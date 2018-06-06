Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 7:30 06.06.2018 - 07:30





Вид с горы на долину Чентовалли, на дальнем плане — город Локарно и озеро Лаго Маджоре. (Keystone)

В Швейцарии референдумы проводятся по вопросам не только общефедеральным, но также и по кантональным и коммунальным. 10 июня избиратели кантона Тичино выскажут свое мнение по предложению создать на юге страны второй Национальный парк. У сторонников и противников этой идеи имеются свои убедительные аргументы.

Юг Швейцарии озабочен в настоящее время одним важным вопросом: станет ли Национальный парк последним шансом на обеспечение экономического выживания отдалённых долин региона, таких как Онзерноне (Onsernone) или Чентовалли (Centovalli)? Или же идея Национального парка «Locarnese» — это обман и пустышка, которая ещё ограничит свободу хозяйственной деятельности и, тем самым, приговорит указанные регионы к окончательной деградации?

Накануне очередного референдума, который пройдет в Швейцарии 10 июня, мнения избирателей кантона по данной теме разделились ровно пополам. Во время недавней подиумной дискуссии в городе Бриссаго (Brissago) организаторам дебатов даже пришлось призывать народ к порядку — настолько бурными были эмоции.

«Монстр» или «красота»?

Тот, кто посетит Тичино в эти дни, в расколе общества по вопросу создания Национального парка может убедиться на личном опыте. «Parco si! Bello è possibile» («Парку быть! Красота возможна»). Такова надпись на бесчисленных жёлтых флажках, развешанных буквально на каждом углу. Им не уступают зелёные баннеры со столь же безапелляционным утверждением: «Бесполезный, вредный, дорогой: нет национальному парку!».

Одним из противников проекта является Сандро Рускони (Sandro Rusconi), бывший глава Ведомства культуры кантона Тичино. Он называет проект «монстром, который пожирает нашу природу и наши свободы».

100 лет Национальному парку Швейцарии Огромная лаборатория под открытым небом Автор: Кристиан Раафлауб ( Christian Raaflaub Первый заповедник в Альпах, Швейцарский национальный парк, в момент своего основания был уникальным явлением в Центральной Европе. Сегодня ...

Депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) Фабио Регацци (Fabio Regazzi) от Христианско-демократической народной партии (CVP) разделяет эту точку зрения. Он находится на стороне большинства тех в кантоне, кто так или иначе связан с охотой. Эти люди выступают против идеи Национального парка, потому что на его территории запланирован полный запрет на охоту, который не ограничится только Парком и может расширится в направлении Долины Маджа (Valle Maggia).

Кристиано Террибилини (Cristiano Terribilini), мэру города Онсерноне и вице-президенту Совета по вопросам создания парка, аргументы оппонентов не кажутся убедительными. Пилотная фаза показала, что проект можно осуществить с вполне позитивным эффектом для отдалённых долин.

Остановить отток населения

Насколько накладен сам по себе проект? Бюджет Национального парка составляет 5 млн франков в год, причём общины, попавшие в его зону, должны будут вносить только по 190 тыс. франков. «Для нас это не много, наоборот, очень выгодно, тем более, что львиная доля (бюджета парка) будет все равно покрыта из федерального бюджета», — добавляет К. Террибилини.

Эти деньги пойдут на модернизацию и развитие региона, выделенного под парк, а это приведёт к замедлению темпов оттока населения из удалённых регионов кантона. В отличие от уже существующего Национального парка в регионе Энгадин (кантон Граубюнден), проект парка «Locarnese» является проектом нового поколения. Он будет состоять из двух зон — основной и экологической.

Парк пройдет сразу через несколько климатических зон, начинаясь у островов Бриссаго, самой низкой точки планируемого национального парка на высоте 193 м над уровнем моря, и продолжаясь до пика Вандфлюхорн (Wandfluhhorn) высотой 2 864 м. При этом дистанция между ними составляет всего 35 километров. К центральным районам парка относятся малонаселённые долины Онсерноне и Чентовалли.

Проект поддерживают восемь общин, расположенных в зонах парка, и 12 разных гражданских и общественных объединений. В отличие от национального парка «Адула», проект которого провалился на референдуме некоторое время назад, а до этого был отвергнут многими общинами, в случае с парком «Locarnese» все выглядит по-другому.

Он имеет абсолютную поддержку на локальном уровне. «Это уникальная возможность, которую мы не должны упустить», — говорит Оттавио Герра (Ottavio Guerra), глава правления общины Чентовалли. Голосование 10 июня касается в первую очередь Устава парка, плана развития на первые 10 лет, и формата договора между общинами о создании парка.

Последний шанс?

Территории основной зоны парка практически будут изъяты их народно-хозяйственного оборота, при этом предусматривается ряд исключений, нацеленных на сохранения местных традиций и соответствующих хозяйственных структур. Например, совершать пешие прогулки или заниматься скалолазанием в основной зоне можно будет только по предписанным маршрутам, собак можно брать с собой, но они должны будут находиться строго на поводке.

Будут разрешены вертолётные поставки продовольствия и расходных материалов в горные турбазы, не будут запрещены, разумеется, спасательные миссии вертолётной службы Rega. Охота будет запрещена, кроме случаев, когда возросшее поголовье того или иного животного, например, дикого кабана, будет угрожать нарушить экологическое равновесие.

Проект поддерживает Федеральное ведомство по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — Bafu) и кантон Тичино. «Проект менее сложный, чем парк „Адула“, к тому же все общины его поддерживают», — говорит министр окружающей среды кантона Тичино Клаудио Дзали (Claudio Zali), член местной правой партии «Lega». Он почти уверен в победе, но на всякий случай он предупреждает: «Если не получится и на этот раз, и проект парка „Locarnese“ будет провален, то, вероятно, Швейцария уже никогда не получит второго Национального парка».



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

Neuer Inhalt Horizontal Line