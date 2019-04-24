Какова роль фотографа в стремительно развивающемся пространстве визуальной коммуникации? (© Nicolas Brodard)

Прямо сейчас, в эту самую секунду, по всему миру делаются и загружаются в Интернет миллионы — если не миллиарды — новых фотографий. При этом, или именно поэтому, в мире, буквально тонущем в океане фотоснимков, работа профессиональных фотографов остается незаменимой и необходимой. В этом убежден патриарх швейцарской фотографии Михаэль фон Граффенрид (Michael von GraffenriedВнешняя ссылка), основатель конкурса Swiss Press Photo Award.

Его лауреаты 2019 года стали известны в ходе церемонии награждения в Берне 24 апреля. Каждый из победителей избран за свой уникальный, свойственный только ему одному, подход к искусству фоторепортажа, фотопортрета, и к другим жанрам. Сам по себе сюжет при этом может быть банален и привычен, изобретателен и парадоксален, начиная от пожара в Базеле, продолжая группой людей, выряженных Санта-Клаусами на пороге тюрьмы и заканчивая миром, увиденным глазами президента Швейцарии.

Главное в другом — в лица «необщем выраженье», в уникальном почерке, в способности увидеть общее в частном, универсальное в единичном. В беседе с журналистом портала SWI Swissinfo.ch Эдуардо Симантобом Михаэль фон Граффенрид рассказывает о том, что нужно для того, чтобы именно эта, а не какая-то другая фотография была избрана в качестве лучшего снимка года, и каким образом профессиональному фотографу можно все-таки угнаться за стремительным развитием цифровой коммуникации в современном мире, противодействуя самой настоящей визуальной инфляции! Если фото может теперь делать каждый — то в чём же заключается Искусство фотографии с большой буквы?

М. фон Граффенрид родился в Берне в 1957 году. Начало его карьеры было отмечено самым настоящим скандалом — нетипичные для Швейцарии снимки депутатов и политиков, которые дремали или ковырялись в носу во время сессий федерального парламента, быстро сделали его знаменитым. Очень скоро он вошел в избранный клуб членов международного фотоагентства Magnum Photos. Новая веха в его творчестве пришлась на начало 1980-х годов, когда в свет вышел альбом его снимков Swiss Image. В истории Швейцарии это была непростая эпоха — страна не знала, что ей делать с самой настоящей эпидемией наркомании, особенно уродливые формы которой наблюдались в Цюрихе.

В этой ситуации в центре внимания фотомастера оказались люди в состоянии острой зависимости, люди со своими проблемами и слабостями — но все равно личности, достойные того, чтобы их хотя бы выслушали. В беседе с главным редактором портала swissinfo.ch Ларисой М. Билер он раскрыл много интересных подробностей из истории возникновения давно уже культовой серии репортажных фотографий под общим названием COCAINELOVE.

Одним из традиционных объектов его внимания был Алжир. Эту страну он навещал регулярно, фиксируя все этапы жестокой гражданской войны, в которую, казалось, навечно погрузилась эта жемчужина Северной Африки. После более чем десяти лет съемок на свет появились, наверное, самые знаменитые его работы, возникшие тогда, когда все другие иностранные журналисты уже давно покинули Алжир. Он часто прибегал к съемке с очень необычного ракурса, держа камеру на уровне груди, что тоже непосредственно отразилось на стилистке его фоторабот.

Размышляя о нынешних лауреатах премии Swiss Press Photo М. фон Граффенрид говорит, что от любителя профессионала отличает, прежде всего, тяжелая и настойчивая работа, без которой фотографу в принципе невозможно добиться манифестации феномена, которое часто называют «запечатлённым временем». Поймать уникальный момент для идеального снимка: нет ничего проще — и сложнее!

Войны, природные катастрофы, недоверие людей, которые, как правило, не склонны доверять человеку с камерой — все эти обстоятельства тоже следует учитывать, хотя в итоге каждый раз речь идет об одном и том же —уникальном взгляде и о творческой интуиции мастера, научиться которой, по сути, можно только у самой жизни.

Уловить контекст, считать «послание», которое здесь и сейчас хочет передать тебе вселенная, захватить и перенести зрителя в другую реальность, заставив иначе посмотреть на себя и на свои прежние привычки и убеждения — именно это и стремится каждый раз выявить и вознаградить конкурс Swiss Press Photo AwardsВнешняя ссылка. Всего по итогам конкурса определяются 18 победителей в шести номинациях: «Актуальные новости», «Повседневность», «Швейцарские истории», «Люди», «Спорт» и «Мир вокруг нас».

Конкурс Swiss Press Photo Award Проводится ежегодно. Основан в 1991 году по инициативе Михаэля фон Граффенрида, известного швейцарского фотографа и наследника семьи, которая тогда владела медиа-холдингом Espace Media Groupe. Она же была учредителем и спонсором конкурса Swiss Press Awards. Когда компания была продана издательской группе Tamedia Group в 2009 году, Чарльз фон Граффенрид (отец Михаэля) и промышленник Эрвин Рейнхардт создали Фонд Рейнхардта фон Граффенрида (Fondation Reinhardt von GraffenriedВнешняя ссылка), который и проводит этот конкурс.

Конец инфобокса

Михаэль фон Граффенрид.

(swissinfo.ch)



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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