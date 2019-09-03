Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 11:52

Ни один гангстерский фильм не обходится без него - чемодана, полного денег. Но если это швейцарские франки, то хватит и коробки из-под обуви: купюра номиналом в 1 тысячу франков - лидер в мире по покупательной способности. 10-сантиметровая пачка таких купюр составляет миллион франков и весит один килограмм.

Деньги в наличной форме всегда были одним из главных героев мирового кинематографа, начиная с 1920-х годов до нашего времени. Перед вами - небольшая подборка кадров, в которых банкноты конкурируют со звездами кино.(Изображения: AFP/Kobal Collection, cinetext.de)

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