Первые впечатления о Швейцарии совпадают с общепринятыми стереотипами — спокойно, зелено и дорого.

(swissinfo.ch)

Сегодня в Берне открывается фестиваль швейцарского журнала «Репортажи»,Внешняя ссылка который является еще и творческим конкурсом. Одна из претенденток на победу в конкурсе – Олеся Герасименко, журналист московского бюро Русской службы Би-би-си (BBC Russian Service).

Работала специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсантъ» и корреспондентом сайта «Газета.ру», выпускница отделения русского языка и литературы Филологического факультета МГУ. Среди ее самых громких публикаций находится вышедший в январе 2015 г. материал «Заёмные расчёты», посвящённый проблемам населения с микрофинансовыми организациями.

Лауреат «Премии за развитие гражданского общества в России им. Пола Хлебникова» (Paul Klebnikov Russian Civil Society Fellow), вручаемой Колумбийским университетом. В 2015 году стала обладателем награды в области деловой журналистики Citi Journalistic Excellence Award в номинации «Человек в мире бизнеса и финансов» за текст «Заёмные расчёты». Автор книг «История сайентологии в России» и «Неединая Россия».

В конкурсе журнала «Репортажи» участвует с материалом, посвященным арт-группе «Война». Для нас она любезно нашла несколько минут и согласилась ответить на пару вопросов, в частности, о том, что происходит с журналистикой в России и каковы ее впечатления от Швейцарии.

SWI Swissinfo: С каким репортажем вы номинировались?

Олеся Герасименко: Это текст об арт-группе «Война», о самых противоречивых и одиозных героях современной России, которые устраивали яркие политические акции в России, украшали Белый дом черепом из лазерной установки, высмеивали полицию, шокировали обывателей сценами вроде публичного секса в музее, сбежали в Европу от очередного уголовного дела против них и оказались, к удивлению европейцев, сторонниками Путина и ненавистниками демократических ценностей. В Европе их в итоге возненавидели так же, как в России.

SWI Swissinfo: В чем особенности современной репортажной журналистики?

Олеся Герасименко: В 1960-ые годы было модно устроиться на завод под чужим именем и описать царящую там социальную несправедливость. Сейчас я как репортер вижу ценность своей работы в поиске героев, которые расскажут правду о своей работе на заводе, а не в добыче информации ложным путем. Современный репортаж лишен необходимости описывать каждый пожар или суд — для этого существуют прямые интернет-трансляции, нам теперь не нужно делать подстрочники. Репортер может сосредоточиться на сложных историях, которые просто трансляцией и фотографиями очевидцев с места не опишешь.

SWI Swissinfo: Какова на ваш взгляд ситуация в прессой в России?

Олеся Герасименко: В России есть цензура, который занимаются чиновники, и есть самоцензура. Журналисты российских изданий часто не берутся за тему, потому что заранее уверены, что протащить в печать ее не удастся. Чиновники и полиция закрыты для общения с большинством корреспондентов. Выстраивание отношений с источниками и поиск информации, которая во многих странах открыта и публична, занимают большую часть нашего рабочего времени.

SWI Swissinfo: Нужна ли для свободной журналистики свободная пресса?

Олеся Герасименко: Конечно, журналисту легче работать при свободном доступе к базе недвижимости чиновников. Легче, когда его статьи не снимают с первых полос по звонку из администрации президента. Легче, когда редактор защищает права репортеров, а не встаёт на сторону собственника. Но, как ни парадоксально, ничто не заставляет сильнее копать, искать, доставать, как ограничения. Российская расследовательская журналистика сейчас малочисленная, но очень сильная.

SWI Swissinfo: Что дают социальные сми журналистике и что они от нее забирают? Каковы их плюсы и минусы?

Олеся Герасименко: Из плюсов — быстрый поиск героев и очевидцев. Особенно когда страна такая большая, как Россия. Я специализируюсь на региональных историях и почти всех своих героев из других городов нахожу в социальных сетях, а потом уже лечу к ним в командировку. Еще соцсети помогают автору строить личный бренд и напрямую общаться с читателем, собирать свою аудиторию, которая останется с ним при переходе из одного СМИ в другое.

Минусов для журналистов в соцсетях я не вижу. Все опасения о том, что слухи в фейсбуке могут заменить качественную журналистскую работу, уже не оправдались. А модные «фейк-ньюс» были всегда, просто назывались «слухами с базарной площади».

SWI Swissinfo: Бывали ли вы раньше в Швейцарии, какие у вас от неё впечатления.

Олеся Герасименко: Я первый раз в Швейцарии, раньше была только пролетом. Первые впечатления совпадают с общепринятыми стереотипами о вашей стране — спокойно, зелено и дорого. Мне бы хотелось копнуть глубже, узнать, чем живут люди в этих аккуратных домах с ровными газонами, какие у них страсти и горести. Мы с другом надеемся успеть съездить в Монтрё/Кларан на могилу Владимира Набокова.

SWI Swissinfo: Спасибо Вам за беседу и удачи!

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