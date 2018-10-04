Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 7:00 04.10.2018 - 07:00

Возможная переориентация на массового покупателя многими участниками салона Baselworld пока рассматривается критически.

(Keystone)

Знаменитый салон часов и ювелирных украшений Baselworld лишился главного своего партнёра, концерна Swatch. На повестке дня встала необходимость коренных преобразований, если только салон хочет не исчезнуть с лица земли окончательно и бесповоротно. Ставка сделана на целый ряд мелких изменений и улучшений. Концепция же выставки пока остаётся по сути прежней.

Решение главы концерна Swatch Ника Хайека не участвовать больше в знаменитом салоне часов и ювелирных украшений Baselworld стало для последнего тяжёлым ударом. На кону оказалась сама репутация салона, который уже и в прошлом сталкивался с сокращением числа участников выставки. Но такой потери не ожидал никто, с учетом того, что Swatch, крупнейший в мире часовой концерн, занимал на территории салона, причем на первом, самом престижном уровне, до одной четверти всех выставочных площадей.

Кому достанутся освободившиеся места на выставке? Стоит ли переместить туда, где раньше находились часы только с лейблом «Swiss Made», продукцию таких производителей, как Seiko или Citizen Group? Или же переместить всех, кто остался на первом этаже, ближе к входу, выделив в глубине места для инновационных независимых марок?

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Все эти варианты кем-то наверняка были бы одобрены, а кем-то наоборот раскритикованы. Поэтому, как сообщает газета NZZ, руководство салона Baselworld решило пойти другим путем. По словам нового главы салона Baselworld Мишеля Лорис-Меликова (происходит из известного российского дворянского рода тех самых Лорис-Меликовых, занимает свой нынешний пост с 1 июля 2018 года), в 2019 году на вставке не будет ни горизонтальных, ни вертикальных перемещений и перестановок.

Удовлетворение потребностей

Освободившееся пространство будет задействовано с целью удовлетворения потребностей и запросов, которым в прошлом достойного внимания не уделялось. Речь идет, прежде всего, о службе кейтеринга, то есть об организации структур общественного питания, связанных с оказанием услуг на удалённых точках. Раньше «окормлением» посетителей занимались сами часовые марки, представленные на салоне. Теперь все изменится. Вместо торопливо организованных точек, предлагающих «распивочно и навынос», в самом центре основного павильона салона будут организованы бары и рестораны, задуманные в качестве мест встречи и обмена мнениями, идеями, переживаниями и опытом.

Во-вторых, организаторы салона наконец-то вспомнили о журналистах, решив оборудовать полноценный пресс-центр. С точки зрения М. Лорис-Меликова «в прошлом условия, в которых на выставке работали представители СМИ, были просто недостойными», и это при том, что одна из заявленных целей салона Baselworld как раз и состоит в том, чтобы быть глобальной коммуникационной площадкой. В среднем каждый год на салоне работают до 4 тыс. журналистов из 70 стран мира. Теперь здесь будет создан полноценный медиа-центр с особым прицелом на создание видео-контента.

В-третьих, салон хочет на период проведения выставки в позитивном ключе повлиять на условия размещения в городе гостей, участников салона и журналистов. Для этого Baselworld намерен заключить партнёрские соглашения с ведущими отелями города. Критерии этого партнёрства будут до конца октября 2018 года разработаны специальным «гостевым департаментом» салона (hospitality-team) в партнёрстве с Базельским гостиничным Объединением (Basler Hotelier-Verein) и городским ведомством по делам развития туризма (Basel Tourismus). Разного рода ограничения, вроде минимального числа ночей, которые нужно провести в отеле в период салона, будут отменены.

По словам М. Лорис-Меликова интерес к такому партнёрству уже проявили почти два десятка малых отелей, осталось только убедить присоединиться еще и крупные сетевые предприятия гостиничной отрасли. В-четвертых, более выгодные позиции на выставке получат производители собственно украшений, которые в прошлом всегда оставались в тени часовой промышленности. Ювелирам будет предоставлен отдельный подиум, на котором они смогут представлять свои последние перспективные модели.

Сотрудничество с Женевой

Как указывают аналитики, для кардинальной смены самой парадигмы выставочной работы в ювелирно-часовой области все этого все-таки недостаточно. Пока ведь речь идет только о реагировании на главные критические пункты, неоднократно уже озвучивавшиеся в прошлом. Касается это, в-пятых, и ценовой политики. С одной стороны, стоимость аренды стенда на салоне останется на прежнем, многие говорят, что слишком высоком, уровне. С другой стороны, руководство салона Baselworld объявило об общей 10-процентной скидке на все сервисные сопровождающие услуги. Параллельно сейчас среди традиционных участников салона идет опрос общественного мнения на предмет того, каким им видится салон 2020-го года.

Без ответа пока остается один из самых важных вопросов о роли конечного потребителя в общей концепции выставки. Салон Baselworld как был, так и остаётся мероприятием для оптовых торговцев, и это несмотря на то, что доступ на выставку имеет и любой желающий. Возможная переориентация на массового покупателя многими участниками салона пока рассматривается критически, не в последнюю очередь потому, что это потребует от них пересмотреть всю концепцию присутствия на салоне. Сам М. Лорис-Меликов также не торопится делать такой шаг, подчёркивая, что лично он хотел бы в будущем более плотно работать с коллекционерами.

Еще и еще одна проблема: синхронизация и координация сроков проведения салонов в Базеле и Женеве. Женевский часовой салон проходит обычно двумя месяцами раньше базельского. Не следует ожидать, что ведущие китайские или австралийские оптовые торговцы будут два раза в год ездить на похожие салоны в одну и ту же страну. Тем самым оба салона конкурируют друг с другом, взаимно ослабляя свои позиции. Для М. Лорис-Меликова тема совершенствования сотрудничества с Женевой находится в самом верху списка приоритетов. До последнего времени и Женева, и Базель не сигнализировали особенной склонности к компромиссам, однако самое позднее теперь им должно быть ясно, что в эпоху постепенного вымирания традиционных форм выставочной работы времени на защиту неверно понимаемой «собственной гордости» у них уже не осталось.



Подготовил: Игорь Петров

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