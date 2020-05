В Швейцарии американский романист, фотограф и историк искусства Теджу Коул (Teju Cole) провел нескольких летних месяцев в период между 2014 и 2019 гг. В основном его и его фотокамеру интересовали пустые пространства между гор, выступающие в качестве антитезиса тяжелым громадам Альп, и места, где когда-то были люди, но теперь их нет, а есть только их следы.

Результатом стало великолепное и весьма визуально современное журнальное эссе, сначала опубликованное в авторитетном журнале New York Times Magazine, а затем и в формате вышедшей недавно книги, названной немецким словом «Fernweh» («тоска по дальним странам»). Особенно актуальны его слова и фотографии сейчас, во время самоизоляции, когда путешествовать нам остается только в воспоминаниях и в мечтах.

Лучшего времени для реализации этого издательского проекта и найти было просто нельзя. Сразу же после выхода альбома «Fernweh» из типографии, а произошло это в феврале 2020 года, почти во всех европейских странах, включая Швейцарию, были приняты строгие карантинные меры для предотвращения распространения нового коронавируса.

Так что совершенно нежданно и вовсе негаданно визуально красивый проект о просторах Швейцарии без присутствия человека, во всей их впечатляющей пустоте и в ареоле эпического безмолвия, стал своего рода магическим кристаллом, в котором нашла свое отражение наша данная нам в ощущениях непосредственная реальность. По приглашению Цюрихского культурного центра «Дом литературы» («LiteraturhausВнешняя ссылка») Теджу Коул провел примерно половину 2014 года в Швейцарии в «художественной резиденции». Большей страны-антипода для него и подобрать было нельзя.

«Я вырос без гор, неподалеку от морского залива, где если что и возвышалось, так это небоскребы. Мне были хорошо знакомы урбанные крайности: водоворот толпы, стремительное движение автомобилей, бьющая через край энергия городской жизни, преступность. Но экстремальные проявления природы, такие как жестокое ненастье или головокружительная бездна под ногами — ни с чем таким я прежде ни разу не сталкивался».

Кто говорит, что в Швейцарии скучно? Вот Теджу Коул утверждает, что за всё время его пребывания в Швейцарии ему не доводилось скучать ни секунды. Будучи полнейшим чужаком на всех этапах своего пути, он наслаждался ощущением, что время вокруг него замерло, и он словно плывет в одиночестве в некоем мифическом пространстве. Слово «Fernweh» перевести очень сложно. Оно играет роль антонима к «Heimweh» (буквально «боль и тоска по дому», «ностальгия») и скорее означает что-то вроде «грусть-тоска меня снедает по дальним странам». Однажды побывав в экзотической для себя Альпийской стране, следующие пять лет писатель возвращался в нее снова и снова. Он убежден, что понять Швейцарию можно только через ее горы.

Пересечь Альпы через Сен-Готардский перевал? В свое время это предприятие было сродни спортивной авантюре, вдохновлявшей и бросавшей вызов лучшим европейским мыслителям, художникам и писателям. Вспомним только путешествие Гёте на перевал Фурка. Именно там он увидел некую небесную Швейцарию, идеальный экран для проецирования на него своей усталости от скуки Веймарского двора. С тех пор Швейцария присутствует в европейском искусстве и литературе как некий оксюморон, где «земли мало, а молока много. Начальства не ждут, а улицы чисты. Национальный герой — убийца, а граждане законолюбивы. Исправно платят налоги, правительства не боятся и живут не от войны до войны» (Михаил Шишкин, «Русская Швейцария»).



Теджу Коул

(Teju Cole, 27 июня 1975, Каламазу, США) — американский писатель, фотограф, историк искусства нигерийского происхождения. Рос в Нигерии, семнадцатилетним вернулся в США. Учился в колледже Каламазу, в Школе восточных и африканских исследований при Лондонском университете.

В 2012 году был гостем Международного литературного фестиваля в Берлине. В 2014 году жил как приглашенный писатель в Цюрихе. В настоящее время — особый гость в Bard College. Публикуется в The New York Times, The New Yorker, Granta, The New Inquiry и др. Прозу Коула сравнивают с повествовательной манерой В. Зебальда и Дж. Кутзее.

