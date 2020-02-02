Чтобы справиться со своей сложной семейной ситуацией, Миа постоянно сбегает в воображаемые миры.

(© Ascot Elite Entertainment Group. All Rights Reserved.)

Впервые в истории швейцарского кинематографа в прокат вышел художественный фильм, посвященный теме почти наркотической катастрофы, в которой пребывала Швейцария в начале 1990-х годов. В основе картины лежит реальная история девочки, чья мать была тяжелой наркозависимой. А еще картина посвящена борьбе ребенка за любовь родного человека.

«Platzspitzbaby»Внешняя ссылка («Малышка из парка Плацшпиц») Полнометражный художественный фильм режиссера Пьера Моннара (Pierre MonnardВнешняя ссылка). Главные роли в нем играют цюрихская школьница Луна Мвези (Luna Mwezi) и актриса из Базеля Сара Шпале (Sarah Spale). Фильм вышел на экраны в немецкоязычной части страны в середине января 2020 года и сразу же стал лидером проката по кассовым сборам. Фильм вошел в программу Золотурнского кинофестиваляВнешняя ссылка, после окончания которого 29 января начались его показы по всей Швейцарии. Конец инфобокса

Надев наушники, Миа пытается сосредоточиться на музыке, чтобы не видеть всей этой нищеты и всего этого ужаса, чтобы не слышать всего происходящего вокруг неё. Она не хочет видеть людей, которые вопят, шатаются, ползают по земле и впрыскивают себе в вены героин. Здесь, в парке Плацшпиц, на небольшой треугольной площади в самом центре Цюриха, среди тысяч других наркоманов, Миа отчаянно пытается найти свою мать.

Первая же сцена фильм «Platzspitzbaby» окунает зрителя в отвратительную и жестокую атмосферу, в почти катастрофу, с которой столкнулась Швейцария в области борьбы с наркоманией. У швейцарцев еще вполне сохранились воспоминания о тех «лихих» годах: да, представьте себе, здесь тоже были свои бурные 1990-е. Именно в этот период открытое потребление наркотиков на улицах было делом привычным и почти неизбежным.

«Для меня важно было сразу же, начиная фильм, буквально ткнуть зрителя вот во „всё это“, чтобы люди, не пережившие ту эпоху, сразу могли увидеть, как это было в реальности», — говорит режиссёр Пьер Моннар. По счастью для зрителя ад парка Платцшпиц продолжается на экране всего на несколько минут, потому что главное в фильме — это все то, что случилось потом. Как сложилась судьба маленькой девочки после того, как власти Цюриха приняли решительные меры и закрыли все «наркотические» места в городе, прогнав наркоманов с улиц и отправив их обратно в их родные общины, которые по законы обязаны в Швейцарии оказывать помощь «своим» оступившимся гражданам?

Вначале Миа надеется, что теперь-то у неё с матерью начнется новая жизнь, гораздо лучше прежней, но вскоре она понимает, что её мать просто не в состоянии избавиться от наркотической зависимости. И так в возрасте 11 лет девочка оказывается наедине со взрослой безответственной наркоманкой, она в одиночку ведет домашнее хозяйство, учится в школе, падая от усталости, при том что одноклассники травят ее и обзывают «наркоманским отродьем».

«Совершенно невозможно рассказать историю каждого из трёх тысяч наркоманов, ошивавшихся тогда в парке Плацшпиц. Вот почему мы концентрируемся только на одном персонаже, на одном ребенке. В этом сильная сторона этого фильма», — говорит П. Моннар.

Реальный сюжет

Фильм основан на подлинной истории молодой швейцарки Мишель Хальбхеер (Michelle HalbheerВнешняя ссылка), которая в 2013 году опубликовала автобиографию под названием «Platzspitzbaby» («Малышка из парка «ПлацшпицВнешняя ссылка»). Книга стала бестселлером, режиссер Пьер Моннар прочитал её сразу же после ее выхода и моментально подумал, что из нее получился бы отличный фильм.

Сам он в 1990-х годах был подростком и тоже сохранил самые живые воспоминания об открытых наркопритонах в Цюрихе и в Берне, хотя сам он вырос во франкоязычной Швейцарии, в местечке Шатель-Сен-Дени (Châtel-St-Denis) в кантоне Фрибур. «У меня был друг, который регулярно наведывался на Плацшпиц. Однажды он ушел туда и не вернулся», — признается он.

В первой сцене фильма было занято около 250 статистов.

(© Ascot Elite Entertainment Group. All Rights Reserved.)

Вместе с автором сценария Андре Кюттелем (André Küttel) режиссер лично встретился с Мишель Хальбхеер. Вдохновившись идеей кинокартины, та пересказала им свою собственную историю, дополнив не вошедшими в книгу подробностями, воспоминаниями и информацией о других детях, оказавшихся в такой же ситуации. «Эти истории еще больше вдохновили нас и послужили основой для работы над текстом сценария», — рассказывает Пьер Моннар. Однако понятно, что перенести автобиографический материал на киноэкран оказалось не так-то и просто.

Чтобы спастись от жуткой повседневной жизни Мишель Хальбхеер постоянно сбегала воображаемые миры, туда, где мечты причудливо перемешивались с реальностью. Переносить повествование в сказочную плоскость было сложно, да и дорого, поэтому создатели фильма обратились к другому приему, введя в сюжет воображаемого друга Мии, которые сопровождает девочку в трудные времена, играя на гитаре и исполняя собственные песни. Его появления не так часты, но этот образ привносит в картину неожиданный и свежий элемент.

