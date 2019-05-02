Система утилизации железа, стекла, алюминия и батареек в Швейцарии развита на высочайшем уровне. Однако как только дело доходит до пластика, начинаются проблемы (SRF/swissinfo.ch).

Компания Innoplastics в кантоне Тургау ежегодно перерабатывает 12 тысяч тонн пластикового мусора, но при этом, например, тут почти не встречается обычных флаконов или иных похожих емкостей из пластика. Их продолжают по старинке сжигать на специальных заводах. Причина — недостаточное количество пунктов сбора этого вида вторсырья. Единственное исключение составляют бутылки, сделанные из твёрдого полиэтилен-тере-фталата или лавсана.

Последние четверть века их аккуратно собирают и утилизируют по всей стране — причем за счет самих потребителей. Стоимость их переработки — примерно 3 сантима за бутылку — заложена в стоимость продукта, что позволяет оплачивать их сбор и транспортировку. В итоге процедуру утилизации проходят 83% всех лавсановых бутылок. Поэтому в стране давно уже звучат предложения ввести похожую систему для всех остальных видов пластиковой упаковки.

Крупные торговые сети пока сомневаются. Ведущие сетевые магазины Швейцарии Мигро и Кооп принимают и утилизирует любые виды пластиковой упаковки по собственной инициативе. Но поддерживать какие-то проекты на национальном уровне они не готовы. Поднимать цены на свои продукты они тоже не хотят. Так может быть, свое слово здесь должно сказать государство? Но пока оно молчит. Так что пока шансы на создание в Швейцарии национальной системы утилизации пластиковых отходов в остаются минимальными.

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