Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 12:37 10.06.2018 - 12:37

Референдум — это право граждан поставить под сомнение любой закон, даже одобренный парламентом, и предложить обсудить его всей страной. Для этого нужно в течение 100 дней со дня публикации закона собрать 50 тысяч подписей. Тем самым в Швейцарии именно народ играет роль политической оппозиции.

Например, недавно граждане запретили правительству покупать в Швеции новые истребители для нужд ВВС. Новые налоги, защита животных, семейное законодательство — все эти и многие другие вопросы обсуждались на референдумах именно по требованию граждан. Поэтому в Швейцарии законодатели всегда должны работать, зная, что народ внимательно следит за ними.

Референдум оказывает сильное влияние на работу швейцарской демократии, заставляя парламентариев изначально выпускать законы, с которыми будет согласно большинство граждан. Референдум — это прекрасный способ привлекать граждан к управлению страной и контролировать политиков!

Анимация: Микеле Андина (Michele Andina), подготовили и озвучили: Надежда Капоне и Игорь Петров.

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