Потрясающая актерская работа

В ходе создания фильма Пьер Моннар встречался и работал со многими наркозависимыми, в том числе и с людьми из числа выживших «ветеранов» парка «Платцшпиц». Их, кстати, сняли и в самой первой сцене, среди 250 статистов — участников массовой съемки, проходившей в самые темные ночные часы в цюрихском парке.

Тогда-то Луна Мвези, играющая Мию, сама впервые столкнулась с этой реальностью. Она так прониклась этим, что подошла к Пьеру Моннару и твердо заявила: «Теперь я понимаю, мы обязательно должны найти ее. Она (мать главной героини) не может оставаться в этом месте, я очень боюсь за неё».

Съемочный момент: режиссер Пьер Моннар и юная актриса Луна Мвези. (© Aliocha Merker)

Юная актриса в роли Мии производит исключительно яркое впечатление. «Она обладает замечательной способностью полного внутреннего раскрепощения, она идет до конца в демонстрации своих эмоций», — восхищается Пьер Моннар. Между Луной Мвези и актрисой Сарой Шпале, которая играет ее мать, быстро возникло взаимопонимание так, словно они и вправду были друг другу родными. И зритель это чувствует: почти в каждый момент фильма между двумя главными героинями, несмотря на всю их сложность, царят искренние и неподдельные отношения.

Дети и зависимость В Швейцарии около 100 тыс. детей живут по меньшей мере с одним родителем, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости. Шанс этих детей так же стать зависимыми или столкнуться с психологическими проблемами гораздо выше, чем у их «нормальных» сверстников. Часто они просто не осмеливаются говорить о тех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в жизни. Раз в год швейцарская неправительственная и некоммерческая организация по предупреждению зависимостей и по борьбе с ними «Sucht SchweizВнешняя ссылка» проводит специальную неделю мероприятий, чтобы дать этим детям возможность высказаться и привлечь к их проблемам внимание общественности и специалистов. Конец инфобокса

Стоит отметить и актерскую работу самой Сары Шпале, которой идеально удалось воплотить персонаж матери-наркоманки. «Она очень тщательно изучила характер этой женщины и вжилась в него: начала курить, носить вставные зубы, соответственно вести себя на улице и даже научилась „наезжать“ на прохожих», — рассказывает Пьер Моннар. По его словам, она все погрузилась в роль до столь полного перевоплощения, что он сам её порой не узнавал.

При этом Саре Шпале удалось, несмотря на все недостатки своей героини, показать и ее очарование, вдохнув жизнь в образ. «Она никогда не осуждала свою героиню как плохую мать, она просто поставила себя на ее место и начала мыслить и действовать так, как это сделала бы сама героиня в реальной жизни», — говорит режиссер. Но роль ей досталась нелегкая, и Сара была настолько ею увлечена, что, как она призналась мне, даже сны ей начали сниться наркотические, например, про то, как у нее выпадают зубы!"

Игра обеих актрис, сценарий и музыка делают «Platzspitzbaby» поистине исключительным фильмом. На зрителя обрушиваются яркие эмоции, и он выходит из зала потрясенным, но с маленьким проблеском надежды. История, показанная глазами маленькой девочки, позволяет не скатываться в полные грязь, ужас и не сталкивает в депрессию. Из всего, что с нею происходит, Миа неустанно пытается извлечь максимум пользы, найти что-то положительное, преодолеть все сложности. «Мы хотели тем самым дать голос детям, которые были раньше или оказываются в подобной ситуации сейчас и проходят через то, через что прошла Миа в своем взрослении», — говорит Пьер Моннар. «Даже в благополучной Швейцарии подобные проблемы по-прежнему существуют, и нам есть ещё к чему стремиться».

Отношения между Мией и ее матерью колеблются между любовью и фрустрацией.

(© Ascot Elite Entertainment Group. All Rights Reserved.)

Наркопритоны под открытым небом Широкое распространение таких наркотиков, как героин и кокаин, привело к тому, что в середине 1980-х годов Швейцария оказалась в самом настоящем наркотическом кризисе. Во многих швейцарских общественных парках начали возникать открытые площадки, на которых продавались наркотики и собирались наркоманы. Особенно пострадали от этого города Цюрих и Берн. Одним из таких мест был парк «Плацшпиц» — небольшая площадь треугольной формы, расположенная в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Цюриха. Из-за ежедневно собиравшихся там более трёх тысяч наркоманов парк стал в итоге громадным наркопритоном под открытым небом. Разумеется, собирались там не одни только швейцарцы: из-за либерального швейцарского законодательства в сфере регулирования оборота наркотических и психотропных средств сюда съезжалась почти вся европейская наркозависимая молодежь. В 1992 году власти разогнали Плацшпиц, но проблему наркотиков это не решило: наркоманы и дилеры перебрались теперь к заброшенной железнодорожной станции Леттен (Letten). Та, в свою очередь, была «зачищена» в 1995 году. После этого швейцарские власти начали высылать наркоманов из крупных городов обратно в их родные общины деревни. Спрятав, таким образом, проблему «под ковёр», власти не задумывались о том, что в регионах просто не готовы принять этих людей, там нет знаний и умений в области противодействия наркозависимости, а, кроме того, наркозависимые взрослые просто не умеют позаботиться о своих детях. Уничтожив наркопритоны под открытым небом, власти Швейцарии перейти к более прогрессивной политике, основанной на четырех «опорах»Внешняя ссылка: профилактике, терапии, ограничении ущерба и только потом наказании. Швейцария стала первой страной в мире, которая ввела контролируемую раздачу героина, открыв безопасные кабинеты для инъекций.

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Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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