Эфиопия считается родиной кофе сорта «Арабика». (Marco Frauchiger)

Швейцарская супружеская пара основала кофейный стартап Direct Coffee с целью придать глобальной торговле этим напитком хотя бы чуть более социальный и справедливый характер. Идея проста: исключить из цепочки между потребителем и производителем лишних посредников и наладить между ними человеческие контакты.

Эфиопия считается родиной кофе сорта «Арабика». В западных лесных регионах этой страны Каффа и Джимма кофе — это не только основной источник доходов и центральный элемент здешних национальных традиций, но еще и основа многочисленных мифов и легенд.



Кофейные церемонии весьма распространены в Эфиопии. Будь то семейный совет или просто дружеская встреча: без нескольких чашек этого терпкого напитка общественная жизнь здесь обойтись просто не в состоянии. За первой чашкой тут принято говорить на отвлечённые темы, за второй расспрашивают друг друга о делах семейных, ну а за третьей уже можно обсудить серьёзные деловые вопросы. (Michael Tuil)

В конечном итоге именно глубокое уважение к местной кофейной культуре и стало для Михаэля и Мари Туиль (Michaël и Marie Tuil) последним доводом в пользу принятия ими решения о переезде в эту страну в регионе Африканского рога. Основав в Базеле стартап Direct CoffeeВнешняя ссылка, они исходили из очень простой идеи: кофе высочайшего качества и самого высокого уровня экологичности можно получить, если обеспечить между потребителями и производителями близкие человеческие контакты.

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«Мы хотели рассказать обеим сторонам о том, что происходит на другом конце потребительской цепочки, раскрыв этот „чёрный ящик“ отчуждения и взаимного непонимания. Знать, откуда взялось кофе в чашке, важно не только потребителям. Производители тоже спрашивают нас о том, „а каковы люди, пьющие наш кофе?“ И у всех у них есть много клише и просто неправильных представлений друг о друге», — объясняет Михаэль Туиль.

Идея создать компанию Direct Coffee впервые пришла к Михаэлю, бывшему сотруднику консалтинговой компании, и к Мари, бывшей журналистке, в ноябре 2015 года, а в июне 2016 года они начали торговать кофе на новых условиях. Часть средств, вырученных от продаж, идёт в бюджет тщательно отобранных социальных проектов в Эфиопии, специализирующихся прежде всего на помощи детям и подросткам.​​​​​​​

(Michael Tuil)

Каждый год, когда в Эфиопии начинается сезон сбора зёрен нового урожая, Михаэль и Мари Туиль устраивают «кофейные туры» в эту страну. В рамках этих поездок клиенты их компании и просто любители кофе могут лично познакомиться с крестьянами, возделывающими кофе, с отдельными этапами их работы, а также принять участие в дегустациях.



Тот, кто в этом регионе выращивает кофе, скорее всего принадлежит к сословию мелких крестьян, каждый из которых владеет лишь небольшим земельным наделом площадью не больше одного гектара. Большинство таких крестьян объединены в кооперативы численностью по 200 — 300 человек. Многие женщины также работают на тот или иной кооператив, их ставят чаще всего заниматься либо сушкой, либо сортировкой кофе-бобов.​​​​​​​ (Marco Frauchiger)

Тщательно организованный процесс

Участником одной такой поездки стал швейцарец Жак Продольет (Jacques Prodolliet). До пенсии он 30 лет работал в отделе контроля качества швейцарского гиганта продовольственной индустрии Nestlé. После выхода на заслуженный отдых он все свои силы и энергию инвестирует в создание условий, которые бы позволяли производителям выращивать кофе самого высокого качества, а продавая его – получать прибыль, которой бы им хватало на достойную жизнь.



Рауль Райс (Raul Reis) называет себя «кофеманом» и предпочитает кофе, приготовленный в аэропрессе, устройстве, в котором приготовление кофе производится путём продавливания залитых горячей водой молотых зёрен через фильтр под действием пневматического насоса, работающего за счёт мускульной силы человека. Такую кофемашину он привез с собой в Эфиопию, с тем чтобы показать фермерам, как получить из их кофе-бобов идеальный напиток.​​​​​​​ (Marco Frauchiger)

Во время поездки в Эфиопию Жака Продольета поразила сложность процесса производства кофейного сырья. «Что-то пойти не так может буквально на каждом этапе», — говорит он. Уход за деревьями, сбор созревших ягод, осторожная очистка, сушка бобов, удаление шелухи — все эти действия требуют невероятной степени тщательности и добросовестности.

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Михаэль Туиль рассказывает, что в этих регионах Эфиопии кофейное дерево сорта «арабика» растёт диким образом. Огромная степень биоразнообразия местной экосферы позволяют не использовать синтетических пестицидов. Однако изменения климата и рост объемов потребляемой фермерами воды грозят стать для местной кофейной индустрии серьёзным вызовом.

«Грибковые заболевания ягод получают здесь в Эфиопии все большее распространение как из-за изменений климата, так и по причине истребления лесов. Для фермеров эти угрозы становятся всё более серьёзной проблемой», — говорит он.

