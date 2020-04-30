Ив Лереш (Yves Leresche) получил гран-при на конкурсе Swiss Press Photo Award 2020Внешняя ссылка. Жюри, сформированное основателем и главным спонсором этого конкурса, Фондом Райнхардта фон Граффенрида (Fondation Reinhardt von Graffenried) удостоило этой высокой награды за серию снимков, задокументировавших проходившую в Швейцарии в июне 2019 года так называемую «женскую забастовку». Решение это очевидно политическое, поскольку визуальный язык фотографий довольно-таки традиционен.
Ив Лереш (Yves LerescheВнешняя ссылка), представляющий франкоязычную Швейцарию, получил Гран-при на ежегодном конкурсе Swiss Press Photo Award 2020 за серию фотографий, запечатлевших «женскую забастовку», прошедшую в Лозанне 14 июня 2019 года (см. снимки выше).
Темой этого мероприятия, прошедшего накануне парламентских выборов октября 2019 года, была борьба против «неравенства, все еще имеющего место в гендерных отношениях несмотря на закрепленное в федеральной конституции страны положение о равенстве мужчин и женщин».
+ Кто участвовал, и кто не участвовал в женской забастовке? Внешняя ссылка
«Я пытался уловить энергию, которую излучали женщины. Это была главная тема моих работ», — объясняет Ив Лереш. Решение жюри носит очевидно политический характер, поскольку визуальный язык этих фотографий довольно-таки традиционен. Ив Лереш работает внештатным фотожурналистом в Лозанне.
В своем фото-творчестве он фокусируется на социально-маргинальных темах, высматривая, находя и тематизируя имеющиеся в обществе социальные диспропорции. Ив Лереш является лауреатом ряда престижных наград и премий, включая Всемирную премию за лучшее фото для прессы за 1997 год в Амстердаме (World Press Photo Preis 1997Внешняя ссылка).
Другие лауреаты
Первое место в категории «Повседневная жизнь» досталось Адриану Мозеру (Adrian MoserВнешняя ссылка) с серией фотографий о путешествии по Швейцарии группы туристов из Южной Кореи. У туристов было всего полтора часа на то, чтобы, находясь на вершине знаменитой горы Юнгфрауйох (Jungfraujoch), получше подготовиться и сфотографироваться на память.
Элени Кугионис (Eleni KougionisВнешняя ссылка) победила в категории «Швейцарские истории», представив серию фотопортретов о каждодневной работе членов благотворительной ассоциации из Базеля «Schwarzer Peter» (по смыслу: «Неудачники по жизни»), которая заботится о маргинализированных и бедных людях.
Лорис фон Зибенталь (Loris von SiebenthalВнешняя ссылка) победил в спортивной категории. Его фотографии отразили проведение самой известной в мире парусной регаты в закрытых водоемах, проходящей каждый год на Женевском озере. На сей раз сюжеты его фотографий полны драматизма: на них шторм, яхты теряют мачты или паруса, участники регаты падают за борт, а некоторые яхты даже тонут.
Кристиан Бобст (Christian BobstВнешняя ссылка) стал победителем категории «Фото из-за рубежа». В своей серии фотографии он рассказывает о сенегальском суфизме, к которому принадлежат 95 процентов тамошних мусульман. «Этой работой я хотел бы внести свой вклад в процесс демонтажа существующих в отношении Африки и ислама предрассудков».
Конкурс Swiss Press Photo Award
Учрежден в 2009 году «Фондом Райнхарда фон Граффенрида» («Fondation Reinhardt von Graffenried»). Эта организация поддерживает репортажную и фотожурналистику в Швейцарии. Проводится ежегодно, обладатель Гран-При получает денежный приз в размере 25 000 швейцарских франков.
Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.