Слева, фреска «Тайная Вечеря» в Понте Каприаска; справа, «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. (© Giulia Ilina)

Знаете ли вы хоть что-нибудь о маленьком городке Понте Каприаска к северу от города Лугано, кантон Тичино? Нет? А ведь о нём писали даже Гёте и Стендаль. Что их привлекло в этой почти деревне, справедливо спросите вы? Ответ прост: в этом тихом и спокойном городке в предгорье Альп, где все и сейчас осталось так, как сотни лет назад, находится одна из лучших копий знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» и автор этой копии, вероятно, был учеником самого Леонардо.

Знаменитый шедевр гения Возрождения, 500-летие смерти которого отмечается в этом году, был выполнен в трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. К сожалению, Леонардо использовал не традиционную быструю технику письма на влажной штукатурке, а решив работать не торопясь (над росписью одной стены художник работал с 1495 по 1497 годы), накладывал темперу на заранее подготовленный слой смолы, гипса и мастики.

Из-за этого позже его фреска стала быстро разрушаться, в том числе из-за влажности помещения. Внесли свою лепту и местные монахи: в 16 веке они увеличили дверь, соединяющую трапезную с кухней, в результате сегодня на фреске великого Леонардо Иисус Христос и двое сидящих с ним апостолов оказались без ног. К счастью, учениками Леонардо было написано несколько копий «Тайной Вечери», которые очень важны как для реставрации «хрупкого творения» гения, так и для понимания первоначальной композиции этого знаменитого произведения искусства.

Вдали от шума городского

Одна из этих копий находится в кантоне Тичино в Церкви Св. Амвросия в Понте Каприаска. Этот маленький городок вдали от шумных дорог рядом с долиной Вал Колла (Val Colla). Здесь до сих пор люди занимаются отгонным животноводством, а в каштановых лесах находятся источники с прозрачной родниковой водой, из которых рождаются реки, стекающие к озеру Лугано. Как говорят о своём городке местные жители, «тот, кто хочет добраться до Понте Каприаска, должен вначале подумать, а зачем?»

Церковь Св.Амвросия в городе Понте Каприаска, Тичино, Швейцария. (© Giulia Ilina / Picasa)

Что ж, одной из весомых причин может быть желание посмотреть на прекрасно сохранившуюся копию фрески Леонардо, написанную практически сразу после смерти великого художника его учеником. Найти ее просто: церковь Св. Амвросия возвышается в самом центре городка над узкими улочками и черепичными крышами. До 1884 г. здешний приход относился к миланской епархии и поэтому покровитель у Понте Каприаска и у Милана один и тот же — Св. Амвросий. Первое упоминание о церкви датируется 1356 г., но ученые считают, что ее колокольня в романском стиле построена гораздо раньше.

В течение столетий здание храма несколько раз перестраивалось. То, что мы видим сегодня — это типичный образец неоклассицизма, созданный в 1835 г. тичинским архитектором Карло Брилли Карло Брилли (Carlo Brilli, 1780 — 1846). Внутри Храма на западной стене — фреска «Тайная Вечеря», ее длина более семи метров. Это одна из лучших копий знаменитого шедевра Леонардо да Винчи.

Писатели о фреске

«Тайная Вечеря», была отреставрирована в 1993 г. на средства благотворительного «Фонда Коттманна» (Fondazione Kottmann), а потому отличается хорошей степенью сохранности. Есть у неё одна особенность, которую хорошо описал Иоганн Вольфганг Гёте (цит. по: Собрание сочинений в 10 томах. Изд-во: М.: Художественная литература, 1975 г., том 10, Об искусстве и литературе): «Вторая копия... исполнена как фреска на стене в Понте-Каприаска; ее относят к 1565 году и приписывают Пьетро Ловино. (...) Своеобразие ее заключается в том, что здесь под всеми фигурами подписаны их имена, и эта предусмотрительность помогает нам с уверенностью охарактеризовать каждое из изображенных на ней лиц».

Латинскими буквами написаны имена Св. Варфоломей, Св. Иаков Алфеев, Св. Андрей, Св. Петр, Иуда, Св. Иоанн, Иисус, Св. Иаков Зеведеев, Св. Фома, Св. Филипп, Св. Матфей, Св. Фаддей, Св. Симон. Таким образом, автор фрески в Понте Каприаска значительно облегчил работу целым поколениям искусствоведов и любителей искусства. На фреске хорошо видны многочисленные детали и стопы всех фигур, которые сейчас утеряны на оригинальном произведении Леонардо. На сводах храма изображены два фона, которых нет в Миланской фреске: слева жертвоприношение Исаака, справа молитва Иисуса в Гефсиманском саду.

