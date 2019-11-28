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Труд и занятость в Швейцарии

Трудовая миграция Как сезонные рабочие построили современную Женеву

мужчина устанавливает металлическую решетку

Больше всего сезонные рабочие руки были востребованы в строительной отрасли и гостиничном секторе экономики Швейцарии.

(Keystone / Hans Baumgartner)

До 2002 года в Швейцарии трудились сотни тысяч иностранцев, имевших только сезонные разрешения на пребывание и работу. Такой статус гарантировал швейцарской экономике достаточное количество рабочих рук, но при этом «оберегал» её от столь пугавшего многих «засилья иностранцев», не давая самим «сезоньерам» ни социальной стабильности, ни более-менее достойных условий жизни и труда. В Женеве сейчас проходит выставка, которая призвана напомнить о гастарбайтерах, силами которых была построена едва ли не половина современного города Кальвина.

«В ту эпоху в «стране Хайди» в ходу был так называемый «сезонный рабочий статус». Именно его я и получил, достаточно быстро осознав, чем на практике оборачивается такое положение вещей: на теплый прием наши жены и дети здесь рассчитывать не могли, воссоединение семей было под запретом. Моим домом надолго стала деревянная казарма из множества комнаток, в которых ютились сотни рабочих с женами, причем большинство этих женщин жили здесь тайком и работали нелегально. Там я узнал, что крысы и мыши не так уж плохи — с ними хотя бы удавалось как-то сосуществовать и договариваться. С властями же это было просто невозможно».

Вот так рассказывает о своей жизни в роли гастарбайтера Хесус Гомес Антело (Jésus Gómez Antelo), прибывший в 1980-х годах в Женеву из испанского региона Галисия. Его опыт вполне годится в качестве типической иллюстрации судьбы множества других рабочих-гастарбайтеров, приезжавших в Швейцарию на заработки из Италии, Испании, Португалии и даже Югославии. Выставка «Мы, сезонные рабочие... Женева 1931-2019» («Nous, saisonniers, saisonnières... Genève 1931-2019Внешняя ссылка»), организованная в выставочном зале Le CommunВнешняя ссылка Музея современного искусства в Женеве (MAMCO), напоминает о непростой ситуации, в которой жили все эти люди, внесшие огромный вклад в создание современной процветающей Швейцарии.

карта Женевы

На этой карте красным обозначены наиболее известные здания Женевы, построенные в основном силами сезонных рабочих.

(Emilie Gleason, Jeanne Gillard e Nicolas Rivet)

В историю Конфедерации этот период вошел в качестве «Славного тридцатилетия», для которого был характерен бум градостроительства и резкий экономический взлет Швейцарии в послевоенный период. Был ли этот период стол же «славен» для каждого сезонного гастарбайтера в отдельности? Упомянутая экспозиция была подготовлена левыми архивными и творческими организациями, такими, как «Archives contestatairesВнешняя ссылка» (занимается сбором, описанием и изучением архивов общественных движений второй половины 20-го века контркультурного, антимилитаристского и антивоенного характера), «Collège du travailВнешняя ссылка» (здесь хранятся коллекции фотографий, плакатов, звукозаписей, периодических изданий и печатных материалов) и контркультурной некоммерческой арт-группой Rosa Brux.Внешняя ссылка 

Жестокость и лицемерие

Выставка охватывает исторический период длиной более чем в 70 лет, начиная с 1931 года, когда сезонный миграционный рабочий статус был введен в первый раз и до 2002 года, когда этот статус был отменен как устаревший в связи с вхождением в силу межу Швейцарией и Европейским союзом режима свободы перемещения рабочих кадров. Как утверждают Жанна Гийар (Jeanne Gillard) и Николя Риве (Nicolas Rivet) из арт-группы Rosa Brux, «в ходе подготовки выставки нас больше всего поразили жестокость и лицемерие по отношению к этим людям, особенно со стороны властей. Мы также убедились, насколько же боялись тогдашние швейцарцы „чуждых“ культурных влияний».

