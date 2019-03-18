Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 11:08

Швейцарский интернет-провайдер Sunrise сотрудничает с китайским технологическим гигантом Huawei в рамках проекта по созданию нового поколения мобильной интернет-связи «5G». (Keystone)

Вашингтон предупреждает Берн: сотрудничество Швейцарии с китайским технологическим гигантом Huawei в рамках создания нового поколения мобильной интернет-связи «5G» может скрывать в себе риски в области информационной безопасности.

Соединённые Штаты озабочены, как видно, фактом сотрудничества Швейцарии с китайским технологическим гигантом Huawei в рамках создания нового поколения мобильной интернет-связи «5G». В частности, ставку на китайские технологические разработки делает швейцарский провайдер услуг доступа в интернет и мобильной телефонии Sunrise.

В связи с этим правительство Д. Трампа официально обратилось по предусмотренным каналам к МИД Швейцарии, которое со своей стороны подтвердило наличие факта состоявшихся на днях консультаций по данному вопросу с посольством США в Берне. По имеющейся информации Вашингтон «настоятельно рекомендует» (urge) своим партнёрам, друзьям и союзникам «внимательно отнестись к задаче обеспечения безопасности» инновационных сетей интернет-связи нового поколения 5G.

По его мнению, вкладом в эту безопасность могло бы быть использование технологических решений и цепочек поставок комплектующих, «не находящихся под полным или частичным контролем иностранных государств». В любом случае, «опасность вмешательств, манипуляций и несанкционированного доступа к „чувствительной информации“ остаётся актуальной опцией». Более жестким было обращение США с такими же предупреждениями к немецкой стороне.

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Германия тоже развивает сети нового поколения с опорой на разработки Huawei, в связи с чем Вашингтон даже указал на возможность сокращения объёмов разведывательного сотрудничества с Берлином, опасаясь, что техническая инфраструктура производства Huawei может стать «воротами» для китайского шпионажа. Сам IT-гигант из Поднебесной все претензии и подозрения такого рода отвергает. Что касается Швейцарии, то Федеральный совет, как пишет МИД Швейцарии, не намерен делать какие-то «оргвыводы» из американского обращения.

Никаких оргвыводов

«В Швейцарии прекрасно осведомлены о всех рисках, связанных в целом с такого рода технологиями. При использовании любых IT-систем любого производителя следует по умолчанию исходить из наличия в них „черных ходов“, теоретически могущих быть использованными для несанкционированных действий включая удаленный доступ третьих лиц и стран».

Однако у правительства Швейцарии нет «правовых инструментов, которые позволяли бы влиять на бизнес-стратегии частных игроков на рынке телекоммуникационных услуг, в том числе в части, касающейся закупок технических решений, программного обеспечения и инфраструктурного оборудования иностранного производства. В Швейцарии техническая защита и обеспечение безопасности находятся в сфере ответственности каждого отдельного коммерческого предприятия», — резюмирует Федеральный совет, правительство Швейцарии.

Напомним, что на днях в ходе проведения «стресс-тестов» в Конфедерации были обнаружены критические уязвимости в системе голосования в удалённом режиме посредством сети интернет (E-Voting).

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo

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