Жака Продольета из франкоязычной Швейцарии особенно впечатлил ярко-красный цвет кофейных ягод. Исследователи из Центра сельскохозяйственных исследований Джиммы тестируют разные сорта кофе на устойчивость к паразитам. (Marco Frauchiger)

Не просто капля в море

На долю Direct Coffee приходится исчезающе небольшая доля от общего гигантского объема мировой торговли кофе, при этом данная компания со штаб-квартирой в Базеле является ярким примером набирающей сейчас силу тенденции, в рамках которого уже сложившиеся схемы «социальной и справедливой» маркировки и сертификации бывших так называемых «колониальных товаров», включая такие, например, лейблы, как Fairtrade и Organic, уже считаются недостаточными.

В последние годы их серьёзно критикуют за то, что они, де, стали слишком дороги для мелких производителей и что они не обеспечивают мелким фермерам той доли прибыли, на которую они, будучи генераторами основной части прибавочной стоимости во всей цепочке поставок, могли бы и имели бы право претендовать. Недаром такие крупные компании, такие как Nestlé и Starbucks, уже отказались от них использования, разработав собственные стандарты и параметры контроля качества, социальности и экологичности.

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Похожие системные проблемы существуют и в целом рамках вообще глобальной торговли, в рамках которой фермеры могут лишь бессильно наблюдать за тем, как отпускные и оптовые цены формируются, но не ими, а трейдерами на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мощные колебания закупочных цен стали для таких крестьян серьёзной проблемой. В начале 2019 года резкое падение закупочных цен на кофе-сырец нанесло по ним серьезный удар.

Михаэль Туиль рассказывает, что его компания Direct Coffee действует иначе. Она заранее договаривается о цене напрямую с кофейными профсоюзами, каждый из которых состоит из нескольких кооперативов. Потому в прошлом 2018 году, например, она платила за фунт зелёного кофе (до обжарки) по 3 швейцарских франка или по 3 доллара США, тогда как цена на бирже упала тогда до 1-го швейцарского франка.



Михаэлю и Мари пришлось потратить много сил прежде, чем им удалось убедить фермеров согласиться с новыми подходом к организации их бизнеса, но в конечном итоге они всё же смогли заручиться их поддержкой, обнаружив и показав им наличие ошибки в их бухгалтерском учёте. Крестьяне сказали, что раньше никто просто не считал нужным внимательно анализировать цифры.​​​​​​​

(Marco Frauchiger)

Путь кофе

Швейцария занимает центральные позиции в мировой системе торговли кофе. Эта страна — третий крупнейший реэкспортёр кофе после Европейского союза и США, половина всех мировых сделок в этом сегменте торговли заключается в Конфедерации. Кроме того, в Швейцарии зарегистрированы шесть крупнейших мировых сырьевых трейдеров, которые практически никак не контактируют с производителями и поставщиками сырья.

«Многие торговцы продают и покупают кофе сотнями тонн и не тратят ни секунды времени на знакомство с крестьянами и с их проблемами», — говорит М. Туиль. Именно эту ситуацию он и называет «черным ящиком»: тысячи посредников и непрозрачные маршруты поставок не дают никакой возможности отследить, где находится первоначальный источник данного сырьевого товара и в каких социальных условиях это сырьё производится.

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Компания Direct Coffee использует новейшие трекинг-технологии, которые позволяют отследить передвижение буквально каждого контейнера от конкретного кооператива в Эфиопии через порт Джибути далее до Антверпена и затем к уже обжарщику в Женеву.

Компания также раскрывает полностью всю финансовую механику, указывая, сколько она конкретно платит каждому частному лицу или компании, и откуда берется, таким образом, финальная цена товара. И поскольку сейчас почти по всему миру, от Цюриха до Сан-Франциско, растет понимания важности не только коммерческих, но социально-этических аспектов, лежащих в основе современного общества потребления, спрос на такую информацию постоянно растёт.

Примерный набросок легенды о том, как было открыто кофе. Есть мнение, что кофе возникло в Эфиопии, но где конкретно – единого мнения на этот счет нет.

(Marco Frauchiger)

Михаэль Туиль убеждён, что такая модель может использоваться не только маленькими стартапами, но и компаниями глобального масштаба. Крупные корпорации, такие как Nestlé, уже тоже запустили аналогичные программы прямого поиска поставщиков. Такой программой является, например, Farmer Connect, работающая напрямую с мелкими фермерскими хозяйствами.

Основатели Direct Coffee говорят, что на сегодняшний день они полностью исключают возможность продажи их компании какой-нибудь транснациональной корпорации. «Но мы надеемся, что сможем стать для других фирм сырьевого профиля источником вдохновения, показав, что же на самом деле возможно в этой сфере, и доказав, что решение задачи по изменению самого характера торговли кофе вполне нам по плечу».

Эта статья основана на интервью и наблюдениях журналистов Конрадин Цельвегер (Conradin Zellweger) и Марко Фраушигера (Marco Frauchiger), сделанных ими во время их командировки в Эфиопию, организованной компанией Direct Coffee. Дополнительные интервью были проведены порталом swissinfo.ch в Швейцарии. Изначально материал по итогам этой поездки был опубликован в журнале для швейцарских бездомных Surprise.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовили Нина Шулякова, Игорь Петров

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