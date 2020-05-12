Председатель Швейцарского национального Центрального банка (SNB) Томас Йордан считает, что мировую экономику ожидает еще одна Великая депрессия. (Keystone / Marcel Bieri)

Коронавирусный карантин обходится только чистой производящей экономике Швейцарии в астрономическую сумму от 11 до, по разным подсчетам, 17 млрд франков в месяц, а это создает такую нагрузку на промышленность, что на её восстановление уйдут годы. Председатель Швейцарского национального Центрального банка (SNB) Томас Йордан считает, что мировую экономику ожидает еще одна Великая депрессия, а Швейцария, промышленность которой почти на 50% ориентирована на экспорт, будет затронута этой депрессией самым непосредственным образом.

В двух больших газетных интервью, опубликованных в прошлое воскресенье 10 мая 2020 года в немецкоязычной и франкоязычной прессе страны, Т. Йордан предупредил, что Швейцарию может ждать аномальный рост безработицы и серьезный удар по общему благосостоянию в результате пандемии. В настоящее время «экономика Швейцарии работает на уровне 70-80% от нормального уровня», — сказал он в интервью воскресной немецкоязычной газете «Зоннтагсцайтунг» (текст в оригинале на немецком языке доступен только платным подписчикамВнешняя ссылка).

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«Многие, возможно, просто пока еще не могут себе даже представить, что эти цифры означают для благосостояния Швейцарии. Эти расходы будут висеть на нас еще долгие годы», — указал он. На данный момент на спасение экономики за счет средств налогоплательщиков Швейцария потратила 57 млрд швейцарских франков (59 млрд долларов), но в итоге общие расходы, с учетом трёх уровней швейцарского федерализма и расходов структур социального страхования, уже дошли практически до уровня в 100 млрд швейцарских франков.

«Таким образом, швейцарский финансовый пакет спасения национальной экономики войдет в двадцатку крупнейших в мире». По словам Т. Йордана, в этом году сокращение уровня промышленного производства в Швейцарии может составить показатель от 6% до 7%. Еще одна опасность — это рост дороговизны швейцарского франка. Глобальный экономический спад в очередной раз сделал швейцарскую валюту «тихой заводью», валютой-спасением для инвесторов, что уже сейчас оказывает заметное давление на Центральный банк Швейцарии, который вынужден предпринимать значительные усилия с тем, чтобы остановить слишком быстрое укрепление франка по отношению к другим мировым валютам, прежде всего евро и доллару.

«Сильный франк наносит удар по швейцарским экспортерам и отечественной туристической отрасли». Сейчас ЦБ Швейцарии поддерживает отрицательные процентные ставки по депозитам и постоянно совершает интервенции на валютных рынках, с тем чтобы удержать франк в рамках прогнозируемого оптимального курса. Стоимость этих интервенций уже составила 800 миллиардов швейцарских франков. «Без нынешней монетарной политики ЦБ мы бы сейчас имели совершенно другой курс франка», — заявил Т. Йордан в интервью, которое также было размещено в газете «Tribune de GenèveВнешняя ссылка».

Потратить средства ЦБ?

А что если потратить на борьбу с коронавирусными последствиями средства самого ЦБ? У него же ведь в прошлом году были огромные прибыли? По словам Т. Йордана, «такие траты не должны противоречить общей политике банка по сдерживанию курса франка». Ведь для того, чтобы закачать в экономику страны ликвидность в национальной валюте, ЦБ должен был бы купить франки на внешнем рынке, что стало бы валютной интервенцией «наоборот», подстегнув процесс удорожания франка, и, как следствие, ускорив гибель многих ориентированных на экспорт компаний.

Напомним, что на своей майской внеочередной сессии парламент одобрил практически все финансовые траты правительства на цели поддержания национальной экономики. Нерешенным, однако, остался, пожалуй, самый важный вопрос, а именно, вопрос аренды малыми и средними предприятиями своих торговых и производственных площадей. Парламентариями предлагалась формула «50 на 25»: арендодатели прощают арендаторам половину аренды, а из бюджета они получают 25% от суммы аренды в качестве компенсации.

Обе палаты парламента не смогли, однако, прийти к единому мнению и решение этого вопроса перейдет, как видно, на июнь. Без ясности в этой сфере многим малым и средним предприятиям, составляющим базис экономики Швейцарии (этот базис составляют именно они, а вовсе не огромные транснациональные корпорации), будет грозить неминуемое банкротство.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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