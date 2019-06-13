«Умные машины», управление которыми и ремонт которых происходит в удалённом режиме: в цехах швейцарской компании Bobst из кантона Во, специализирующейся на решениях в области упаковочных материалов и маркировки товаров, научная фантастика уже стала реальностью. (© Keystone / Jean-christophe Bott)

Швейцария вполне готова встретить во всеоружии новую технологическую «волну», связанную со всеобщим переводом экономики и промышленности на цифровые рельсы, однако почивать на лаврах она не может, потому что волна эта настолько мощна, что способна просто утопить того, кто будет неподготовлен или беспечен. Таково мнение Ксавьера КомтессаВнешняя ссылка, высказанное им на страницах очень интересной книги, вышедшей в свет 12-го июня 2019 года.

Прирожденный посредник, переговорщик и коммуникатор, провокатор в лучшем смысле этого слова, человек, способный мыслить нестандартно и перспективно: описывать личность Ксавьера Комтесса можно еще очень долго с применением самых разных эпитетов, метафор и сравнений. Бывший швейцарский дипломат, работавший над продвижением швейцарского научно-промышленного потенциала в Бостоне и бывший директор швейцарской либеральной «лаборатории идей», института Avenir SuisseВнешняя ссылка, подготовил и выпустил в свет, при поддержке и в соавторстве с инженером и конструктором-часовщиком Эльмаром Моком (Elmar Mock), одним из изобретателей бренда и концепции Swatch, коллективную монографию «Industrie 4.0 - The ShapersВнешняя ссылка» («Герои четвертой технологической революции»). Наше интервью с ним.



В этом сборнике представлены два десятка швейцарских компаний, лидирующих в сфере перевода своего производства на цифровые рельсы. (swissinfo.ch)

swissinfo.ch: Сначала, как водится, договоримся о терминах. Что мы понимаем с Вами под «Четвёртой технологической революцией» или «Экономикой-4.0»?

Ксавьер Комтесс (Xavier Comtesse): Всё очень просто. Речь идет о цифровой революции, результаты которой, в разных форматах, находят применение в экономике. Большие объёмы данных (Big Data), искусственный интеллект, «интернет вещей», 3D-принтеры: все эти инновационные изобретения, возникшие в последние годы, качественным образом меняют характер технических процессов, включая производство средств производства, а также прочих материальных объектов и товаров народного потребления.

Разумеется, эта новая фаза не осталась незамеченной самой широкой общественностью, и все равно, «4-я промышленная революция» оказалась даже для такой продвинутой экономики, как швейцарская, сродни неожиданному цунами. А ведь она не менее важна, чем предшествовавшие ей три «революции», я имею в виду изобретение паровой машины в 18 веке, возникновение сложных производственных машин в конце 19 века и появление в конце 20 века машин и станков с числовым программным управлением.

swissinfo.ch: А можно попросить привести конкретные примеры?

К.К.: Таких примеров тысячи. Например, компания Bobst из кантона Во со специализацией на производстве упаковки и упаковочных материалов, уже сейчас способна осуществлять техническое обслуживание проданного ею потребителям промышленного оборудования в удалённом режиме. Благодаря специальным датчикам клиент точно знает, когда и какую деталь он должен заменить. Консультационные услуги компания предоставляет владельцам её техники на расстоянии, тем самым отношения между клиентом и поставщиком полностью изменили свою природу. И уже скоро мы будем в состоянии осуществлять в удалённом режиме полноценный ремонт станков и производственных линий.

Еще одна совершенно замечательная вещь называется machine learning. Сложные инструменты, производимые работающей в кантоне Юра компанией Willemin-MacodelВнешняя ссылка, способны настраивать и регулировать сами себя в случае, если машина делает вывод о том, что производимые ею детали повреждены или не в полной мере соответствуют параметрам, указанным в техзадании.

swissinfo.ch: Среди «героев четвертой промышленной революции», представленных в Вашей новой книге, очень мало молодых и рисковых стартапов, в основном это крупные компании, а также предприятия среднего и мелкого бизнеса. Почему?

К.К.: Вопреки расхожим представлениям именно такой мелкий и средний бизнес и создает основные рабочие места и регистрирует наибольшее количество патентов, далеко опережая стартапы. Такие компании куда более внимательно относятся к нуждам клиентов и они точно знают, что им нужно делать в случае, если вдруг характер этих нужд начинает меняться.

Поэтому сегодня приходится делать вывод о том, что ведущие швейцарские высшие технологические школы в Цюрихе и в Лозанне (ETH и EPFL), вокруг которых и сложилась экологическая среда, порождающая наибольшее число стартапов, как бы парадоксально это ни звучало, не успели по-настоящему запрыгнуть на поезд четвертой цифровой революции, они его элементарно упустили.

Взять ту же компанию Willemin-Macodel, разработавшую адаптивную модель машинного обучения и самообучения machine learning. Находясь в Дельсберге они всё необходимое ноу хау получили за счет участия в дистанционных курсах, организованных Стэнфордским Университетом в формате MOOC. А вот Лозаннский Политех, между прочим, обучения в сфере искусственного интеллекта не проводит.

swissinfo.ch: А не создаёте ли вы при помощи таких ярких понятий, как «Четвёртая революция», дутого «хайпа» на пустом месте, с учётом того, что многие швейцарские промышленные предприятия переход на новый промышленный уклад, соответствующий эпохе цифровых инноваций, начали уже довольно давно?

