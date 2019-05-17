Что гонит людей на улицу? Чувство бессилия в ситуации отсутствия каких-либо возможностей повлиять на политику.

(swissinfo.ch)

Россия и права человека в фокусе швейцарских СМИ: эксперты, опрошенные радио SRF, предупреждают о недопустимости антироссийских предрассудков, подчеркивая, при этом, что права человека и гражданина в России находятся под угрозой. Одновременно московский корреспондент SRF побывала в Екатеринбурге, где вчера пережил эскалацию конфликт вокруг строительства храма, подтвердив: то, что просто немыслимо в Швейцарии, является повседневностью в России!

Россия и права человека в фокусе швейцарских СМИ: дипломатический корреспондент швейцарского радио SRF Фредди Гштайгер (Fredy Gsteiger) поговорил с двумя экспертами по вопросуВнешняя ссылка о том, было ли ошибкой решение в 1996 году принять Россию в совет Европы.

«С момента аннексии Крыма членство Москвы в Совете Европы является весьма спорным обстоятельством. Скоро оно вообще может завершится, если только сегодняшняя встреча в Хельсинки не сможет дать ответ на вопрос о том, каким образом мог бы выглядеть путь, выводящий из кризиса», — указывает журналист швейцарского радио. Напомним, что сегодня главы внешнеполитических ведомств Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров проводят встречу в Хельсинки на полях заседания комитета министров Совета Европы. Как указывалось ранее, Х. Маас и С. Лавров обсудят также членство Москвы в Совете Европы.

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«В случае, если Москва будет исключена из Совета Европы, российские граждане потеряют возможность пользоваться защитой Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и обращаться за защитой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). А этими возможностями они в последние годы пользовались уже многие тысячи раз. По количеству жалоб и обращений в ЕСПЧ Россия стоит на первом месте. И что самое главное, суд очень часто вставал на сторону истцов», — указывает журналист SRF в своем аналитическом материале.

«Россия в целом исполняет решения суда»

Профессор Вольфганг Бенедек (Wolfgang BenedekВнешняя ссылка) из Университета города Грац (Австрия), один из издателей монографии о России и ЕСПЧ, особенно подчеркивает, насколько важен этот суд для россиян. «Очень часто может создаться впечатление, особенно если следовать публикациям в СМИ, что Россия увиливает от исполнения решений суда. Однако очень часто это не соответствует действительности. Есть, конечно, исключения, имеющие очень громкую политическую коннотацию, однако в основном Россия исполняет решения суда и уплачивает все присужденные судом компенсации, а это немалые деньги».

Швейцарский журналист подчеркивает, что, в самом деле, «по менее резонансным делам Москва без возражений исполняет решения ЕСПЧ, например, если речь идет о издевательствах над детьми или о нарушениях прав заключенных при транспортировках. А вот в случае с громкими, политическими важными делами и решениями все становится сложнее. Таково дело бывшего нефтяного концерна ЮКОС. По этому делу Москва была приговорена к выплате компенсации в размере 1,9 млрд евро, поскольку, как решил суд, уничтожение принадлежавшего оппозиционеру М. Ходорковскому концерна противоречило действующему законодательству. Здесь Москва притворяется, что глуха на оба уха. То же самое происходит и по решениям в связи с нарушениями прав человека во время войн в Чечне. Реализацию этих решений Москва затягивает до бесконечности», — подчеркивает Ф. Гштайгер.

+ Для дипломатии Швейцарии защита прав человека и неразрывно связанная с ней всесторонняя поддержка демократических ценностей — это ключевая тема. Внешняя ссылка



Профессор Лаури Мельксоо (Lauri MälksooВнешняя ссылка) из Университета Тарту, Эстония, также ставит Москве «троечку». По его мнению, один только факт массовых обращений россиян в ЕСПЧ, говорит о том, что они все-таки на что-то надеются. Однако, к сожалению, Россия рассматривает выплачиваемые ею по решению суда компенсации в качестве «покупки индульгенций». «Власти платят — и продолжают потом грешить дальше. В результате Страсбург вынужден принимать новые решения по старым видам нарушений прав человека».

Было ли принятие России в Совет Европы ошибкой?



По мнению профессора Бенедека «европейская система в первые годы в значительной степени помогла модернизировать российское законодательство, например в области уголовного права или защиты прав и законных интересов собственников. Однако сейчас стремление проводить реформы угасло. Например, что касается прав гомосексуалов, то здесь Москва и российские власти взяли открытый курс на конфронтацию с ЕСПЧ с целью понравится местным консервативным силам. Кроме того, начиная с 2015 года Москва зарезервировала за собой право пересматривать решения ЕСПЧ на базе российского Конституционного суда, что является нарушением принципов Совета Европы».

