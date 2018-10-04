Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 11:50 04.10.2018 - 11:50

Каждый день в порт города Штефа на Цюрихском озере заходят и выходят обратно в озеро до 50 судов. (Keystone)

В Швейцарии покой граждан является одной из наивысших ценностей. Мы уже писали о том, какие страсти бушевали по поводу церковных колоколов, которые, де, звонят по ночам и мешают спать. И вот теперь нечто похожее происходит на водах Цюрихского озера: житель прибрежного города Штефа (Stäfa) не хочет, чтобы корабли мешали ему жить своими гудками. На данный момент в отношении судоходной компании Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) он уже подал в общей сложности шесть жалоб.

Следует отметить, что его сограждане по общине Штефа в целом недовольны таким соседом-скандалистом, причем в такой степени, что тот предпочитает, чтобы в СМИ его имя не называлиВнешняя ссылка. В свое время он уже сумел заставить Федеральное ведомство Швейцарии по вопросам транспорта (Bundesamt für Verkehr — BAV) издать указ об изменении порядка осуществления судоходства на Цюрихском озере. Теперь, начиная с июля 2017 года, суда имеют право подавать звуковые сигналы при причаливании и при отчаливании только в ситуации возникновения очевидной опасности.

+ Суд швейцарского Ваденсвиля ограничил звон колоколов.Внешняя ссылка



Но упомянутому гражданину этого оказалось мало. С его точки зрения капитаны прогулочных и туристических судов излишне часто подают сигналы, ссылаясь на то, что уже на дальних подходах к причалу они обязаны сигналить из-за невозможности увидеть заранее возможные препятствия на своём пути в лице, например, частных катеров и яхт. «Однако скорость движения уже на этом участке не превышает 5 км/ч, никаких опасных ситуаций там возникать не может по определению. Капитаны судов, особенно двух из них, гудят, поэтому, специально, они ведут против меня личную войну. Остальные ведут себя идеально — но не эти двое».

800 подписей в пользу гудков

По его словам, он никогда в целом ничего не имел ни против судов на Цюрихском озере, ни против компании Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG). «Мой запрос в Федеральное ведомство Швейцарии по вопросам транспорта касался только одной проблемы, а именно, я хотел просто узнать, насколько нынешняя практика в сфере подачи судами звуковых сигналов соответствует действующему законодательству». В общении с прессой он пытается снизить накал страстей и говорит, что начиная с прошлого года акустическая нагрузка в самом деле снизилась. При этом он напоминает, что в день в порт Штефы заходят и выходят обратно в озеро до 50 судов.

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Тем не менее, в городе Штефа жители недовольны своим соседом. Они даже собрали 800 подписей под петицией в пользу возвращения правила, в соответствии с которым суда имеют право и даже обязаны подавать сигналы всякий раз при пришвартовывании и при уходе дальше в рейс, а не только в ситуации грозящей опасности. Однако Федеральное ведомство Швейцарии по вопросам транспорта, приняв петицию к сведению, приняло решение оставить новый порядок в силе. «Основной принцип состоит в том, что сигналы нужно подавать только по поводу. Сигналы просто при швартовке и отчаливании не предусмотрены действующим порядком».



Подготовил: Игорь Петров.

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