Сложности возникали сразу с момента приезда сезонных рабочих в Швейцарию. Для начала их ожидал унизительный медосмотр, который напоминал, по словам одного из итальянских рабочих, визит к ветеринару. Еще один итальянец обратился к властям Женевы с письмом, просто по-человечески интересуясь возможностями трудоустройства и наивно заверяя в своей готовности «переехать в Швейцарию всей семьей». На полях его письма государственный миграционный служащий оставил ироническую пометку красными чернилами: «А больше Вы ничего не хотите?»

пододеяльник с дырой

Рабочий-мигрант демонстрирует рваное постельное белье, которое ему предоставлял работодатель. 8 апреля 1970 г.

(Bibliothèque de Genève)

Да, получилась классика: «Мы заказали рабочие руки, а приехали люди». Швейцария, разумеется, в послевоенное время остро нуждалась в рабочих руках, но вот как раз «людей», имеющих право стать постоянными жителями, а то и в будущем гражданами, она в их лице иметь не хотела. А ну как новоприбывшие сядут на «социал» и превратятся в нахлебников. Насколько оправданы были эти опасения — это уже другой вопрос. Социальная динамика такого консервативного общества, как в Швейцарии, конечно же обладала степенью инерционного сопротивления выше среднего. С другой стороны, мигранты прибывали в Швейцарию добровольно, потому что ситуация на рынке труда их собственных стран была еще хуже.

Но факт остаётся фактом: сезонный статус не предусматривал официального воссоединения семей, в результате чего сезонные работники не имели права брать с собой в Швейцарию других членов своей семьи, прежде всего жен и в особенности детей. Разумеется, и здесь строгость законов компенсировалась необязательностью их такого уж строгого их выполнения. Многие все-таки нелегально провозили сюда свои семьи. Но что это была за жизнь, в постоянном страхе перед визитом полиции.

«Мы даже не осмеливались возражать»

В результате многие из этих пролетариев второй половины 20-го века предпочитали «молчать и не протестовать» из опасения не получить продления своего сезонного разрешения на работу на следующий год. «Я вкалывал до бесконечности, рабочий день длился по 15 часов, а часто больше [...]. И я даже не мог претендовать на оплату моих сверхурочных, так как я был сезонным рабочим! [...] Нас шантажировали этим статусом, чуть что — и начальник угрожал, что не продлит наше разрешение на следующий год. Поэтому мы даже если что и возразить не осмеливались», — вспоминает Госим Селими (Gosim Selimi), югослав албанского происхождения, приехавший в Швейцарию на заработки в 1980-х годах.

Они и мы «Понаехали тут» или вечный спор швейцарцев между собой

Швейцарцы традиционно с недоверием относились к чужакам, и эта привычка, как считает швейцарский историк, сохранилась у них до нашего времени

Впрочем, иногда некоторые из них все-таки «могли сметь свое мнение иметь». Например, из одного документов, датированного 1950-ми годами, можно узнать историю о том, как «Швейцарская профсоюзная федерация плотников и строителей» (FOBB) выступила в защиту сезонного работника, которого работодатель счел «слишком старым и слишком глухим», а потому отказал ему в продлении разрешения на работу. По мнению профсоюза, «вина» этого человека состояла только в том, что тот не поддерживал традицию покупать выпивку и закуску начальникам строительных участков, чтобы задобрить их и добиться их благосклонности.

Нехватка солидарности

Однако отношения между профсоюзами и сезонными работниками тоже были далеки от идеала. Как говорят Жанна Гийар и Николя Риве, «с гастарбайтерами профсоюзы лидеры обращались высокомерно, при этом с кантональными миграционными властями и с органами регулирования рынка труда у них были установлены «теплые и дружеские» отношения. Например, именно профсоюзы диктовали властям, сколько гастарбайтеров имеют в этом году право въехать в данный кантон».

«Нас также немало удивило то, что, имея в руках все рычаги для давления на работодателей, на практике профсоюзы почти не делали ничего, чтобы улучшить качество жизни рабочих. Конечно, они, к примеру, осуждали плохие гигиенические условия проживания, но в итоге для них куда важнее было держать под контролем объёмы миграции и чем меньше рабочих приезжало, тем лучше. Это было связано с опасениями, что чрезмерное количество приехавших сезонных работников нарушит баланс и гармонию на рынке труда и занятости».

