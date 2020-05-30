Дворец Наций в Женеве начиная с середины марта обезлюдел. Громадный комплекс зданий в связи с пандемией Sars-CoV-2 и принятыми в Швейцарии карантинными мерами превратился в подобие то ли корабля-призрака, то ли заколдованного замка с интерьерами в стиле хайтек. Аккредитованный при нем фотограф Марк Хенли (Mark Henley) прошагал немало километров по пустым дворцовым коридорам, чтобы в своем новом фотопроекте запечатлеть необычную атмосферу Европейской штаб-квартиры ООН в Женеве.

Обычно Дворец Наций в Женеве, европейский офис Организации Объединенных Наций, второй по величине после Нью-Йорка, гудит как пчелиный рой: здесь в год проводится около 2 500 международных конференций и встреч, на которые собираются до 1 500 официальных лиц и 200 000 делегатов со всего мира. Но в пятницу 13 марта 2020 года очередная сессия Совета по правам человека приостановила свою работу и того дня этот впечатляющего размера «улей» площадью 853 000 кубометров лишился большинства своих пчел.

С тех пор Дворец Наций стоит, почти всеми покинутый, изнутри всем своим видом как будто оповещая о скорой катастрофе или представляя собой декорации к постапокалиптическому фильму. Но сегодня значительно сократить масштабы своей деятельности Организацию Объединенных Наций заставила не война и не конец света, а вирусная пандемия. И до возвращения к нормальной работе Дворцу Наций еще далеко — ведь он находится на территории Швейцарии, которая с целью противодействия вирусу ограничила количество человек, которым можно собираться вместе мирно и без оружия.

На этой неделе, правда, министры федерального кабинета объявили об очередном этапе процесса выхода Швейцарии из карантина, а государствам, пусть и виртуально, но все-таки собравшимся в Женеве удалось продемонстрировать подобие былого единства, единогласно одобрив резолюцию, призывающую к системному анализу реакции международного сообщества на пандемию COVID-19. Анализировать и в самом деле есть что, ведь руководство ВОЗ обвиняется в том, что, потакая Китаю, оно вовремя не отреагировало на сигналы тревоги, которые поступали из Тайваня, предупреждавшего, что мир стоит на пороге пандемии.

Но все вернется на круги своя

В скором времени Дворец Наций начнет постепенно заполняться людьми: как заявила Татьяна Валовая, генеральный директор ООН в Женеве, уже со следующей недели сотрудники смогут вернуться сюда на добровольной основе. Разумеется, во Дворце Наций будут строго соблюдаться правила безопасности — такие, как физическая дистанция и прочие. В коридорах уже размещены знаки, напоминающие сотрудникам о правилах движения по коридорам: ходит по стеночкам и не сталкиваться друг с другом. В офисы и залы заседаний будет допускаться одновременно ограниченное число человек.

Что касается совещаний, конференций и рабочих встреч — в середине июня они смогут возобновиться в антивирусных форматах, то есть, скорее всего, дистанционно — что весьма разумно, поскольку возобновление регулярных межконтинентальных перелетов все еще под вопросом. Чего будет не хватать Организации Объединенных Наций и всем тем, кто работает в ней и с ней в Женевском регионе — так это денег. Местные гостиницы уже понесли миллионные потери из-за того, что иностранные делегаты и участники встреч ООН не смогли к ним приехать. Но под угрозой оказалось и финансирование самой этой международной структуры, поскольку государства сейчас больше озабочены спасением собственных экономик.

Коронавирусная пандемия может сказаться также и на институтах гражданского общества, столь активных и хорошо развитых в Женеве: и они тоже могут пасть жертвами неизбежных бюджетных ограничений. Так что, к тому моменту, когда внутри Дворца Наций снова забурлит жизнь, наверху над ним опять сгустятся грозовые облака.



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