К.К.: Такого рода аргументы мне часто приходится слышать от компаний и предприятий, не желающих по-настоящему интересоваться актуальными переменами (в области экономики и производства).

Этот феномен в особенно чистой форме можно наблюдать в сфере часовой индустрии. Однако эти «вечно вчерашние» как-то забывают, что еще совсем недавно, в 2007 году, то есть до появления первой модели мобильного телефона iPhone, мы не были в состоянии собирать и действительно масштабно анализировать пользовательские и клиентские данные, то есть делать то, что сегодня бренд Tag Heuer делает при помощи своих «умных часов». А ведь способность знать привычки, потребности и мотивацию своих клиентов — именно в этом и состоит в 21-м веке базис, позволяющий уверенно завоевывать лидерство на рынке.

swissinfo.ch: Чем способна обернуться эта революция, которую вы так красочно описываете, для швейцарской экономики: шансом или скорее рисками?

К.К.: Она чревата и тем, и другим одновременно. Компании, не способные адаптироваться к новым условиям, будут, конечно, обречены. Но для тех, кто готов использовать этот шанс, новые технологии открывают новые, ранее неизведанные возможности.

Ксавьер Комтесс (Xavier Comtesse) старается убедить окружающих в том, что технологическая революция делается не только людьми но еще и, в конечном итоге, для самих же людей. (Keystone / Martial Trezzini)

Не забудем и другое: «цифровой поворот» в экономике впервые сделал реальным возвращение западной экономики из стран с дешевой рабочей силой обратно на родину, на запад. Почти полная автоматизация производства, происходящая с опорой на новое поколение машин и оборудования, дает нашему народному хозяйству шанс снова стать конкурентоспособным в ситуации противостояния с экономиками пороговых и развивающихся стран.

swissinfo.ch: Однако эта самая автоматизация просто приведет к тому, что многие работники окажутся на улице. Хорошая новость для машин, для человека — не очень хорошая...

К.К.: Ничего подобного. Мы еще увидим волну возникновения новых рабочих мест, требующих от людей творческого мышления. Профессии меняются, традиционная граница между производством и сектором услуг размывается. Большое количество рабочих мест возникнет в сферах коучинга, персонализированного консалтинга, здравоохранения и так далее. Люди будут в куда большей степени общаться друг с другом, а не с машинами. На этом пути мы получаем шанс на возвращение в Эдемский сад, то есть в царство свободы, откуда мы когда-то были изгнаны в материальный мир царства необходимости.

swissinfo.ch: Уж очень Вы оптимистичны! Однако способна ли Швейцария действительно на равных конкурировать с технологическими гигантами из США или Китая?

К.К.: Да, ведь куда проще, как нам, сначала владеть качественным «железом», и только потом начинать разрабатывать под него соответствующий «софт», то есть я имею в виду процесс, в начале которого стоит обладание индустриальным ноу хау, в которое потом начинают интегрироваться, например, алгоритмы искусственного интеллекта или способы обработки больших объёмов данных. В этом отношении у Швейцарии, у которой имеются хорошо развитые традиции точного машиностроения, в наличии очень хорошие карты даже по сравнению с такими странами, как США, где на первом месте всегда стоял «софт».

swissinfo.ch: В какой степени все эти вами описанные вызовы осознаны властями и политиками Швейцарии?

К.К.: В плохой степени! Политический мир все ещё пребывает в этом отношении в глубоких потёмках. Ни один из федеральных министров не способен до конца понять, что на самом деле творится в подведомственной ему отрасли экономики. Поэтому-то моя книга задумывалась еще и как педагогический инструмент. При помощи конкретных примеров я хочу показать, каким образом технологические инновации влияют на мир экономики и бизнеса. Экземпляр этой книги я подарю буквально каждому члену нашего правительства.

Ксавьер Комтесс (Xavier Comtesse) Родился в 1949 году, ученый, дипломат, предприниматель и общественный деятель. Изучал математику, защищался в Университете Женеве по профилю «Информатика и IT». Еще в 1970 годы основал несколько перспективных стартапов в Женеве, среди них издательство Éditions ZoéВнешняя ссылка. В 1992 году поступил на госслужбу, стал ведущим сотрудником при руководстве Государственного секретариата по делам науки, исследований и образования (Staatssekretäriat für Wissenschaft, Forschung und Bildung, подразделение Минэкономики Конфедерации). В 1995 году началась его дипломатическая карьера на должности руководителя отдела науки и техники посольства Швейцарии в США (Вашингтон). В 2000 году начал работать в швейцарском консульстве в Бостоне на схожей должности. Здесь он разработал и внедрил концепцию SwissnexВнешняя ссылка (швейцарские научно-техническое присутствие за рубежом). В 2002 году стал директором НИИ либерального профиля Avenir Suisse, в центре его работы находились вопросы научно-технического прогресса на стыке науки и бизнеса. В 2012 году по заказу Торгово-Промышленной палаты кантона Невшатель основал научно-практический и внедренческий центр Swiss Creative CenterВнешняя ссылка, вся деятельность которого была ориентирована на задачи, связанные с так называемой Экономикой-4.0. В 2014 году вместе со швейцарским инженером и часовщиком Эльмаром Моком (Elmar Mock) основал центр «Watch Thinking», цель которого состояла в том, чтобы соединить потенциал швейцарских часовых традиций с возможностями цифровой революции. В 2015 году основал такой же центр «Health@Large», нацеленный на решение схожих задач, но уже в области медицины и здравоохранения. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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