генеральный секретарь «Швейцарского объединения профсоюзов» (Schweizerischer Gewerkschaftsbund — SGBВнешняя ссылка). И в самом деле, процесс натурализации в Швейцарии можно сравнить с марафонским забегом с многочисленными препятствиями.



«Умом Швейцарию понять» Иностранцы, желающие стать гражданами Швейцарии, могут получить дополнительную страноведческую информацию, прочитав брошюру «Понять Швейцарию» («Die Schweiz verstehenВнешняя ссылка»). Кроме того, в ней содержится самая важная информация относительно теста на натурализацию, который необходимо сдать всем претендентам на паспорт в кантонах Берн и Аргау. Углубить и расширить свои знания можно и при помощи литературы на русском языке, например, здесьВнешняя ссылка. Конец инфобокса

«Кандидаты на получение гражданства должны быть изначально настроены на готовность посвятить заметную часть своего времени прохождению через различные этапы процедуры натурализации», — говорит Моника Вальдис (Monika WaldisВнешняя ссылка), глава Центра политического образования и методики преподавания истории в Центре по вопросам демократии Арау (Zentrum für Politische Bildung und Geschichtsdidaktik am Zentrum für Demokratie Aarau — ZDAВнешняя ссылка).

Куда пойти учиться?

Можно ли выучиться «на швейцарца»? Вопрос этот очень неоднозначен. Здесь смешаны языковые проблемы (о положении с диалектами прочитайте тутВнешняя ссылка), проблемы идентичности (подробнее о том, что такое «типичная Швейцария», можно прочитать тутВнешняя ссылка), степень осведомлённости о том, как, собственно, и по каким законам функционирует общество страны. И вот как раз тут, наверное, действительно можно что-то элементарно выучить, сидя за партой.

Уже в течение двух лет профсоюзы в Швейцарии (SGB) предлагают, как в немецко-, так и во франкоязычной Швейцарии, возможность посетить однодневный подготовительный курсВнешняя ссылка, рассчитанный на «кандидатов в швейцарцы». Пиво, то есть, сорри, участие в курсе для членов профсоюза будет, как и полагается, бесплатным, остальным это удовольствие обойдётся в 410 полновесных франков.

«В первой половине дня мы даём учащимся обзор конституционно-правовых основ Швейцарии, базовых общественных и политических процедур, разъясняем, какие требования к кандидатам на получение гражданства предъявляются в отдельных кантонах», — говорит Л. Чирильяно. «Время после обеда посвящено более практическим аспектам, например, как пройти и выдержать страноведческий тест на натурализацию».

С прошлого 2017 года «Образовательный Центр концерна розничной торговли Migros» («Migros-KlubschuleВнешняя ссылка») предлагает похожие, но более развёрнутые подготовительные курсы в кантонах Берн, Цюрих, Во и Санкт-Галлен. Программа состоит из 12 лекций, в ходе которых слушателям рассказывают о швейцарских демократии, федерализме, правах и обязанностях граждан. Читаются так же лекции по географии, истории, языках, религиях, о культуре, праздниках и традициях страны.

Всего в обмен на 300 франков «Центр» гарантирует участникам адекватную подготовку к экзамену на натурализацию, а это очень важно, потому что каждый, кто хочет получить швейцарский паспорт, должны пройти и выдержать его с положительным результатом еще до собственно начала процесса натурализации.

Так происходит по крайней мере в кантоне Берн, где тест включает в себя 48 вопросов с несколькими вариантами правильных ответов по таким темам, как история, география, религия, демократия, страхование, здравоохранение и образование. Подготовится к «принятию в швейцарцы» можно, например, и в Цюрихе в центре «Добро пожаловатьВнешняя ссылка», который предлагает и лекции на русском языке.

Предварительный отбор

Вопросы для теста в кантоне Берн были составлены рабочей группой во главе с Урсом Керненом (Urs KernenВнешняя ссылка), руководителем отдела «Интеграция и языки» Учебного центра в Интерлакене (Abteilung «Integration und Sprachen» des Bildungszentrums InterlakenВнешняя ссылка). Предварительный отбор вопросов — задача очень сложная. «Что должен знать каждый швейцарец и каждая швейцарка? Как измерить степень интеграции? Ответить на эти два вопроса — самая трудная для нас задача», — отмечает У. Кернен. Убедиться в этом можно самому, загрузив пример анкеты с вопросамиВнешняя ссылка с веб-сайта Учебного центра.

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Например, в 2016 году кандидатов спрашивали, как зовут национального героя Швейцарии (ответ: Вильгельм Телль), в какой области — спорт, музыка, архитектура или наука — прославились Гёле (Gölä), Зина (Sina), Беатрис Эгли (Beatrice Egli) и Штефан Айхер (Stephan Eicher). Ответ — в музыке, всё это имена популярных в стране рок- и поп-исполнителей.

