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Фотогалерея Роджер Хумберт, пионер «конкретной фотографии» в Швейцарии

Work of Roger Humbert, 1948

...потом был свет: одна из ранних работ Роджера Хумберта (1948 год).

Work of Roger Humbert, 1951

Фотограф-экспериментатор работает с начала 1950-х годов с абстрактной фотографией, фотограммами и люминограммами.

Work of Roger Humbert, 1951

Он использовал шаблоны и другие предметы в качестве рабочих инструментов.

Work of Roger Humbert, 1960

То, что Хумберт владеет графическим дизайном, хорошо видно в созданных им изображениях. Это работа 1960 года.

Work of Roger Humbert, 1967

Фотограммы Хумберта выставлялись, в частности, в Японии, Бразилии, США и Европе.

Work of Roger Humbert, 1960

Р. Хумберту удавалось — без фотоаппарата — создавать новаторские фототворения.

Work of Roger Humbert, 1974

Хромогенная печать производится с цветного негатива или слайда. Роджер Хумберт использовал этот принцип в 1974 году для создания данного изображения.

Work of Roger Humbert, 1978

Графическая фотограмма, 1978 год.

Work of Roger Humbert, 1968

Работа со светом и трафаретом, 1968 год.

Work of Roger Humbert, 1959

Фотограммы (изображения, полученные фотохимическим способом, без применения фотоаппарата), сделанные только с помощью света и шаблона, нельзя повторить. Это делает фотографии уникальными.

Work of Roger Humbert, 1974

Одна из хромогенных работ Хумберта, 1974 год.

Work of Roger Humbert, 1974

Роджер Хумберт и сегодня остается важной фигурой в области абстрактной фотографии.

Image gallery on Swiss photographer Roger Humbert

Фотограф и графический дизайнер Роджер Хумберт, который живет и творит в Базеле, является одним из ведущих мастеров, работающих в авангардном стиле. В 1950-х годах небольшая группа фотохудожников-авангардистов вокруг Р. Хумберта положила начало движению «конкретной фотографии».

Роджер ХумбертВнешняя ссылка, которому в декабре прошлого 2019 года исполнилось 90 лет, получил образование по профессии фотографа и графического дизайнера. Проработав в этих областях несколько лет, он начал в 1950-х годах заниматься экспериментами в области фотоискусства. В частности, он начал создавать фотоработы без использования фотокамеры.

Его так называемые «фотограммы» уже в момент непосредственного экспонирования создавали новую реальность: формальные формы, объективы, диафрагмы и другие детали расположены под источником света таким образом, что в итоге сам свет начинает создавать образы, делая видимыми мерцающие геометрические фигуративные сочетания. «Я фотографирую сам свет», — говорит Роджер Хумберт.

Кроме того, он экспериментировал со светом в разных температурных режимах, с тем чтобы увидеть, как температура влияет на возникающие фотокартины. В качестве инструментов он использовал трафареты, шаблоны и другие похожие предметы. Из-за нарочито технической природы таких фоторабот Р. Хумберта часто называют «ученым в области фотографии».

Его работы хранятся в архиве «Швейцарского Фонда фотографии» (Fotostiftung Schweiz) в городе Винтертур (кантон Цюрих). Художник выставлял свои работы во многих музеях мира, в том числе в «Коллекции Петера К. Руппера» (Sammlung Peter C. Ruppert) в Вюрцбурге (Германия) и в Музее искусств и истории (Musée d’art et d’histoire) в Женеве.

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