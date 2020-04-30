Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 6:00

Ив Лереш (Yves Leresche) получил гран-при на конкурсе Swiss Press Photo Award 2020Внешняя ссылка. Жюри, сформированное основателем и главным спонсором этого конкурса, Фондом Райнхардта фон Граффенрида (Fondation Reinhardt von Graffenried) удостоило этой высокой награды за серию снимков, задокументировавших проходившую в Швейцарии в июне 2019 года так называемую «женскую забастовку». Решение это очевидно политическое, поскольку визуальный язык фотографий довольно-таки традиционен.

Ив Лереш (Yves LerescheВнешняя ссылка), представляющий франкоязычную Швейцарию, получил Гран-при на ежегодном конкурсе Swiss Press Photo Award 2020 за серию фотографий, запечатлевших «женскую забастовку», прошедшую в Лозанне 14 июня 2019 года (см. снимки выше).

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Темой этого мероприятия, прошедшего накануне парламентских выборов октября 2019 года, была борьба против «неравенства, все еще имеющего место в гендерных отношениях несмотря на закрепленное в федеральной конституции страны положение о равенстве мужчин и женщин».

+ Кто участвовал, и кто не участвовал в женской забастовке? Внешняя ссылка

«Я пытался уловить энергию, которую излучали женщины. Это была главная тема моих работ», — объясняет Ив Лереш. Решение жюри носит очевидно политический характер, поскольку визуальный язык этих фотографий довольно-таки традиционен. Ив Лереш работает внештатным фотожурналистом в Лозанне.

В своем фото-творчестве он фокусируется на социально-маргинальных темах, высматривая, находя и тематизируя имеющиеся в обществе социальные диспропорции. Ив Лереш является лауреатом ряда престижных наград и премий, включая Всемирную премию за лучшее фото для прессы за 1997 год в Амстердаме (World Press Photo Preis 1997Внешняя ссылка).

Другие лауреаты

Первое место в категории «Повседневная жизнь» досталось Адриану Мозеру (Adrian MoserВнешняя ссылка) с серией фотографий о путешествии по Швейцарии группы туристов из Южной Кореи. У туристов было всего полтора часа на то, чтобы, находясь на вершине знаменитой горы Юнгфрауйох (Jungfraujoch), получше подготовиться и сфотографироваться на память.



(Swiss Press Photo, Adrian Moser)

(Swiss Press Photo, Adrian Moser)

(Swiss Press Photo, Adrian Moser)

Элени Кугионис (Eleni KougionisВнешняя ссылка) победила в категории «Швейцарские истории», представив серию фотопортретов о каждодневной работе членов благотворительной ассоциации из Базеля «Schwarzer Peter» (по смыслу: «Неудачники по жизни»), которая заботится о маргинализированных и бедных людях.

(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)

(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)

(Swiss Press Photo, Eleni Kougionis)

Лорис фон Зибенталь (Loris von SiebenthalВнешняя ссылка) победил в спортивной категории. Его фотографии отразили проведение самой известной в мире парусной регаты в закрытых водоемах, проходящей каждый год на Женевском озере. На сей раз сюжеты его фотографий полны драматизма: на них шторм, яхты теряют мачты или паруса, участники регаты падают за борт, а некоторые яхты даже тонут.



(Swiss Press Photo, Loris von Siebenthal)

(Swiss Press Photo, Loris Von Siebenthal)

(Swiss Press Photo, Loris Von Siebenthal)

Кристиан Бобст (Christian BobstВнешняя ссылка) стал победителем категории «Фото из-за рубежа». В своей серии фотографии он рассказывает о сенегальском суфизме, к которому принадлежат 95 процентов тамошних мусульман. «Этой работой я хотел бы внести свой вклад в процесс демонтажа существующих в отношении Африки и ислама предрассудков».

(Swiss Press Photo, Christian Bobst)

(Swiss Press Photo, Christian Bobst)

(Swiss Press Photo, Christian Bobst)

Конкурс Swiss Press Photo Award Учрежден в 2009 году «Фондом Райнхарда фон Граффенрида» («Fondation Reinhardt von Graffenried»). Эта организация поддерживает репортажную и фотожурналистику в Швейцарии. Проводится ежегодно, обладатель Гран-При получает денежный приз в размере 25 000 швейцарских франков.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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