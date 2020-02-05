Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 11:00

Фотограф и графический дизайнер Роджер Хумберт, который живет и творит в Базеле, является одним из ведущих мастеров, работающих в авангардном стиле. В 1950-х годах небольшая группа фотохудожников-авангардистов вокруг Р. Хумберта положила начало движению «конкретной фотографии».

Роджер ХумбертВнешняя ссылка, которому в декабре прошлого 2019 года исполнилось 90 лет, получил образование по профессии фотографа и графического дизайнера. Проработав в этих областях несколько лет, он начал в 1950-х годах заниматься экспериментами в области фотоискусства. В частности, он начал создавать фотоработы без использования фотокамеры.

Его так называемые «фотограммы» уже в момент непосредственного экспонирования создавали новую реальность: формальные формы, объективы, диафрагмы и другие детали расположены под источником света таким образом, что в итоге сам свет начинает создавать образы, делая видимыми мерцающие геометрические фигуративные сочетания. «Я фотографирую сам свет», — говорит Роджер Хумберт.

Кроме того, он экспериментировал со светом в разных температурных режимах, с тем чтобы увидеть, как температура влияет на возникающие фотокартины. В качестве инструментов он использовал трафареты, шаблоны и другие похожие предметы. Из-за нарочито технической природы таких фоторабот Р. Хумберта часто называют «ученым в области фотографии».

Его работы хранятся в архиве «Швейцарского Фонда фотографии» (Fotostiftung Schweiz) в городе Винтертур (кантон Цюрих). Художник выставлял свои работы во многих музеях мира, в том числе в «Коллекции Петера К. Руппера» (Sammlung Peter C. Ruppert) в Вюрцбурге (Германия) и в Музее искусств и истории (Musée d’art et d’histoire) в Женеве.

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