Стендаль, он же Мари-Анри Бейль (Marie-Henri Beyle, 1783 — 1842), большой любитель Леонардо да Винчи и вообще искусства, побывал начале 19 века в этом маленьком городке и позже указал в своей «Истории живописи в Италии» (цит. по: Стендаль. История живописи в Италии, глава XLVII, Москва-Берлин, Директ-медиа, 2015, стр. 172-173):

«Копия в Понте Каприаска отличается легкостью. Старинное местное предание сообщает, что она выполнена была блестящим молодым человеком родом из Милана, который бежал из этого города, и укрылся в Понте Каприаска в 1520 году. Он получил возможность возвратиться в Милан через некоторое время после окончания своей копии. Высшие лица городка хотели оплатить его работу. Он долго отказывался; вынужденный наконец принять семьдесят скудо, он вышел на площадь и раздал эти деньги беднейший жителям. Кроме того, он пожертвовал храму, где провел за работой время своей ссылки, красный шелковый пояс, который он обычно носил, и им до сих пор там пользуются в большие праздники. Невзирая на это предание и пояс, знатоки полагают, что эта „Тайная Вечеря“ написана Пьетро Луини, сыном знаменитого Бернардино, и не раньше 1565 года».

Кто автор?

Так когда же и кем написана эта фреска? Никто не может сказать точно. Единственное в чём единодушны историки искусства, так это в утверждении, что она была написана за 14 дней и что в 1567 г. во время инвентаризации произведений искусства в церквях представители кардинала Карло Барромео (Carlo Borromeo, 1538-1584) оценили её как «pulcherrimum et oratum» («очень красивую и молитвенную»). Эта запись на латинском в церковном реестре помогла и с датировкой. Ученые считают, что данное произведение было создано в период с 1520 года, то есть сразу после смерти Леонардо в 1519 году, и до 1567 г. Относились к фреске бережно, двери и окна не проламывали и мы можем увидеть ее практически в первозданном виде.

Фрагменты фрески «Тайная Вечеря» в Понте Каприаска в церкве Св. Амвросия в Понте Каприаска. ( © Giulia Ilina / Picasa)

Существует множество вариантов авторства этой фрески. Популярны версии, что её автором являются или Марко д’Оджоно (1470–1549) или Милан Чезаре да Сесто (1477-1523), оба ученики Леонардо, оба изображены на памятнике Леонардо да Винчи перед театром «Ла Скала» в Милане (скульптор П. Маньи, 1872 г.). Некоторые искусствоведы высказывали мнение, что «Тайная Вечеря» в Понте Каприаске — это работа любимого ученика Леонардо и его наследника Франческо Мельци (Francesco Melzi, 1491 — 1570). Версия, высказанная Гете и Стендалем, что «Тайная Вечеря» в Понте Каприаска написана Пьетро Луини, сыном знаменитого тичинца Бернардино Луини (Bernardino Luini, 1482-1532), подтверждена многими искусствоведами, но точного ответа не может дать никто, да и вряд ли он будет.

Важно, что удивительные мастера Возрождения подарили нам возможность увидеть копию шедевра Леонардо и оценить его композиционную лаконичность и в то же время экспрессивность: движение рук, выражение лиц, игры светотени. Тишина и отсутствие столпотворения туристов делают церковь Св. Амвросия действительно уникальным местом, сохранившим мистический ореол и напоминающим, что «Тайная Вечеря» — это, прежде всего, икона. Именно здесь искусство и красота, таинство и возвышенное сливаются в единое целое под полуденный звон колоколов, эхом уходящем в яркое голубое небо.

Самые известные копии «Тайной Вечери» Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи — одно из самых популярных художественных произведений, находится в трапезной 15-го века в церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie) в Милане. Среди наиболее известных копий — выполненная в натуральную величину копия художника Джампетрино (Джованни Педрини или Джан Пьетро Рицци / Giovanni Pietro Rizzoli), итальянского живописца Ломбардской школы, ученика и последователя Леонардо да Винчи, работавшего в 1495–1549 гг. и настолько искусно перенявшего стиль поздней живописи своего учителя, что долгое время его работы считались произведениями самого Леонардо. Первоначально она находилась в Чертоза-ди-Павия (Certosa di Pavia, картезианский монастырь по дороге из Павии на Милан), сейчас её можно увидеть в Англии в Колледже Магдалины в Оксфорде (Magdalen College). Другая, более скромная копия, выполненная маслом на холсте и приписываемая кисти Марко Д’Оджионо (Marco d’Oggiono, 1470-1549) выставлена во Франции в Национальным музее Ренессанса (Musée national de la Renaissance) в замке Экуан (Château d’Écouen) к северу от Парижа в департаменте Валь-д’Уаз (Val-d’Oise). Эта копия является собственностью Лувра. Другие копии находятся в Швейцарии в приходской церкви Св. Амвросия в Понте Каприаска недалеко от Лугано и в Бельгии в «Музее Леонардо да Винчи» в Норбертинском аббатстве Тонгерло, которое расположено в одноименном селении, сейчас являющемся частью города Вестерло, в провинции Антверпен, на севере Бельгии. А мозаичная копия весом в 20 тонн, заказанная Наполеоном для Лувра, хранится в Вене в Церкви Миноритов (Wiener Minoritenkirche). Конец инфобокса

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