Поскольку большинство женщин с детьми в Швейцарии работают неполный рабочий день, фактически часть рабочей недели они проводят дома .

(Keystone / Walter Bieri)

Один из наших читателей поинтересовался, правда ли, что после рождения ребенка женщины в Швейцарии, как правило, становятся домохозяйками. Несмотря на очевидные свидетельства обратного, женщины обычно берут на себя основную ответственность по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства и с большей долей вероятности откажутся от продвижения по карьерной лестнице после рождения ребенка.

За последние 30 лет многое изменилось. По данным Федерального статистического ведомства, сегодня лишь незначительная доля женщин с детьми, а точнее каждая пятая, становится домохозяйками, тогда как в 1991 году около 40% матерей не имели оплачиваемой работы.

Статистики также сообщили, что большинство женщин, в особенности, получивших высшее образование, возвращаются на работу в течение первого года после родов.

Процентная доля женщин на оплачиваемой работе, 2018 год Гистограмма, показывающая процент женщин в Швейцарии на оплачиваемой работе, 2018

При этом большинство работающих матерей в Швейцарии заняты неполный рабочий день (см. инфографику ниже), тогда как в Европейском Союзе этот показатель в среднем составляет около 37%.

На самом деле, сейчас семьи с детьми в подавляющем большинстве случаев используют модельВнешняя ссылка, поразительно напоминающую традиционный семейный уклад, который был распространен на протяжении нескольких десятков лет, то есть папа зарабатывает, а мама занимается домом. Несмотря на то, что отец становится лишь одним из кормильцев, он по-прежнему сохраняет работу на условиях полного рабочего дня, а мать работает неполный рабочий день. В сравнении, лишь 11% отцов предпочитают работать неполный рабочий день, в то время как в бездетных парах оба супруга работают на условиях полной занятости.

Женщины, работающие неполный рабочий день, 2018 год Гистограмма, показывающая процент женщин в Швейцарии, работающих неполный рабочий день в 2018 году

Другими словами, данные свидетельствуют о чем-то парадоксальном: в прогрессивном обществе работающие женщины в то же самое время оказываются по совместительству и домохозяйками, а потому несут основную ответственностьВнешняя ссылка по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства.

В ходе интервью с ведущим специалистом по исследованиям и комплексному анализуВнешняя ссылка брачно-семейных отношений в Швейцарии журналисту пришлось задать вопросВнешняя ссылка: «Это напоминает 50-е годы прошлого века… И маму в Швейцарии все ещё можно застать у плиты?». На что специалист-исследователь Клементина Россье (Clémentine Rossier) ответила: «В любом случае, она гораздо менее эмансипирована, чем нам бы того хотелось».

Частичная занятость на работе, а у мам – и дома

По мнению швейцарцев, иностранцам по-прежнему сложно осознать, что Швейцария − это страна с традиционными семейными ценностями. По данным Федерального статистического ведомства, более трети мужчин и около четверти женщин считают, что интересы ребенка страдаютВнешняя ссылка, если мать работает вне дома.

Такое мнение может очень удивить экспатов, которые в последние годы отводили Швейцарии далеко не первые места в рейтинге стран, оценивающем баланс между работой и семейными обязанностями. Один экспат из Цюриха писал, что «люди, в своем большинстве, очень удивляются, узнав, что я занимаюсь детьми и домом, но, узнав, что моя жена работает полный рабочий день, они удивляются ещё больше».

Причины того, что родители в Швейцарии продолжают выполнять гендерно дифференцированные роли, восходят к исторически либеральной модели невмешательства страны в вопросы семейной политики, согласно которой жизнь семьи, забота о её благополучии и детях является частным делом граждан.

«Социальные и экономические структуры, созданные еще во времена господства в семейной и трудовой жизни так называемой «модели мужчины как кормильца семьи», по-прежнему очень сильны в нашем обществе и продолжают закреплять постулат, что решение иметь детей − это личное дело каждого», – говорит Франческо Джиудичи (Francesco Giudici) из Статистического ведомства кантона Тичино.

Последствия этого подхода ощутимы и на рабочем месте, и в обществе в целом, добавляет он. Например, тот факт, что в действующем законодательствеВнешняя ссылка закреплено право матери на декретный отпуск продолжительностью 14 недель и лишь однодневный отпуск для отца, с самого начала способствует неравному распределению обязанностей супружеской пары по уходу за ребенком, отмечает Ф. Джиудичи, анализируя положение работающих матерей в 2017 году.

