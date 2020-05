Вот как выглядит парковочное место, зарезервированное за генеральным директором Европейского отделения ООН Татьяной Валовой. И оно тоже стоит пустым. В пустом коридоре ООН экран напоминает о том, что чихать (на других) опасно для их же собственного здоровья. Спят усталые игрушки международных чиновников и функционеров. Весна-2020 во дворе ООН. Похоже, в заколдованном королевстве некому выбросить мусор. В знаменитый Зал Совета по правам человека (Human Rights COuncil Chamber) больше хода нет никому. А табличку «Права человека» фотограф вообще нашел где-то в подвале. На пузырьке средства для дезинфекции указано «Не забирайте меня». Ведь этот дефицитный в первые дни карантина продукт кто-то мог и с собой прихватить. Компьютерный зал похож на опустевшее интернет-кафе. А это объявление не иначе для призраков оставили. На одной его стороне написано: «Пожалуйста, не запирайте дверь». На второй же просьба поливать цветы. Микрофоны на трибуне словно замерли в ожидании докладчика. Маскировка. Входящей корреспонденции в эти дни немного, но все-таки больше, чем исходящей. Аккредитованные при ООН журналисты тоже перешли на дистанционную работу. Дворцовые знаки и указатели пока лежат без места и без дела. Воспитанные, оказывается, призраки живут в ООН: курят и пользуются пепельницами. Еще одна сценка из карантинной жизни, подсмотренная дворцовым фотографом.

The Palais des Nations in Geneva is shut down, images from inside