Министр культуры Германии Моника Грюттерс (слева) передает три произведения искусства племяннице Армана Дорвиля.

(Keystone)

Германия возвратила три произведения искусства потомку французского коллекционера еврейского происхождения, владевшего ими до своей смерти в 1941 году в оккупированной нацистами Франции. Две из этих картин находились прежде в коллекции работ Корнелиуса Гурлитта, которую он завещал Бернскому музею изобразительных искусств.

Напомним эту историю, потрясшую художественный мир Европы, об обнаружении в 2012 году немецкими налоговыми инспекторами в Мюнхене коллекции Корнелиуса Гурлитта. В свое время его отец, эксперт-искусствовед, был одним из сотрудников Гитлера и отвечал за продажу тех самых шедевров, которые нацисты квалифицировали как «вырожденное искусство» работы «проклятых художников».



На следующий день после смерти Корнелиуса Гурлитта в 2014 году Швейцария с удивлением узнала, что единственным наследником 1500 произведений, включая картины Пабло Пикассо и Анри Матисса, в его завещании был назван бернский Кунстхаус, или Художественный музей города Берна. Музей долго раздумывал, принимать ли это бесценное, но сложное наследство, в итоге появилась договоренность с Германией относительно необходимости установления провенанса картин и возврата их наследникам прежних владельцев, в случае если так решит закон.

В эту среду в Берлине прошла церемония такого рода восстановления справедливости. На ней министр культуры Германии Моника Грюттерс заявила, что возвращение картин было небольшим, но важным шагом. «Мы, немцы, знаем о наших проступках и знаем, что мы никогда не сможем исправить то страдание, которое они причинили. Но, по крайней мере, реституция данных произведений искусства – это малые, но такие важные и необходимые шаги к справедливости в одной небольшой сфере», – сказала она.

Все три возвращенные картины принадлежали Арману Дорвилю (Armand Dorville, 1875-1941), известному парижскому еврею-адвокату и коллекционеру произведений искусства, который в 1940 году в поисках убежища переселился в свое именье в Дордони, где он примерно через год скончался. Когда в оккупированной немцами Франции были введены меры против евреев, наследники Дорвилля решили продать картины на аукционе в Ницце в 1942 году. Не ясно, кто именно в итоге их приобрел, но семье не разрешили использовать вырученные от продажи средства, а конфисковали их в пользу правительства Виши. Напрямую и косвенно это и стало причиной того, что большинство его родственников его в итоге погибли в лагере смертников Освенцим.

В коллекции Гурлитта отыскались две картины, прежде бывшие собственностью Армана Дорвиля. Это акварель под названием «Леди в вечернем платье» и полотно маслом «Портрет дамы» Жана-Луи Форена (Jean-Louis Forain).

Франсин К., племянница прежнего владелица картин, заявила о том, что очень тронута их возвращением. «Если бы картины могли говорить, если бы они могли рассказать нам о том, какой долгий путь они проделали, они бы рассказали нам массу историй о грабеже, краже, мошеннических продажах и о том, какие уроки мы можем извлечь из этого», – сказала она на торжественной церемонии, прося не обнародовать ее имени.

Всего 13 произведений искусства были возвращены их законным владельцам после того, как они были идентифицированы в качестве незаконно изъятых, заявило правительство Германии.







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