группа мужчин

Сезонные рабочие из Испании во время забастовки на фирме Murer, 7-го апреля 1970 года.

(Bibliothèque de Genève)

Иногда, правда, «исконное» население вдруг обращало внимание на забастовки гастарбайтеров и на журналистские репортажи о «спрятанных детях» и о невыносимых условиях жизни сезонных рабочих. И тогда в обществе могла возникнуть спонтанная волна солидарности, которая, впрочем, столь же быстро сходила на нет. Например, в 1981 году на общенациональный референдум была выдвинута народная законодательная «Солидарная инициатива за новую миграционную политикВнешняя ссылкау» (Mitenand-Initiative für eine neue Ausländerpolitik / Être solidaire, pour une nouvelle politique étrangère), в центре которой стояло требование отменить сезонные разрешения на работу. Казалось бы, вот она возможность не ограничиваясь словами сделать дело, однако избиратели выступили против, провалив законопроект большинством в 83,8% голосов.

Понадобилось дожить до 2002 года, то есть до момента вступления в силу Соглашения о свободном передвижении граждан между Швейцарией и Европейским союзом, и только тогда этой практике, затянувшейся более чем на 70 лет, был положен конец, и то не по инициативе самих швейцарцев, а под давлением внешних обстоятельств. Отмена статуса сезонного работника (сейчас в Швейцарии существуют только краткосрочные разрешения на работу, не связанные с сезонным фактором), однако, отнюдь не стало решением таких проблем, как трудовая эксплуатация нелегалов. К ним добавилась еще угроза зарплатного демпинга со стороны «румынских плотников и польских слесарей» (дешевой рабсилы из ЕС).

Именно поэтому финалом выставки является подборка документов и экспонатов из истории тысяч женщин, не имеющих документов (сейчас их в Швейцарии насчитывается по разным данным от 8 000 до 12 000 чел.), трудящихся в качестве домработниц в богатых женевских семьях. Как некогда сезонным рабочим, им тоже зачастую приходится оставлять на родине своих детей и родных и уезжать за тысячи километров на заработки в далёкую Швейцарию.

Фотогалерея Итальянские сезонные рабочие в Швейцарии

Фотовыставку, посвященную истории самой большой иностранной диаспоры в Швейцарии — итальянской — можно увидеть в Санкт-Галлене.

Статус сезонного работника

Закреплен в 1931 году в Федеральном Законе «О предоставлении прав гражданства и о статусе лиц без гражданства на территории Швейцарской Конфедерации». Основная задача этого статуса: повысить эффективность регулирования процесса рекрутирования иностранной рабочей силы в соответствии с реальными потребностями экономики, избегая при этом «перенаселенности страны иностранцами».

В период с 1966 по 1977 гг. в Швейцарии было запущено четыре народных законодательных инициативы против «засилья иностранцев» («Überfremdungs-Initiativen»). Главным идеологом при этом выступал Джеймс Шварценбах (James Schwarzenbach, 1911-1994), издатель, писатель и политик правого толка, создавший, например, в 1971 году так и оставшуюся маргинальной Швейцарскую республиканскую партию.

Особенное внимание привлекла к себе его инициатива 1970-го года, в которой требовалось законодательно установить норму, по которой доля иностранцев в населении страны не должна превышать 10%. Принятие этой инициативы привело бы к необходимости одновременно выслать из Швейцарии 300 тыс. иностранцев. В итоге 54% избирателей отвергли эту идею.

В дальнейшем положение сезонных работников как в смысле условий работы, так и жилья и социального обеспечения начало постепенно улучшаться. В 1964 году Италия добилась от Швейцарии согласия с тем, чтобы сезонные разрешения ее граждан после пяти сезонов подряд заменялись на годовые. В 1976 году эта практика была расширена и на граждан других стран. В 1977 году сезонным рабочим было предоставлено, пусть и с некоторыми ограничениями, право заключать договоры страхования от безработицы.

По материалам «Исторического словаря ШвейцарииВнешняя ссылка».

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Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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