Несмотря на то, что отцы в Швейцарии с 1 января 2021 года, получат десятидневный отпуск по уходу за новорожденным, Ф. Джиудичи считает, что это изменение не окажет существенного влияния на разделение семейных обязанностей и работы между родителями. «Даже если наделить женщин и мужчин одинаковымиВнешняя ссылка правами на отпускВнешняя ссылка по уходу за ребенкомВнешняя ссылка, существуют и другие факторы, которые говорят в пользу традиционных устоев и практик в разделении труда между матерями и отцами», – говорит он.

Ф. Джиудичи отмечает, что одним из таких факторов является система прогрессивного налогообложения, действующая в отношении супружеских пар. Она, по сути, отбивает у супругов желание работать полный рабочий день, поскольку рост совокупного дохода означает повышение размера налогов. А поскольку у женщин заработок меньше, чем у мужчин, то именно они обычно переходят на частичную занятость или вовсе уходят с работы.

Предрешенная реальность

Согласно последнему опросу по теме семьи в Швейцарии, около 70% молодых женщин опасаются, что рождение ребенка негативно отразится на перспективах их карьерного роста. Исследователь Клементина Россье говорит, что система формирует представления женщин о балансе между работой и семейными обязанностями.

«Они выбирают женские профессии и менее оплачиваемую карьеру, к которой проще вернуться [после рождения детей]», – говорит swissinfo.ch профессор Женевского университета. «Затем, когда возникает вопрос о том, кому заниматься детьми, выбор оказывается предсказуем, потому что ее заработок ниже, и она готова пойти на такой шаг».

Ещё одним следствием либерального подхода к семейной политике является нехватка учреждений по уходу за детьми, которые к тому же и дороги. «Большая часть населения по-прежнему выступает против тогоВнешняя ссылка, чтобы доверять заботу о маленьких детях кому-то вне семьи, − говорит К. Россье, − Хотя отношение, как правило, меняется, когда видят, что услуги по уходу за детьми хорошо организованы и отвечают высоким стандартам. В особенности, это касается крупных городов и франкоязычной части Швейцарии».

Возраст имеет значение

В Швейцарии 30% детей в возрасте до трех лет посещают детские учреждения, что чуть ниже среднего показателя ЕС, составляющего 34%, и значительно ниже аналогичного показателя в таких странах, как Дания (70%) и Швеция (57%). Многие семьи с детьми в возрасте до 13 лет (42%) находят опору в своих близких родственниках, таких как бабушки и дедушки.

Возраст детей в семье также оказывает существенное влияние на участие матери в трудовой деятельности. У матерей с детьми-дошкольниками вероятность профессиональной активности несколько меньше: работу имеют приблизительно три четверти матерей с детьми младше четырех лет по сравнению с аналогичным показателем в 85% у матерей подростков. Рабочий день у матерей малолетних детей также корочеВнешняя ссылка (часто – менее 50% рабочего времени в неделю), чем у женщин с детьми более старшего возраста.

Результаты исследования Ф. Джиудичи показали, что чем больше у женщины детей, тем меньше вероятность её трудоустройства. Вероятным определяющим фактором являются расходы по уходу за детьми, которые возрастают с рождением каждого последующего ребенка. По его словам, когда дети становятся старше, работающие родители все равно должны искать варианты решения проблемы ухода за детьми, потому что учебный день короче рабочего, а питание есть далеко не во всех школьных столовых.

Хрупкое равновесие

По признанию Россье и Джиудичи, неудивительно, что, обоим родителям нелегко найти правильный баланс между работой и семьей, учитывая упомянутые социальные и политические структуры.

По словам К. Россье, совмещение семейных обязанностей и работы в Швейцарии оказывается настолько сложным делом на практике, что на полную ставку работают только женщины, вынужденные идти на это из-за низкого семейного дохода. Например, доля участия матерей-одиночек на рынке труда оказывается выше, чем у совместно проживающих партнеров, а вероятность их работы на условиях частичной занятости тоже невелика (см. инфографику выше).

В отличие от Ф. Джиудичи, введение отцовского отпуска по уходу за ребенком выглядит обнадеживающим для К. Россье. По ее словам, эти первые дни жизни ребенка имеют решающее значение в долгосрочной перспективе, и при наличии более длительного отпуска оба родителя смогут провести больше времени с малышом и «поровну разделить свои новые обязанности». «В противном случае отцы так и не будут знать, что значит ухаживать за ребенком, а матери погрузятся в это занятие с головой», – объясняет К. Россье. И это модель может сохраниться, даже когда ребенок повзрослеет, добавляет она.



Данный материал является публикацией в серии материалов в стиле фактчекинга, публикуемой на основе присланных читателями предположений или утверждений, касающихся Швейцарии, которые нам необходимо проверить. Ознакомиться с ранее опубликованными материалами этой серии вы можете ниже в разделе «Предыдущие материалы серии».

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Русскоязычная редакция Swissinfo.ch

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