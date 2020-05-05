Полные резервуары и пустой рынок: коронавирусный кризис нанес нефтяной промышленности беспрецедентный удар. На фото: НПЗ «Крессье» («Cressier»), крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Швейцарии, кантон Невшатель. Фото из архива (2012 год).

(Keystone / Alessandro Della Bella)

В течение всего нескольких недель стоимость сырой нефти упала до исторического минимума и даже до уровня ниже нуля (в Соединенных Штатах). Какое влияние окажет это головокружительное падение цен на нефть на международных рынках на Швейцарию, упадет ли в Конфедерации и цена на бензин для рядовых потребителей?

Цены на нефть все последние десятилетия когда росли, когда и снижались, но нынешний апрельский спад, безусловно, войдет в историю как нечто, чего «никогда не было, и вот опять». Ссора Москвы и саудовцев привела к тому, что в США несколько дней назад контракты на поставку в мае маркерной нефти West Texas Intermediate (сырой нефти, которая служит эталоном для американского рынка), даже упали до минусовых показателей. То есть продавцы были готовы приплатить покупателям, чтобы только они забрали у них всю эту нефть.

Хотя этот провал длился всего несколько часов и причиной его были скорее сложные правила функционирования американского фьючерсного рынка, все равно, он ярко символизировал беспрецедентный кризис, в который погрузились мировые рынки «черного золота». В самом деле, в то время как нефтяные кризисы в прошлом, например, знаменитый нефтяной шок середины 1970-х, всегда были результатом сокращения объемов добычи и роста цен, на этот раз рынки насыщены и даже перенасыщены нефтью, а производители и трейдеры больше не знают, как хранить излишки сырой нефти и что с ней вообще делать.



Grafico: Prezzo del barile di Brent 2009 – 2019

Цены на нефтяные сорта-близнецы WTI и Brent, служащие ориентиром для Европы, Африки и Ближнего Востока, в настоящее время составляют от 15 до 25 долларов за баррель (по состоянию на момент написания статьи на итальянском языке 1 мая 2020 года). Так что сейчас цены на нефть не имеют ничего общего с привычными ценниками, наблюдавшимися все последние годы.

Почему цена на сырую нефть так резко упала? Конец цитаты

Cпрос на сырую нефть продолжает, на самом деле, расти во всем мире, при этом в последние пять примерно лет цены установились на довольно умеренном уровне, отчасти из-за резкого увеличения добычи сланцевой нефти в США, которые с 2017 года стали ведущим мировым производителем этого вида топлива. Еще один фактор: пандемия коронавируса, которая заморозила спрос на энергоёмкие услуги и довела рынки до перенасыщения предложениями нефти.

Карантинные меры, принятые во многих странах для того, чтобы остановить распространение вируса, в последние недели просто парализовали воздушное сообщение, ограничили интенсивность дорожного движения и серьезно замедлили темпы и объемы промышленного производства. По данным Международного энергетического агентства (International Energy Agency IEA) потребление нефти и нефтепродуктов в апреле 2020 года упало почти на треть по сравнению с началом года. Резервуары для хранения сырой нефти в настоящее время достигли пределов вместимости, заставляя производителей и торговцев хранить сырую нефть в танкерах, трубопроводах и в ёмкостях всех видов.



Проекты и инфраструктура Демонтаж нефтезавода в швейцарском кантоне Вале продлится пять лет Нефтеперерабатывающий завод в регионе Коломбе-Мюра принадлежал компании Tamoil и обеспечивал 19% годового потребления минерального топлива Швейцарии. Этот контент был опубликован 20 февраля 2020 г. 7:00

Еще больше усугубила ситуацию ценовая война, разразившаяся между Россией и Саудовской Аравией в первой половине марта 2020 года. В феврале 2020 года администрация Д. Трампа ввела санкции против крупнейшей российской частной нефтяной компании «Роснефть», а Россия, возможно, видела в нефтяной войне способ нанести ответный удар по санкциям США, как утверждают некоторые СМИВнешняя ссылка.

Так или иначе, ссора этих двух крупных производителей нефти вызвала бурную цепную реакцию на рынках, которая просто обрушила все цены. Примирение спорщиков, достигнутое под давлением американцев в начале апреля, произошло, когда уже просто огромные объемы сырой нефти в буквальном смысле затопили рынки. Чтобы поднять цены, основные страны-производители договорились с мая 2020 года сократить производство почти на 10 миллионов баррелей в день, продолжая, тем не менее, воевать за доли рынка при помощи порой огромных скидок.

