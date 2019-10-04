Виноградники региона Лаво, на берегу Женевского озера, одно из самых настоящих чудес света, расположенных в Швейцарии. (Keystone / Laurent Gillieron)

За рубежом это малоизвестный факт, но на самом деле Швейцария — страна с давней и хорошо развитой винодельческой культурой. Вино изготавливают тут уже как минимум два тысячелетия, а сбор урожая выпадает традиционно на начало октября. Правда, в этом году виноделы не скрывают своей тревоги: кажется, со швейцарским вином «что-то пошло» не так. Что происходит?

Во многих регионах Швейцарии виноградарство — это не просто бизнес, а целая культурная традиция. Например, в прошлые выходные в швейцарском франкоязычном кантоне Невшатель прошел Фестиваль виноделия, который, конечно, не сравниться с праздником виноделов в Веве, но все-таки участие в нем приняли не менее 300 тыс. человек, а для Швейцарии это очень даже много!

Но даже несмотря на этот успех, виноделы в целом всерьез озабочены будущим отрасли. Винные запасы 2018 года еще до конца не проданы, а уже пора собирать новый урожай. Заполненные вином подвалы означают, что придется быстро сбрасывать «лежалый» товар и снижать цены, а винный рынок и без того перенасыщен, ведь Швейцария не только производит, но еще и импортирует вино. Это беспокойство и стало причиной решения четырех главных винодельческих регионов страны обратиться за помощью к федеральному центру. На протяжении нескольких последних лет доля отечественного вина на швейцарском рынке не поднималась выше 35%.

«Этот показатель более чем недостаточен для обеспечения сбалансированного ситуации и для вывода местного производства на уровень устойчивой рентабельности», — говорится в совместном заявленииВнешняя ссылкачетырех главных винодельческих кантонов Швейцарии: Во, Вале, Женевы и Невшателя. Эти кантоны рассчитывают на помощь из федерального бюджета с тем, чтобы «значительно увеличить долю швейцарских вин на рынке Швейцарии и выстоять в жесткой конкуренции с производителями иностранных вин». А как выглядит швейцарский рынок вин конкретно? Предлагаем наш обзор нескольких важных показателей.

Виноградники: общая площадь Конец инфобокса

Виноградарством в Швейцарии занимаются еще со времен Римской империи. Совокупная площадь всех виноградников составляет здесь 148 км² при общей площади страны в 41 285 км². Швейцария, таким образом, занимает 20-е место в мире по площади виноградных угодий и 10-е — по соотношению площади поверхности страны и ее виноградников.

Так утверждают в Swiss WineВнешняя ссылка, общенациональной ассоциации хозяйств винодельческой отрасли страны. Виноградные лозы культивируются практически повсеместно, хотя основное производство сосредоточено во франкоязычных кантонах.

(1) график расположения винодельческих угодий

Разнообразие сортов Конец инфобокса

В Швейцарии возделывают виноград почти 240 сортов. Три самых распространенных сорта, каждый из которых занимает по 1 000 гектаров: пино нуар (pinot noir, красное), шасла (chasselas, белое) и гамэ (gamay, красное).

Оба красных сорта — родом из Бургундии, а вот белый шасла, в кантоне Вале его еще называют фендан / fendant, заслуживает особого отношения, потому что он — самый что ни на есть местный. Это самый распространенный сорт винограда в Швейцарии, в особенности во франкоязычных кантонах, по достоинству ценимый за свой вкус, который как нельзя лучше подходит для таких швейцарских блюд, как фондю и раклет.

Своё вино тут хвалят, но пьют его все меньше Конец инфобокса

Вино остается любимым алкогольным напитком жителей Швейцарии в возрасте от 18 до 74 лет. Таковы данные опросаВнешняя ссылка института M.I.S Trend «Исследование рынка вина Швейцарии 2017: известность, практика потребления и покупки, имидж». Около 80% респондентов заявили, что пьют вино, в то время как о пиве так сказали только 60%. Отличился только италоязычный кантон Тичино: здесь всего 66% респондентов говорят, что они пьют вино.

Швейцарцы являются в мировом зачете лидерами по желанию регулярно «испытывать веселящие свойства вина». И пусть, судя по упомянутой статистике, настоящие профессионалы этого дела проживают в Ватикане (более 50 литров вина в год на душу населения), Швейцария все равно находится в числе стран-лидеров. Здесь каждый житель выпивают примерно по 37 литров вина в год. Согласно «Сельскохозяйственному отчету за 2018 год», в 2017 году Швейцария всего употребила 249 миллионов литров вина. Но винопитие за последние годы заметно теряет свою популярность.

(2) график потребления вина в Швейцарии с 1995 года

Понижательный тренд в потреблении вина можно объяснить многими факторами. Чаще других швейцарцы отказываются от вина, будучи за рулем — в стране действует правило, в соответствии с которым водитель имеет право иметь за рулём не больше 0,5 промилле алкоголя.

(3) график причин отказа от вина

Капля в море мировых вин Конец инфобокса

Швейцарское вино почти не известно за границей, что не удивительно, ведь по объемам производства оно лишь капля в огромной мировой винной бочке. По данным Международной организации виноградарства и виноделия (Office International de la vigne et du vin — O. I. V.), в 2018 году в мире было произведено 292,3 млн гектолитров винной продукции. Ведущим мировым производителем остается Испания с 20,9 млн. гектолитров (19,4% рынка), опережая Францию и Италию.

Швейцария, производящая 792 тыс. гектолитров и экспортирующая 14 000 гектаров, на самом деле весьма скромная винодельческая держава. Местное производство даже не покрывает внутренних потребностей, поэтому приходится прибегать к помощи импорта.

(4) график импорта вина в Швейцарию



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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