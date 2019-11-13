В стране, где чашка крепкого черного кофе рассматривается многими как истинное начало дня, покушаться на кофе, наверное, все-таки не следовало.

(Keystone)

Швейцарское правительство отложило решение об изъятии из фондов государственного стратегического резерва 15-ти тысяч тонн кофейных зерен. Этим оно отреагировало на критику со стороны гражданского общества и представителей бизнеса. Что нужно знать о проблеме и о том, почему она вот уже несколько месяцев столь сильно заботит швейцарцев?

Почему решение Швейцарии убрать кофе из своего стратегического запаса вызвало столь ожесточенные дебаты? Конец инфобокса

Опора на собственные силы и структурная независимость экономики от мирохозяйственных связей — долгое время эти почти по-северокорейски звучащие тезисы были неотъемлемой частью швейцарской истории и промышленной политики.

Сегодня Швейцарии никто не угрожает и эта страна, плотно встроенная в систему глобальных торгово-экономических связей, вряд ли рискует остаться утром без чашки «арабики», даже если от глобального потепления неожиданно высохнет Рейн, единственная крупная судоходная водная артерия, связывающая страну с мировым океаном.

Фотогалерея Где кофейное счастье... Швейцарцы являются мировыми лидерами в потреблении кофе. Их не нужно долго уговаривать сходить выпить по чашке этого бодрящего напитка.

Однако почти инстинктивное стремление накопить побольше продовольствия, лекарства, зерна и масла и так пересидеть кризис, войну, осаду или зомби-апокалипсис: во всем этом проявляется характерное для швейцарцев в лучшем смысле этого слова «крестьянское скопидомство».

Трехмесячный запас кофе был призван гарантировать наличие этого напитка стране, не имеющей своего прямого выхода к морю, а потому теоретически рискующей стать жертвой перебоев с поставками. Швейцарцы не любят неопределенности, в том числе и здесь. Запас карман не тянет. Пусть эти 15 тысяч тонн лежат там, где они и лежат. Кому они мешают?

Почему вопрос стратегических запасов кофе вдруг опять оказались в новостях? Конец инфобокса

Потому что, по мнению швейцарцев, правительству вдруг захотелось показать, что оно тоже думает стратегически, а потому кабинет и заявил, что хранить кофе в «закромах родины» Швейцария больше не будет. Почему?

Потому что на случай кризиса и всеобщего продуктового дефицита людям нужны высококалорийные продукты, а в мирное время на единице площади должно храниться как можно большее количество калорий, с учетом ещё необходимости экономить бюджетные расходы. Кофе же напиток низкокалорийный, он не является жизненно важным на случай кризиса, следовательно, хранить его больше на складах госрезерва не имеет смысла.

И что сказала общественность? Конец инфобокса

Общественность с таким подходом категорически не согласилась! В стране, где чашка крепкого черного кофе рассматривается многими как истинное начало дня, покушаться на кофе, наверное, все-таки не следовало. «Настоящее богохульство», — написал один из пользователей в сети Twitter. «Истинно говорю вам, разложение Западной цивилизации происходит быстрее, чем я ожидал», — написал еще один «твиттерянин».

Разумеется, в наши дни социальные сети давно превратились в оружие массового поражения. Однако на решение правительства отказаться от ранее принятого решения и сохранить-таки кофе в составе стратегического резерва, скорее всего, повлияло даже не «бурление возмущений в интернетах», но позиция лоббистского объединения IG KaffeeВнешняя ссылка, представляющего интересы швейцарской кофейной индустрии в политических кругах.

Какова позиция бизнеса в рамках этой дискуссии? Конец инфобокса

Все полтора десятка компаний, поставляющие кофе в госрезерв, включая Nestlé и сеть супермаркетов Migros, разумеется, выступают за сохранение кофе в составе стратегических запасов. Об этом сообщает, в частности, организация Réservesuisse GenossenschaftВнешняя ссылка, ответственная за управление стратегическими запасами. Она тоже выступает за сохранения запасов кофе в фондах госрезерва.

Потребление В Цюрихе кофе дороже всего в мире Сравнивая 75 городов по всему миру, эксперты пришли к выводу, что в Цюрихе кофе стоит дороже всего. Подробности. Автор: Русская редакция SWI swissinfo и агентства новостей Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Coffee in Zurich is the most expensive in the world

В Швейцарии, как ни странно, ответственность за поддержание стратегических запасов на должном уровне и в надлежащем качестве лежит в основном на частном секторе, а не на федеральных органах власти. Поэтому-то без веса и авторитета кофейной индустрии в такой ситуации просто никак не обойтись. В частности, в соответствии с действующим законодательством, импортер кофе обязан хранить часть кофе с целью его использования в экстренных случаях.

Это избавляет федеральный бюджет от необходимости создавать, централизовано хранить, а главное напрямую оплачивать хранение крупных кофейных резервов. Вместо этого федеральный центр компенсирует (из расчета 14 швейцарских франков на одного жителя страны в год, 1 франк = 64 рубля или 27 гривен) данным компаниям некоторую долю расходов, выделенных ими на организацию хранения кофе. Происходит это через финансовый резервный фонд, находящийся также под управлением Réservesuisse Genossenschaft.

Мы не говорим уже о том, что децентрализованное хранение резервов не только отражает саму суть швейцарской государственности, но и обеспечивает большую живучесть и безопасность всей системы кризисного снабжения и хранения резервов на случай, упаси Бог, наступления «Часа Икс».

Должен ли я бежать в магазин за парой пудов кофе? Конец инфобокса

Правительство Швейцарии рекомендует каждому домохозяйству иметь дома еды и воды на неделю вперед. Кофе тут отдельно не упоминается. Если верить опросу, проведенному правительством в прошлом 2018 году, то примерно треть населения Швейцарии на данный момент достаточных запасов на случай чрезвычайных ситуаций у себя дома не имеет.

Должны ли Вы лично бежать в магазин? Каждый должен ответить на этот вопрос сам. Но прежде проверьте себя, что нужно вообще иметь с тем, чтобы пережить наступление кризиса. Подробности — в материале ниже.

swissinfo.ch/Reuters

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