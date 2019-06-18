Риск глобальных торговых войн растёт, а в такой ситуации «лучше иметь в руках некоторые контрольные и надзорные инструменты». Такого мнение одного из депутатов швейцарского парламента. (Keystone / Maxime Schmid)

Парламент Швейцарии в лице его малой палаты, Совета кантонов, высказался в пользу усиления надзорных полномочий государства по вопросам, связанным с приобретением иностранными инвесторами «системных» компаний и предприятий в Швейцарии. Соответствующее предложение, содержащие даже опцию вето на такого рода сделки, сенаторы одобрили 22 голосами против 18. Сопротивление со стороны бизнеса, который особенно ценит свободную либеральную экономическую систему, запрограммировано.

Насколько свободно должны ощущать себя в Швейцарии иностранные инвесторы из Китая или России? Должны ли они беспрепятственно приобретать «системные» компании и даже, например, гидроэлектростанции? Покупка китайским государственным инвестором швейцарского агрохимического холдинга «Сингента» наделал в своё время в Швейцарии много шума. Отдав за него 44 млрд франков китайский фонд Chemchina приобрел лидера на рынке агрохимической продукции. Не все в Швейцарии с одобрением отнеслись к этой сделке, пусть даже речь шла о частном бизнесе.

Многие политики и эксперты указывали, что совсем уж свободно китайские и не только инвесторы вести себя на рынке Швейцарии не должны. «Такие сделки означают ни что иное, как фактическое огосударствление соответствующих компаний», — заявил, в частности, вчера в ходе дебатов парламентарий от валезанской организации партии демохристиан (CVP) Беат Ридер (Beat RiederВнешняя ссылка), не называя «Сингенту» по имени, при этом все поняли, о ком идет речь.

По его мнению у Швейцарии есть две опции: смотреть, как инвесторы из-за рубежа «гуляют по буфету», либо ввести их инвесторскую деятельность в Швейцарии в какие-то правовые рамки. «Пока еще совершенно не ясно, каким образом свободная швейцарская экономика может и должна поддерживать отношения с государственно-капиталистическими предприятиями из Китая или государств Ближнего Востока», — указал депутат, с точки зрения которого правительство Швейцарии должно уже сейчас начать работать в сфере формулирования соответствующих поправок в законодательство.

Со стороны партии либералов (FDP) в ответ на эти размышления прозвучала резкая критика, мол, это самая настоящая логика тех, кто сидит в своей песочнице и не способен видеть дальше собственного носа. Такого мнения придерживался, например, видный депутат-либерал Руди Нозер (Ruedi NoserВнешняя ссылка). Он считает, что до сего момента швейцарская экономика принадлежала к числу самых открытых и наименее зарегулированных государством. И именно это обстоятельство и является секретом швейцарского процветания и успеха. «Если Швейцария начнет регулировать экономику по рецептам французского дирижизма, то тогда деньги инвесторов потекут не сюда, а в другие страны».

Беат Ридер указал в ответ, что «складывается неравная ситуация, когда открытая швейцарская экономика имеет отношения с закрытыми государственными инвестиционными фондами, причем улицей с двусторонним движением такие отношения не являются: суверенные фонды из стран Ближнего Востока могут инвестировать в Швейцарии, а наоборот, инвестировать в этих странах столь же свободно швейцарские инвесторы не могут, что есть нарушение исконных принципов либеральной экономики».

Если завтра торговая война?

Депутаты от социалистической партии скорее разделяли мнение министра иностранных дел США Майка Помпео, который, находясь недавно с визитом в Швейцарии, предупредил «швейцарских друзей и партнёров от наивности в отношениях с такими инвесторами из-за рубежа, как Huawei». Депутат от партии швейцарских социалистов Анита Фетц (Anita FetzВнешняя ссылка) указала со своей стороны на растущий риск глобальных торговых войн, а в такой ситуации «лучше иметь в руках некоторые контрольные и надзорные инструменты».

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Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy ParmelinВнешняя ссылка), представляющий правоконсервативную Швейцарскую народную партию (SVP), с одной стороны, высказал полное понимание логики сторонников идеи «закрутить гайки» в отношениях с иностранными инвесторами, с другой стороны, многие конкретные меры для него «заходят уж слишком далеко». В итоге голосами социалистов и демохристиан малая палата одобрила предложение относительно усиления надзорных полномочий государства по вопросам, связанным с приобретением иностранными инвесторами «системных» компаний и предприятий в Швейцарии.

Объединение транснациональных корпораций в Швейцарии SwissholdingsВнешняя ссылка считает, что это решение является «неверным сигналом. Подобного рода контрольные механизмы не принесли бы с собой ничего, кроме лишней бюрократии. В период с 2014 по 2017 годы в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Швейцарии на долю китайских инвестиций пришлись только 3%. Что касается защиты стратегической инфраструктуры, то в Швейцарии уже приняты соответствующие меры.

Что касается права на встречные инвестиции, то, с одной стороны, такой небольшой экономике, как швейцарская, трудно реально настаивать на таком праве, но, с другой стороны, это не означает, что Швейцария не должна добиваться этого в рамках структур многостороннего международного экономического сотрудничества». Примерно такого же мнения придерживается и швейцарское межотраслевое объединение работодателей EconomiesuisseВнешняя ссылка. Вопрос теперь должен будет отправиться на обсуждение в большую палату парламента, Национальный совет.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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