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Международная Женева

Фотогалерея Дворец без наций: что пандемия сотворила со штаб-квартирой ООН в Женеве

пустая парковка

Вот как выглядит парковочное место, зарезервированное за генеральным директором Европейского отделения ООН Татьяной Валовой. И оно тоже стоит пустым. 

Sneeze in 2

В пустом коридоре ООН экран напоминает о том, что чихать (на других) опасно для их же собственного здоровья.

сложенные в стопки досье

Спят усталые игрушки международных чиновников и функционеров. 

весна во дворе здания ООН

Весна-2020 во дворе ООН. 

бутылка вина и беспорядок на столике

Похоже, в заколдованном королевстве некому выбросить мусор. 

закрытые двери

В знаменитый Зал Совета по правам человека (Human Rights COuncil Chamber) больше хода нет никому. 

Human Rights im Keller

А табличку «Права человека» фотограф вообще нашел где-то в подвале.

средство для дезинфекции

На пузырьке средства для дезинфекции указано «Не забирайте меня». Ведь этот дефицитный в первые дни карантина продукт кто-то мог и с собой прихватить.

Compis UN

Компьютерный зал похож на опустевшее интернет-кафе. 

объявление

А это объявление не иначе для призраков оставили. На одной его стороне написано: «Пожалуйста, не запирайте дверь». На второй же просьба поливать цветы. 

микрофоны ООН

Микрофоны на трибуне словно замерли в ожидании докладчика. 

маска

Маскировка.

Mail in/out

Входящей корреспонденции в эти дни немного, но все-таки больше, чем исходящей. 

Press Parking UN

Аккредитованные при ООН журналисты тоже перешли на дистанционную работу. 

знаки с человечками

Дворцовые знаки и указатели пока лежат без места и без дела. 

полная пепельница

Воспитанные, оказывается, призраки живут в ООН: курят и пользуются пепельницами.

ноги и пылесос

Еще одна сценка из карантинной жизни, подсмотренная дворцовым фотографом. 

The Palais des Nations in Geneva is shut down, images from inside

Дворец Наций в Женеве начиная с середины марта обезлюдел. Громадный комплекс зданий в связи с пандемией Sars-CoV-2 и принятыми в Швейцарии карантинными мерами превратился в подобие то ли корабля-призрака, то ли заколдованного замка с интерьерами в стиле хайтек. Аккредитованный при нем фотограф Марк Хенли (Mark Henley) прошагал немало километров по пустым дворцовым коридорам, чтобы в своем новом фотопроекте запечатлеть необычную атмосферу Европейской штаб-квартиры ООН в Женеве.

Обычно Дворец Наций в Женеве, европейский офис Организации Объединенных Наций, второй по величине после Нью-Йорка, гудит как пчелиный рой: здесь в год проводится около 2 500 международных конференций и встреч, на которые собираются до 1 500 официальных лиц и 200 000 делегатов со всего мира. Но в пятницу 13 марта 2020 года очередная сессия Совета по правам человека приостановила свою работу и того дня этот впечатляющего размера «улей» площадью 853 000 кубометров лишился большинства своих пчел. 

С тех пор Дворец Наций стоит, почти всеми покинутый, изнутри всем своим видом как будто оповещая о скорой катастрофе или представляя собой декорации к постапокалиптическому фильму. Но сегодня значительно сократить масштабы своей деятельности Организацию Объединенных Наций заставила не война и не конец света, а вирусная пандемия. И до возвращения к нормальной работе Дворцу Наций еще далеко — ведь он находится на территории Швейцарии, которая с целью противодействия вирусу ограничила количество человек, которым можно собираться вместе мирно и без оружия. 

Мнение Взгляд из Женевы: глобальная проблема требует коллективного ответа

Для всей системы международных отношений сейчас настал решающий «момент истины», уверен наш колумнист из Женевы Даниэль Уорнер.

На этой неделе, правда, министры федерального кабинета объявили об очередном этапе процесса выхода Швейцарии из карантина, а государствам, пусть и виртуально, но все-таки собравшимся в Женеве удалось продемонстрировать подобие былого единства, единогласно одобрив резолюцию, призывающую к системному анализу реакции международного сообщества на пандемию COVID-19. Анализировать и в самом деле есть что, ведь руководство ВОЗ обвиняется в том, что, потакая Китаю, оно вовремя не отреагировало на сигналы тревоги, которые поступали из Тайваня, предупреждавшего, что мир стоит на пороге пандемии. 

Но все вернется на круги своя

В скором времени Дворец Наций начнет постепенно заполняться людьми: как заявила Татьяна Валовая, генеральный директор ООН в Женеве, уже со следующей недели сотрудники смогут вернуться сюда на добровольной основе. Разумеется, во Дворце Наций будут строго соблюдаться правила безопасности — такие, как физическая дистанция и прочие. В коридорах уже размещены знаки, напоминающие сотрудникам о правилах движения по коридорам: ходит по стеночкам и не сталкиваться друг с другом. В офисы и залы заседаний будет допускаться одновременно ограниченное число человек. 

Что касается совещаний, конференций и рабочих встреч — в середине июня они смогут возобновиться в антивирусных форматах, то есть, скорее всего, дистанционно — что весьма разумно, поскольку возобновление регулярных межконтинентальных перелетов все еще под вопросом. Чего будет не хватать Организации Объединенных Наций и всем тем, кто работает в ней и с ней в Женевском регионе — так это денег. Местные гостиницы уже понесли миллионные потери из-за того, что иностранные делегаты и участники встреч ООН не смогли к ним приехать. Но под угрозой оказалось и финансирование самой этой международной структуры, поскольку государства сейчас больше озабочены спасением собственных экономик. 

Коронавирусная пандемия может сказаться также и на институтах гражданского общества, столь активных и хорошо развитых в Женеве: и они тоже могут пасть жертвами неизбежных бюджетных ограничений. Так что, к тому моменту, когда внутри Дворца Наций снова забурлит жизнь, наверху над ним опять сгустятся грозовые облака.

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