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История и Религия

Украденные шедевры Две картины из коллекции Гурлитта вернут владельцам

две женщины и три картины

Министр культуры Германии Моника Грюттерс (слева) передает три произведения искусства племяннице Армана Дорвиля.

(Keystone)

Германия возвратила три произведения искусства потомку французского коллекционера еврейского происхождения, владевшего ими до своей смерти в 1941 году в оккупированной нацистами Франции. Две из этих картин находились прежде в коллекции работ Корнелиуса Гурлитта, которую он завещал Бернскому музею изобразительных искусств.

Напомним эту историю, потрясшую художественный мир Европы, об обнаружении в 2012 году немецкими налоговыми инспекторами в Мюнхене коллекции Корнелиуса Гурлитта. В свое время его отец, эксперт-искусствовед, был одним из сотрудников Гитлера и отвечал за продажу тех самых шедевров, которые нацисты квалифицировали как «вырожденное искусство» работы «проклятых художников».

Фотогалерея Выставка картин из коллекции Гурлитта в Берне

Вторая часть выставки с картинами из коллекции Гурлитта открыта в Художественном музее Берна.

На следующий день после смерти Корнелиуса Гурлитта в 2014 году Швейцария с удивлением узнала, что единственным наследником 1500 произведений, включая картины Пабло Пикассо и Анри Матисса, в его завещании был назван бернский Кунстхаус, или Художественный музей города Берна. Музей долго раздумывал, принимать ли это бесценное, но сложное наследство, в итоге появилась договоренность с Германией относительно необходимости установления провенанса картин и возврата их наследникам прежних владельцев, в случае если так решит закон.

В эту среду в Берлине прошла церемония такого рода восстановления справедливости. На ней министр культуры Германии Моника Грюттерс заявила, что возвращение картин было небольшим, но важным шагом. «Мы, немцы, знаем о наших проступках и знаем, что мы никогда не сможем исправить то страдание, которое они причинили. Но, по крайней мере, реституция данных произведений искусства – это малые, но такие важные и необходимые шаги к справедливости в одной небольшой сфере», – сказала она.

Все три возвращенные картины принадлежали Арману Дорвилю (Armand Dorville, 1875-1941), известному парижскому еврею-адвокату и коллекционеру произведений искусства, который в 1940 году в поисках убежища переселился в свое именье в Дордони, где он примерно через год скончался. Когда в оккупированной немцами Франции были введены меры против евреев, наследники Дорвилля решили продать картины на аукционе в Ницце в 1942 году. Не ясно, кто именно в итоге их приобрел, но семье не разрешили использовать вырученные от продажи средства, а конфисковали их в пользу правительства Виши. Напрямую и косвенно это и стало причиной того, что большинство его родственников его в итоге погибли в лагере смертников Освенцим.

В коллекции Гурлитта отыскались две картины, прежде бывшие собственностью Армана Дорвиля. Это акварель под названием «Леди в вечернем платье» и полотно маслом «Портрет дамы» Жана-Луи Форена (Jean-Louis Forain).

Франсин К., племянница прежнего владелица картин, заявила о том, что очень тронута их возвращением. «Если бы картины могли говорить, если бы они могли рассказать нам о том, какой долгий путь они проделали, они бы рассказали нам массу историй о грабеже, краже, мошеннических продажах и о том, какие уроки мы можем извлечь из этого», – сказала она на торжественной церемонии, прося не обнародовать ее имени.

Всего 13 произведений искусства были возвращены их законным владельцам после того, как они были идентифицированы в качестве незаконно изъятых, заявило правительство Германии.

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