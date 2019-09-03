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Наличные в кино «Хватай деньги и беги»

«I’m All Right Jack» («Я в порядке, Джек!»), Великобритания, 1959 г., с Петером Селлерсом и Яном Кармайклом.

«I’m All Right Jack» («Я в порядке, Джек!»), Великобритания, 1959 г., с Петером Селлерсом и Яном Кармайклом.

«Die Herren mit der weissen Weste» («Господа с незапятнанной репутацией»), ФРГ, 1969 г., в ролях: Мартин Хельд, Рудольф Шундлер, Хайнц Эрхардт (слева направо).

«Die Herren mit der weissen Weste» («Господа с незапятнанной репутацией»), ФРГ, 1969 г., в ролях: Мартин Хельд, Рудольф Шундлер, Хайнц Эрхардт (слева направо).

«Easy Come, Easy Go» («Легко пришло, легко ушло»), США,1928 г., с Ричардом Диксом.

«Easy Come, Easy Go» («Легко пришло, легко ушло»), США,1928 г., с Ричардом Диксом.

«Danger: Diabolik» («Дьяволик»), Италия, 1968 г., с Джоном Филлипом Лоу и Марисой Мелл.

«Danger: Diabolik» («Дьяволик»), Италия, 1968 г., с Джоном Филлипом Лоу и Марисой Мелл.

«The Thomas Crown Affair» («Афера Томаса Крауна»), США, 1967 г., Стив Маккуин.

«The Thomas Crown Affair» («Афера Томаса Крауна»), США, 1967 г., Стив Маккуин.

«Люпен III: Замок Калиостро» (Япония, 1979 г.), мультипликационный фильм.

«Люпен III: Замок Калиостро» (Япония, 1979 г.), мультипликационный фильм.

«Die Spur führt nach Berlin» («След ведет в Берлин»), ФРГ, 1952 г., с Вольфгангом Нойссом.

«Die Spur führt nach Berlin» («След ведет в Берлин»), ФРГ, 1952 г., с Вольфгангом Нойссом.

«La sirène du Mississippi» («Сирена с „Миссисипи“»), Франция-Италия, 1969 г., в главных ролях Катрин Денев и Жан-Поль Бельмондо.

«La sirène du Mississippi» («Сирена с „Миссисипи“»), Франция-Италия, 1969 г., в главных ролях Катрин Денев и Жан-Поль Бельмондо.

«Crésus» («Крез»), Франция, 1960 г., в главной роли — Фернандель.

«Crésus» («Крез»), Франция, 1960 г., в главной роли — Фернандель.

«Kansas City» («Канзас-Сити»), США, 1995 г., с Дженнифер Джейсон Ли и Гарри Белафонте.

«Kansas City» («Канзас-Сити»), США, 1995 г., с Дженнифер Джейсон Ли и Гарри Белафонте.

«The Big Money» («Большие деньги»), США, 1958 г., с Белиндой Ли.

«The Big Money» («Большие деньги»), США, 1958 г., с Белиндой Ли.

«The Ladykillers» («Замочить старушку»), Великобритания, 1955 г., с Кэти Джонсон и Данни Грином.

«The Ladykillers» («Замочить старушку»), Великобритания, 1955 г., с Кэти Джонсон и Данни Грином.

«Geld2» («Деньги-2»), ФРГ, 1988/89 гг., в ролях Уве Оксенкнехт и Билли Цёклер.

«Geld2» («Деньги-2»), ФРГ, 1988/89 гг., в ролях Уве Оксенкнехт и Билли Цёклер.

«La legge» («Закон»), Италия/Франция, 1959 г., в главной роли Джина Лолобриджида.

«La legge» («Закон»), Италия/Франция, 1959 г., в главной роли Джина Лолобриджида.

деньги

Ни один гангстерский фильм не обходится без него - чемодана, полного денег. Но если это швейцарские франки, то хватит и коробки из-под обуви: купюра номиналом в 1 тысячу франков - лидер в мире по покупательной способности. 10-сантиметровая пачка таких купюр составляет миллион франков и весит один килограмм.

Деньги в наличной форме всегда были одним из главных героев мирового кинематографа, начиная с 1920-х годов до нашего времени. Перед вами - небольшая подборка кадров, в которых банкноты конкурируют со звездами кино.(Изображения: AFP/Kobal Collection, cinetext.de)

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