А вот еще примеры: какой номер надо набрать, чтобы позвонить в аварийно-спасательные службы (ответ: 144), какие партии представлены в правительстве? (Швейцарская народная партия / SVP, партия социалистов / SP, партия либералов / FDP, партия демохристиан / CVP). Ну как, сложно?

Чтобы пройти тест, необходимо правильно ответить не менее чем на 60% вопросов. «Начиная с 2014 года в кантоне Берн успешно прошли тест примерно 3 200 человек, что составляет 83% от общего числа лиц, подававших на гражданство», — рассказывает У. Кернен. «Тот, кто терпит неудачу, может повторить тест несколько месяцев спустя, но конечно, уже с другими вопросами». Однако каждая такая попытка стоит 300 франков.

Облегчённая натурализация В феврале 2018 года вступила в силу новая редакция Федерального закона «О предоставлении прав гражданства», цель которых состоит в содействииВнешняя ссылка натурализации иностранцам третьего поколения. Вопреки опасениям, высказанным во время кампании перед референдумом 12 февраля 2017 года противниками принятия поправок, никакого шквала ходатайств о получении швейцарского паспорта не последовало. По данным Государственного секретариата по миграционным вопросам (SEM), к середине мая 2018 заявку на право пройти натурализацию по упрощённому форматуВнешняя ссылка подали только 185 человек, из них 103 человека с итальянскими корнями, 24 с турецкими, по 9 с португальскими и косовскими. Согласно данным Женевского университета начать облегчённую натурализацию сейчас формально могли бы в общей сложности около 25 тыс. молодых людей с «миграционной историей». Конец инфобокса

Языковой экзамен

Однако для того, чтобы начать процесс натурализации, успешно пройдённого страноведческого теста недостаточно. Начиная с 2014 года, прежде, чем подавать ходатайство о предоставлении прав гражданства, в кантоне Берн от кандидата требуют, например, документально зафиксированных результатов языкового теста, который доказывал бы наличие соответствующих знаний немецкого или французского языка (Берн, кстати, кантон официально двуязычный).

Говорить на языке Гёте или Флобера надо уметь на уровне В1, для письменного теста требуется уровень А2 — в целом, это стандартные для европейских стран требования. Однако кантоны могут вводить более строгие условия, как это сделали, например, в кантонах Швиц или Нидвальден. Там требуют, чтобы письменный уровень был не ниже B1, разговорный — не ниже B2.

Стандартизация

«Мы планомерно идём к увеличению степени стандартизации процессов натурализации, вне зависимости от того, в какой общине проживает кандидат», — говорит Моника Вальдис (Monika Waldis), занимающаяся вопросами методологии и организации образовательных процессов в «Центре изучения проблем демократии в г. Аарау». Она и её сотрудники подготовили вопросы к официальному страноведческому тесту для кантона Ааргау. Тест состоит из 240 вопросов, причём ответы на каждый вопрос можно выбрать из нескольких вариантов.

Отвечать нужно не на все вопросы, а на случайно отобранные 45. Для того, чтобы можно было потренироваться, на кантональном веб-сайте вывесили примерные вопросы и ответы на них (ознакомиться с тестом и проверить себя можно здесьВнешняя ссылка). Лука Чирильяно, со своей стороны, выпустил в 2010 году работуВнешняя ссылка под названием «Как измеряется степень интеграции: социо-правовое исследование на тему анализа степени интеграции по результатам процессов натурализации на примере кантона Аргау».

Исследование показало, что особенно в небольших общинах собеседование, призванное определить уровень интеграции кандидатов, проводят члены местных правлений или просто чиновники, а не специально созданная профессиональная комиссия по натурализации. Кроме того, в некоторых случаях интервью с кандидатами занимало менее 15 минут, а этого, уверен Л. Чирильяно, слишком мало для углублённой оценки готовности человека к тому, чтобы «стать швейцарцем»

В 2018 году, спустя восемь лет после публикации этой работы, в Швейцарии уже многое изменилось, в том числе и на законодательном уровне. Однако некоторые недавние примеры, такие как отказ общины Букс (Buchs) в кантоне Ааргау предоставить гражданство молодой и очень хорошо интегрированной турчанке, напоминают нам, что стандартизация не обязательно является синонимом и гарантией профессионализма и объективности.

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Сколько стоит? В кантоне Аргау накладные расходы на оформление гражданства составляют 2 350 франков: 1 500 идут в бюджет общины, в которой проживает кандидат, 750 — кантону, 100 — в федеральный бюджет. Кроме того, в общую смету расходов кандидат должен будет заложить еще сумму в размере от 900 до 1000 франков. Их придется выложить за право посетить курсы подготовки к процедуре натурализации, включая подготовку к страноведческому тесту, за сам тест и за экзамен, подтверждающий достаточное знания языка региона проживания. Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Надежда Капоне

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