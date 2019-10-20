Каждые четыре года в Швейцарии проходят выборы депутатов обеих палат федерального парламента. Как это происходит – об этом в нашем анимационном фильме (MicheleAndina, swissinfo.ch)

Каждые четыре года швейцарцы избирают депутатов двухпалатного парламента. Национальный советВнешняя ссылка, большая палата, состоит из 200 депутатов, представляющих 26 кантонов пропорционально их населению. Поэтому кантон Цюрих с населением более миллиона имеет 34 депутатских кресла, а кантон Ури, с населением в 36 тыс. человек, только одно.

На первый взгляд, это очень несправедливо, потому что, имея больше голосов, Цюрих всегда будет переигрывать Ури. Чтобы выровнять шансы больших и малых кантонов в составе парламента есть вторая, малая палата, Совет кантоновВнешняя ссылка. Она состоит из 46 депутатов, по два от каждого кантона и по одному от полукантона. Для принятия закона нужно согласие обеих палат. Называть их верхней и нижней нельзя.

Принцип равенства политических шансов больших и малых кантонов очень важен для страны и ее истории. Но не устарела ли такая система? В последнее время в Швейцарии все громче раздаются призывы провести парламентскую реформу. Можно было бы изменить структуру малой палаты, дав большим кантонам по три кресла, а малым — по одному.

Есть проект, предлагающий отказаться от кантонов как самостоятельных политических единиц и поделить страну на меньшее количество специальных округов или регионов. Но пока такие идеи шансов на реализацию не имеют. Подготовил и озвучил: Игорь Петров.

Выборы-2019 Швейцария избрала себе новый парламент Швейцарские избиратели определили сегодня состав федерального парламента на следующие четыре года. Публикация обновляется. Автор: Игорь Петров и Рето Гизи фон Вартбург (Reto Gysi von Wartburg) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 испанский (es) Suiza tiene un Parlamento "más verde”

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