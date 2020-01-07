В Швейцарии человек, который что-то такое делает в компьютере, давно уже стал неотъемлемой «деталью интерьера» вагонов межрегиональных поездов.

(Keystone / Martin Ruetschi)

Время в пути считается теперь в Швейцарии рабочим временем: но только для федеральных чиновников и служащих. Профсоюзы давно уже требовали введения этой меры, и вот теперь федеральное правительство соответствующим образом адаптировало свои служебные инструкции и регламенты, касающиеся регулирования мобильных форматов трудовой деятельности.

Тот, кто живет и работает в Швейцарии, знает: порой здесь до места работы нужно добираться довольно-таки далеко общественным транспортом, прежде всего межрегиональными поездами. Поэтому-то в прошлом вопрос о том, считается ли поездка на работу и обратно рабочим временем, возникал здесь регулярно.

Но что считать работой? Если например, вы те 56 минут, которые вам требуются, чтобы добраться из Берна до Цюриха, отвечали на электронные письма, знакомились с протоколами заседаний или делали звонки, связанные с работой, а не просто смотрели новую серию «Ведьмака», то была ли эта деятельность работой и следует ли ее засчитывать как таковую? Федеральным госслужащим повезло: теперь им официально разрешено считать это время рабочим. Такое решение, правда, подходит не всем.

Рабочее время или цели?

Для начала несколько уточнений. В Швейцарии сотрудники крупных компаний или федеральных учреждений сами отмечают свое рабочее время в специальном разделе во внутренней корпоративной сети (интранете). Для этого каждый сотрудник получает специальный регистрационный бухгалтерско-контроллинговый номер. В общем зачете работник должен иметь «на своем счету» определенное количество отработанных в неделю часов (по меньшей мере, как правило, 40 часов).

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Однако в последние годы в Швейцарии явно отмечается тенденция, которая ведет от какого-то числа рабочих часов к достижению поставленных перед компанией целей. Вместо «отсиженного» рабочего времени сотрудник должен предъявлять к определенному «дедлайну» определенные результаты. Каким образом работник распределяет своё рабочее время — это уже его дело и его ответственность. Логично, поэтому, каким-то образом учитывать, хотя бы в качестве переходной меры, и время, проведенное в пути за работой.

В Швейцарии человек, который что-то такое делает в компьютере, давно уже стал неотъемлемой «деталью интерьера» вагонов межрегиональных поездов. Особенно часто такие сцены можно наблюдать на дистанциях, преодоление которой требует по меньшей мере одного часа. Федеральные служащие среди таких «работников» встречаются довольно часто. И очень часто работодатель учитывает это время. Он исходит из того, что по дороге в офис сотрудник будет делать дела «по мелочи», но связанные с работой. При этом официально в качестве рабочего это время не засчитывалось.

В какой-то мере это положение можно даже рассматривать как эксплуатацию человека человеком. И это при том, что действующий в Швейцарии КзОТ в этом отношении содержит совершенно четкие требования. Об этом напоминает Томас Гайзер (Thomas Geiser), бывший профессор кафедры трудового права Санкт-Галленского университета. «Телефонные звонки по работе и обработка деловых электронных писем в пути — это не развлечение, а работа. А потому соответствующее время должно засчитываться как рабочее. Все, на самом деле, очень просто».

Подходит не для всех компаний

Швейцарская «Ассоциация работодателей» (Arbeitgeberverband) в лице Фреди Гройтера (Fredy Greuter) в целом приветствует переход на более гибкий график работы. С его точки зрения такой график выгоден как для работодателей, так и для сотрудников. «В случае обоюдного согласия работников и начальства рабочее время в пути, зачтённое как таковое, безусловно, может быть гибкой и привлекательной опцией. Тем не менее, она, разумеется, применима не ко всем формам работы и не во всех компаниях она может стать рациональным и практичным решением».

Тенденция, однако, в Швейцарии выглядит более чем очевидна: граница между традиционной работой и «нерабочим временем» становится все более прозрачной, особенно в результате цифровой революции. И в этом смысле все более реальной становилась опасность роста объема неоплачиваемого «добровольного» труда в рамках «серых зон», включая нахождение в поезде по пути в офис или обратно домой. Федеральное правительство теперь признало эту опасность и предприняло на своём уровне соответствующие меры.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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