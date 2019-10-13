В рамках многомесячной выставки под названием «Война и мир» женевский музей Фонд Мартина Бодмера представляет среди других экспонатов подлинные страницы рукописи Льва Толстого, чье содержание оказало такое большое влияние на развитие пацифизма во всем мире.

Журналисты франкоязычного общественного телеканала RTS были среди тех, кто встречал и сопровождал рукопись Льва Толстого с самого первого их момента в Швейцарии – буквально по прилету в Женеву Надежды Петровой из Музея Льва Толстого в Москве, которая привезла их в специальном чемоданчике. Устройство, сконструированное так, чтобы защитить бесценные страницы от влажности и шока, скрывало в себе страницы черновика одного из величайших романов 20 столетия.

В них – разговор Пьера Безухова и Андрея Болконского накануне Бородинской битвы, где князь Андрей говорит, что «война – это самое гадкое дело», рассказывает Жак Берхтольд, директор Фонда БодмераВнешняя ссылка. Он же пояснил, что российская сторона запросила у швейцарской гарантий, и правительство Конфедерации подписало обязательство возврата бесценного экспоната. Каждый лист застрахован на 800 тысяч франков, общая страховая сумма составляет 2,4 миллиона!

Автором концепции выставки и куратором ее стал журналист и писатель Пьер Хазан (Pierre HazanВнешняя ссылка), специалист в области правосудия переходного периода, который уже выступал в качестве одного из экспертов Swissinfo.

На открытии выставки побывала и Татьяна Валовая, руководитель Отделения ООН в Женеве. «Я, конечно, видела рукописи Толстого в своей родной стране. Но они еще ни разу не оказывались за пределами России. Очень хорошо, что рукопись Льва Толстого оказалась здесь. Он ведь приезжал в Женеву и посещал виллу Бокаж, и сейчас вилла Бокаж – часть комплекса ООН», – цитирует ее слова сайт «Новости ООН».

Выставка «Война и мир» организована Фондом Мартина Бодмера совместно с женевской штаб-квартирой ООН и Международным комитетом Красного Креста. Она посвящена столетию создания Лиги Наций как первой попытки в истории человечества создать механизм мирного разрешения войн и международных конфликтов. Выставка продлится до 1 марта 2020 года.

И несколько слов о самом Фонде, который представляет собой, скорее, громадную частную библиотеку, где постоянно организуют выставки. Здесь собрано порядка 150 тысяч книг, рукописей, папирусов и клинописных табличек на 80 языках. Человек, чье имя он носит – Мартин Бодмер (1899-1971), швейцарский библиофил и меценат. Выходец из состоятельной цюрихской семьи, он всю жизнь посвятил собиранию книг, был дружен с литераторами. В 1921 году учредил самую престижную в Швейцарии литературную премию Готфрида КеллераВнешняя ссылка (здесь – поучительная и интересная история и фонде Готфрида Келлера), а в годы Второй мировой был вице-президентом Международного комитета Красного креста.



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