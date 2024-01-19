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Горнолыжное наследие Конан Дойля в Швейцарии: правда или вымысел?

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Статуя культового персонажа Артура Конан Дойла перед англиканской церковью в городе Майринген, в городе, в котором есть «Музей Шерлока Холмса» и который расположен рядом с Райхенбахским водопадом, воспетом в рассказе «Последнее дело Холмса». © Keystone / Urs Flueeler

Во время своего пребывания в Швейцарии британский писатель Артур Конан Дойл научился кататься на лыжах. Это факт. Позже он очень активно способствовал популяризации лыж в целом, и в глазах многих он даже претендует на звание «изобретателя» лыжного спорта в Швейцарии. Историк-профессионал придерживается, однако, более дифференцированной точки зрения.

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Keystone-SDA

Недавно Винсент Дилей, куратор музея Шерлока ХолмсаВнешняя ссылка в швейцарском городке Люсенс (Lucens, примерно в 50 км к юго-западу от Берна), выпустил монографию «Конан Дойл, Шерлок Холмс и Швейцария» (Vincent Delay. Conan Doyle, Sherlock Holmes und die Schweiz). Из этой книги следует, что автор «Затерянного мира» и «Приключений Шерлока Холмса» был в Давосе в 1894 году, так как его супруга страдала от туберкулеза. Лыжи себе писатель заказал в Норвегии, тренировался он на склоне горы Якобсхорн прямо напротив своего отеля.

Воодушевленный своим прогрессом в спорте, писатель решил пойти в лыжный тур из Давоса в Арозу. Сегодня это маршрут длиной примерно в 22 километра, на который надо запланировать около шести часов, а в те времена наверняка больше. Недаром он заявил потом, что, «когда мы добрались (до финиша), то почувствовали гордость первопроходцев». Об этом путешествии Артур Конан Дойл написал потом статью и поместил ее в Strand MagazineВнешняя ссылка, выходящем и сегодня ежемесячном иллюстрированном журнале беллетристики, в котором он уже публиковал свои истории про Шерлока Холмса.

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Сэр Артур Конан Дойл на фотографии 1922 года. Keystone

Возможно, этот материал и сыграл свою не самую последнюю роль в плане неожиданного энтузиазма, которым англичане вдруг воспылали по отношению к Швейцарии. В своей книге Винсент Дилей утверждает, однако, что именно Конан Дойла мы и должны благодарить за внедрение и распространение в Швейцарии лыжного спорта. Спортивный историк Грегори Куин (Grégory Quin) из Лозаннского университета, один из соавторов монографии «Страна лыж Швейцария: из истории лыжного спорта в Альпах» (Skiland Schweiz – Eine GeschichteВнешняя ссылка), предлагает не торопиться с выводами.

Скандинавский импорт

«Вероятно, мы обязаны упомянуть не только и даже не столько автора историй про Шерлока Холмса, — указал он недавно швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. — Самый первый лыжный клуб был зарегистрирован в Швейцарии в кантоне Гларус в 1893 году, А. Конан Дойл попал в Давос годом позже. Так что перед историком сразу встает вопрос хронологической последовательности. Кроме того, скандинавы, приезжавшие в Швейцарию, привозили с собой лыжи уже в 1880-х годах.

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Писатель заинтересовался лыжами после того, как прочитал газетный репортаж о гренландской экспедиции Фритьофа Нансена (1888—1889 год), первом в мировой научной практике успешном пересечении ледникового покрова этого острова. Кроме того, молодые лыжные энтузиасты из Гларуса заказывали лыжи у местных мастеров именно с оглядкой на норвежцев, начав лишь много позже набирать свой собственный опыт и организовывать лыжные соревнования».

Качество снаряжения

«Изначально лыжи были спортом для студентов, а первый лыжный клуб в Гларусе, как и более поздние клубы в остальных регионах Швейцарии, и вовсе был клубом состоятельных горожан», — уточняет Грегори Куин. Очарован лыжным спортом в Швейцарии был не только Конан Дойл: среди тех, кто полюбил лыжи, была и известная французская писательница и актриса Сидони-Габриэль Колетт (Sidonie-Gabrielle Colette; 1873–1954).

Её романы и повести, как правило, посвящены сюжетам из жизни светской богемы, так что её впечатления от катания на лыжах в Швейцарии вполне вписывались в круг ее личных и творческих интересов. Любимыми регионами писательницы в Швейцарии были города Гштаад и Санкт-Мориц. В одном из своих писем, написанном в 1920-е годы, она упоминала, что «постоянно падает», что, наверное, было связано с качеством её горнолыжного снаряжения.

К тому моменту в распоряжение энтузиастов лыж, однако, уже было куда более продвинутое снаряжение, например лыжи с железными кантами, так что спортсмены уже рисковали выходить даже на довольно крутые склоны. А вот Конан Дойлу еще приходилось по старинке привязывать лыжи к ботинкам. И должно было пройти еще несколько десятилетий, прежде чем лыжный спорт окончательно стал в Швейцарии культовым видом зимнего развлечения.

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