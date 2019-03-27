Часовщики Бенжамен Лавицари (Benjamin Lavizzari, слева) и Рафаэль Рапен (Raphael Rapin) из Женевы создали собственную часовую марку Valpin, которую они представили в рамках «Часового инкубатора» на ярмарке Baselworld.

(Carlo Pisani)

Всемирно известная часовая ярмарка Baselworld была в своё время основана ведущими часовыми брендами Швейцарии. В этом году она организовала в рамках основной экспозиции отдельный сегмент с целью представить гостям ярмарки около двадцати «молодых да ранних» стартапов в области часовой индустрии. Эта, а также ряд других мер, призваны были придать новый импульс и вдохнуть новую жизнь в крупнейшую часовую выставку, переживающую период экзистенциального кризиса.

Чтобы выжить, BaselworldВнешняя ссылка должен заново изобрести себя. Традиционная ежегодная выставка часов и ювелирных изделий, которая завершилась вчера в Базеле, за последние два года утратила более половины своих традиционных участников. «Последней каплей» стала информация, прошедшая прошлым летом, об уходе с выставки гиганта часовой индустрии концерна Swatch Group и принадлежащих ему почти двух десятков брендов. Для организаторов ярмарки эта новость стала громом среди ясного неба. «У нас сейчас всего лишь 500 экспонентов, и думаю, что мы уже достигли дна», — говорит Мишель Лорис-Меликов (Michel Loris-Melikoff), новый директор выставки Baselworld.

Нынешняя ярмарка пришлась на период глубокой трансформации самой концепции выставочного бизнеса в часовой отрасли. Начиная с 2020 года ярмарка предстанет перед гостями и участниками в совершенно новом обличье. «Моя идея состоит в том, чтобы превратить Baselworld в коммуникационную платформу, в инкубатор экспериментов и идей, в экосреду, объединяющую всех основных игроков рынка: бренды, поставщиков, розничных торговцев, журналистов, «сетевых инфлюэнсеров», потребителей. Благодаря этой пестрой палитре мы надеемся сделать наше шоу по-настоящему интересным», — говорит М. Лорис-Меликов в интервью swissinfo.ch.



Перед Мишелем Лорис-Меликовым (54) стоит непростая задача снова сделать выставку Baselworld популярной. (© Keystone / Alessandro Della Valle)

Новый директор ярмарки считает «непонятной» стратегию бывшего руководства в отношении области поставок часов. На протяжении десятилетий основой выставки были поставщики комплектующих и проектировщики машин, оборудования и инструментов, предприятия которых в основном располагались на территории так называемой Юрской дуги (северо-западного региона Швейцарии на границе с Францией). Но затем из-за постоянного роста стоимости участия в выставке, а также отсутствия должного признания со стороны организаторов, они просто повернулись к Baselworld спиной и громко хлопнули дверью.

В прошлом 2018 году поставщики комплектующих открыли свою собственную «выставку достижений часового хозяйства» в городе Ла-Шо-де-Фон, которая проводилась одновременно с показом в Базеле. «Поэтому я просто сел в машину и лично поехал к ним, чтобы кое-что предложить в надежде вернуть их в Базель в следующем году», — говорит М. Лорис-Меликов.

Инкубатор для часовщиков

В будущем организаторы также хотели бы предоставить больше выставочного пространства новым отраслевым игрокам. На 2020 год запланирован запуск плотного сотрудничества с профессионально-техническими образовательными учреждениями часового профиля из Швейцарии и соседней Франции. Но уже в этом году около двадцати молодых компаний и часовых стартапов смогли использовать уже упомянутый новый формат под названием «Часовой инкубатор» (Watch IncubatorВнешняя ссылка), который помог им представить их новые разработки публики и одновременно повысить степень своей узнаваемости на международном рынке.

Благодаря льготным условиям стенды, которые стоили чуть менее 4000 франков за место, были установлены и оформлены всего за десять дней. «Отзывы оказались настолько положительны, что мы уже сейчас планируем в следующем году организовать аналогичный «инкубатор» для стартапов в сфере ювелирных изделий и украшений», — говорит М. Лорис-Меликов. Портал swissinfo.ch поговорил с тремя брендами, принявшими участие в работе этого «инкубатора».



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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