К чему приведет падение цен на нефть? Конец цитаты

Падение цен на сырую нефть напрямую повлияет на процессы ценообразования применительно к таким востребованным видам нефтепродуктов, как бензин, дизельное топливо, керосин. Это положительно скажется на позициях стран-импортеров, особенно в плане смягчения последствий экономического кризиса и стимулирования экономического роста. Кроме того, цены на топливо непосредственно влияют и на бюджетную ситуацию многих домохозяйств, в том числе и в Швейцарии (здесь дома все еще во многом отапливаются соляркой) и на рентабельность многих отраслей промышленности, а также дорожного, морского и воздушного транспорта. Снижение цен на топливо — это для всех них хорошая новость.

Однако есть тут также несколько причин для определенного беспокойства. Стоимость сырой нефти почти всегда отражает не только состояние экономики, но и степень уверенности в перспективах экономического развития. Текущие минимальные цены на нефть усиливают страх игроков на рынке перед глубокой промышленной рецессией, которая, если она наступит, отнюдь не будет кратковременным спадом. Обвал цен на сырую нефть также окажет серьезное влияние на ряд стран-производителей, таких как Венесуэла, Россия, Мексика или Алжир, которые и без того находятся в довольно шатком экономическом положении. Снижение цен станет также кошмаром и для американских производителей сланцевой нефти, которые уже при цене ниже 50 долларов США за баррель вынуждены опасаться за свое выживание. А при 25 долларах?



Сверхдешёвая нефть скорее всего, замедлит переход на экологически чистую возобновляемую энергию. В последние годы такие источники энергии стали заметно конкурировать с нефтью в ряде европейских стран, но при условии цены за баррель от 50 до 60 долларов США. Текущие цены на сырую нефть и огромные бюджетные расходы на восстановление экономики после пандемии вполне способны побудить как страны в целом, так и отдельные частные компании пока заморозить инвестиции в возобновляемые источники энергии. С другой стороны, есть тут и положительная сторона: новое землетрясение на нефтяных рынках еще раз демонстрирует неустойчивость и уязвимость ископаемых видов топлива, а это могло бы повысить степень понимания важности процесса «зелёной» трансформации всей энергетической отрасли, по меньшей мере в странах, обладающих достаточными финансовыми ресурсами и живущими, поэтому в эпоху «пост-материальной» квази-религиозной идеологии.

Но почему тогда бензин в Швейцарии все еще такой дорогой? Конец цитаты

По факту в Швейцарии цены на бензин и дизельное топливо уже понизились за период с начала текущего года, что немного предвосхитило нынешний кризис, но какого-то дальнейшего резкого снижения цен на топливо за два последних карантинных месяца тоже не произошло. Напомним, что даже сильное падение цен на сырую нефть не так уж и быстро отражается на цифрах, который каждый из нас видит перед собой на заправке. Почему? Потому на самом деле вам лично АЗС продает топливо, которое было куплено ею по более высоким ценам за несколько недель или месяцев до вашего нынешнего посещения автозаправки.



Grafico: Prezzo del litro di benzina 95 in Svizzera

Тем не менее, даже с учетом этого «временного лага», в Швейцарии в ближайшие дни и недели существенного спада в ценах на бензин все равно не предвидится. В настоящее время цена 1-го литра 95-го бензина составляет в среднем 1,42 швейцарских франка за литр (примерно 106 рублей или 38 гривен, по курсу на 1 мая 2020 года). Более половины этой суммы определяется в Швейцарии различными — в основном фиксированными — налогами, которые обеспечивают федеральному бюджету годовой доход в размере примерно 5-6 млрд франков. Треть цены приходится на переработку, транспортировку и сбыт. Само сырье в структуре цены литра бензина, который сейчас льется вам в бак, составляет долю всего в 15-20%.

Таким образом, с учетом этих компонентов, возможности для корректировки в сторону понижения цен в Швейцарии очень невелики, в то время как вверх цена на бензин может двигаться (и двигается) весьма охотно, и единственный ограничитель тут — объем спроса. За последние 10 лет цена бензина на швейцарских АЗС колебалась в пределах от 1,40 до 1,80 франков. Довольно высокие налоги и отсутствие выхода к морю делают Швейцарию одной из стран с самым дорогим бензином. В настоящее время досада от быстро мелькающих цифр во франках или евро, и от медленно ползущих вверх литров, будет больше только в таких странах, как Италия, Великобритания, Нидерланды, Норвегия и Греция. Там цены на бензин еще выше!



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