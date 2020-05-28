Многие жещины в Швейцари переходят работать на полставки после рождения ребенка. (© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцария является одной из европейских стран с самой высокой долей женщин, работающих неполный день. Недавно опубликованные результаты репрезентативного опроса-исследования показывают, что такая ситуация возникает далеко не всегда добровольно и что многие женщины может быть и хотели бы повысить уровень и объем своей занятости, но только при соответствующих условиях.

Довольны ли работающие матери в Швейцарии своей жизненной и семейно-домашней ситуацией? Чтобы ответить на этот вопрос, швейцарская межотраслевая и межрегиональная Ассоциация объединений семейных организаций Pro FamiliaВнешняя ссылка провела в марте 2020 года опрос среди 500 работающих женщин с одним или несколькими детьми. Результаты были опубликованы на прошлой неделе. Исследование, в первую очередь, доказывает то, что уже всем и так известно: уменьшение рабочей нагрузки это отнюдь не есть безусловное благо и что такая ситуация является почти нормой для каждой женщины после рождения у нее ребенка.

Более трех четвертей опрошенных заявили, что они невольно сократили свою занятость именно в связи с материнством. В масштабах всей страны наиболее распространенной моделью женской занятости является работающая неполный день мать семейства. По данным Федерального Ведомства статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik BfSВнешняя ссылка), эту модель занятости выбирают в стране не менее шести из каждых десяти семей.

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В Швейцарии доля женщин, работающих по найму, является одной из самых высоких в Европе, тем не менее, Швейцария, после Нидерландов, так же является и страной, где женщины работают неполный рабочий день чаще всего.

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7 из 10 женщин в Швейцарии хотели бы работать больше, но 2/3 говорят, что им и так хорошо!

Заявили, что они удовлетворены своим положением, почти две трети женщин из числа принявших участие в опросе Pro Familia. Каждая пятая женщина хотела бы еще больше сократить свое рабочее время, и только 17% хотели бы увеличить объем своей занятости. Вместе с тем исследование также показывает, что при наличии всех необходимых условий, позволяющих совмещать работу и семью, иными словами, если бы наш мир был идеален, то семь из десяти женщин были бы не прочь работать и больше.

Это пожелание особенно ярко выражено среди респондентов с высшим образованием. Но что конкретно побудило бы женщин работать больше? Исследование указывает, что мир приблизился бы к идеальному с точки зрения совмещения карьеры и личной жизни, если бы увеличение объема занятости вело к увеличению доходов, если бы затраты на уход за детьми были бы меньше, если бы была возможность работать на удалёнке в режиме «домашний офис» и если бы вообще работы по дому и по уходу за детьми было бы меньше. Каковы еще условия, при которых женщины в Швейцарии увеличили бы свою трудовую нагрузку? Подробнее ниже:

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Не для кого в Швейцарии давно не секрет, что одним из основных барьеров, препятствующих трудоустройству женщин, является чрезмерно высокая стоимость услуг учреждений по уходу за детьми. Несмотря на все меры, принятые в последние годы, больше работать женщинам не всегда выгодно именно, как ни парадоксально, именно с финансовой точки зрения.

По данным Федерального статистического ведомства на внесемейный уход за детьми (детсады, продлёнки, ясли) швейцарские семьи тратят в среднем 4% своего годового совокупного дохода. Для сравнения: расходы на ясли для одного ребенка в возрасте до четырех лет составляют для лиц с высокими доходами около 1 160 швейцарских франков в месяц (87 тыс. рублей или примерно 31 тыс. гривен при медианной, не путать со средней, зарплате в Швейцарии на уровне в 6 тыс. франков) и примерно 400 швейцарских франков для лиц с низкими доходами.

Ответы на вопросник «Pro Familia» также свидетельствуют о наличии и другой проблемы, а именно, о необходимости для женщин делать работу по дому и воспитывать детей, что фактически заставляют их работать на двух работах. В швейцарских домохозяйствах с детьми именно матери, как видно из нижеприведенного графика, все еще продолжают выполнять большую часть работы по дому.



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В целом в Швейцарии до сих пор живы традиционные гендерные роли, что, вероятно, является следствием либерального невмешательства Швейцарии в семейную политику, альтернативой которой, правда, является казарменный проект социалистического обобществления детей и постановки их на конвейер, ведущий от детского сада через пионерию к «промежутку малому» в армейском строю. В Швейцарии все те, кто критикует недостаточное количество мест в детсадах, просто не задумываются над этим.

Франческо Гвидичи (Francesco Giudici) из Статистического управления кантона Тичино как раз ярко и демонстрирует это обстоятельство. Отвечая в свое время на соответствующий вопрос портала SWI swissinfo.ch в ноябре 2019 года он указал, что «социально-экономические структуры, возникшие в то время, когда модель «мужчины-кормильца» была базой семейной и трудовой жизни, до сих пор присутствуют в нашем обществе, неся в себе идею о том, вопрос иметь детей или не иметь все еще является частным делом».

По его словам, даже введение двухнедельного отпуска по уходу за ребенком для отцов, решение о чем было принято парламентом в сентябре прошлого 2019 года, не окажет большого влияния на порядок распределения между мужчинами и женщинами профессиональных и семейных обязанностей.



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Работа и зарплата Женщины в Швейцарии склонны занижать свои зарплаты и доходы? Женщины в Швейцарии получают за тот же труд в среднем на 1 455 франков меньше, чем мужчины. Социологи Базельского университета в этом сомневаются. Этот контент был опубликован 13 февраля 2020 г. 7:00

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