Международное право «Не следовало в 1996 году принимать Россию в Совет Европы» В интервью «Нойе Цюрхер цайтунг» видный швейцарский юрист Луциус Вильдхабер заявил, что «Россию не следовало бы в 1996 году принимать в Совет Европы». Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

И тем не менее, оба эксперта не согласны с мнением бывшего председателя ЕСПЧ Луциуса Вильдхабера (Luzius Wildhaber), высказанным им в недавнем нашумевшем интервью швейцарской газете NZZ. Бывший юрист из Базеля убежден, что тогдашнее решение принять Россию в Совет Европы было ошибкой. Эстонский профессор признает, что это было «политическое решение. России таким образом был выдан кредит доверия. Однако выход России из числа членов Совета Европы, или её исключение из СЕ, имело бы только негативные последствия». В этом эстонский и австрийский эксперты придерживаются единого мнения.

Как же выглядит ситуация в России с правами человека сейчас?

Лакмусовой бумажкой может служить ситуация в Екатеринбурге. Швейцарское радио SRF опубликовало большой репортажВнешняя ссылка по ситуации со строительством храма в этом уральском городе и пришло к однозначному выводу: «Характерным для политической системы России является тот факт, что региональное руководство может вообще ничего не бояться, даже если своей политикой оно вызвало гнев граждан. В Екатеринбурге особенно хорошо видно, как политические институты превратились в кажущийся фасад, призванный симулировать наличие демократии.

Строительство церкви в популярном у горожан сквере на набережной есть дело давно решенное. Как сообщают независимые российские СМИ, за этим девелоперским проектом может стоять один из богатейших магнатов региона. Что гонит людей на улицу? Чувство бессилия в ситуации отсутствия каких-либо возможностей повлиять на политику. То, что просто немыслимо в Швейцарии, является повседневностью в России, где решения принимаются поверх голов людей».

Трещины в системе

По мнению журналиста SRF, «за 20 лет, проведенные во власти, Владимир Путин сумел вытолкнуть в политическое небытие любую оппозицию в стране. Поэтому и сейчас за демонстрантами в Екатеринбурге нет никакой партии или организованного политического движения, способного сфокусировать и организовать силы протестующих. Нет поэтому у них и соответствующей пробивной политической силы. Когда они, скандируя, что-то вроде «сегодня мы демонтируем забор, а завтра Путина», начинают сносить ограждение вокруг будущей строительной площадки, для Кремля это не заканчивается ровным счетом ничем. Однако трещины в политической системе — не заметить их нельзя. В четверг Владимир Путин сам предложил провести среди населения опрос на тему строительства храма. В Екатеринбурге особого доверия это предложение не вызывает».

А что думают сами жители города? Федор Крашенинников, известный политолог и публицист из Екатеринбурга, пишет (по ссылке комментарий полностьюВнешняя ссылка) о «вмешательстве в ситуацию Владимира Путина. Очевидно, что он был не очень хорошо осведомлен о ситуации и едва ли представлял себе глубинные причины протеста, как и нюансы муниципального законодательства. «Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», — заявил Путин.

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Но «именно со способностью городских властей провести честное и объективное исследование мнений граждан связано наибольшее количество вопросов и сомнений. Дело в том, что по действующим в настоящее время правилам, городские власти уже якобы провели некие слушания, которые показали, что против строительства церкви только 198 человек, и на эти данные активно ссылались критики протестующих. То есть, если те же самые люди, которые уже предприняли титанические усилия, чтоб сформировать юридическую базу для разрешения на застройку сквера, будут заниматься новым опросом — где гарантия, что и результат не будет прежним?»

Выходить на улицу?

«Очевидно, что ситуация со строительством церкви на месте сквера зашла в тупик и далека от разрешения. При этом протестующие в любом случае одержали маленькую победу: стройка приостановлена, деревья не вырубаются. Лучшее, что можно сделать сейчас и городским властям и инициаторам строительства церкви — спокойно отказаться от ранее принятых решений, воспользовавшись пресловутым опросом и словами президента.

Очевидно, что настроения в городе радикализировались, и протестующие готовы выходить на улицы и дальше, а существующий проект строительства собора св. Екатерины ни при каких обстоятельствах уже не может быть представлен как объединяющий и примиряющий все стороны конфликта. Главный же вывод из происходящего в Екатеринбурге и касающийся всей России — это действенность уличных протестов. Хотите добиться своего — выходите на улицу. Другие механизмы взаимоотношения с властью в России не работают».

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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