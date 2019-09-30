Для тех, кто интересуется историей: странички из видео-дненвика пребывания историков- реконструкторов в Швейцарии и плюс еще одно ранее не публиковавшееся видео-интервью.

Что реконструируют реконструкторы?

Швейцарский поход Суворова.

Что это такое за поход?

Продолжался с 10 [21] сентября по 27 сентября [8 октября] 1799 года. Речь идет о переходе участвовавших в войне Второй коалиции против Наполеона русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова из Северной Италии через Альпы в направлении Австрии.

В походе армия Суворова преодолела с боями перевал Сен-Готард и «Чёртов мост» в ущелье Шолленен, прошла из долины реки Ройсс в долину Муотаталь, где попала в окружение и вступила в серьезные боевые столкновения с французами.

Нанеся поражение французской армии, армия вышла из окружения, после чего совершила переход через заснеженный труднодоступный перевал Паникс, откуда через город Кур направилась в сторону России.

Цель похода — полный разгром французских войск в Швейцарии — достигнута не была, возможно, из-за рассогласованности действий русского и австрийского командования.

С политической точки зрения участие России во Второй коалиционной войне преследовало цель не допустить распространение «французской революционной заразы» и сохранение Европы монархов-консерваторов в противовес идеям французской революции (свобода, равенство, братство).

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