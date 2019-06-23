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Фотогалерея Из истории швейцарского фестиваля виноделов Fête des Vignerons

The opening ceremony 1889

Фестиваль виноградарей в 1889 году! Включал в себя церемонию коронации, которая начиная с 1797 года была кульминацией любого праздника виноделия в Веве. Претенденты из числа лучших виноградарей отбираются обычно винодельческой гильдией Confrérie des Vignerons de Vevey.

Affiche de l'année 1889. Poster from 1889

Плакат 1889 года (Confrérie des Vignerons). 

Vevey, Fête des Vignerons 1927 

Почтовая карточка 1927 года (ETH Zürich).

Affiche de l'année 1927. Poster from 1927

Плакат 1927 года (Confrérie des Vignerons). 

A man in uniform with one leg replaced with a prosthesis

В 1927 году среди персонажей праздника появляется «Хромой Посыльный», задача которого сообщить властям кантона о начале праздника. Один из них, Самуэль Бернар (Samuel Burnand) лично прошел весь путь от Веве до Берна, чтобы символически сообщить федеральным властям Швейцарии о празднике 1955-го года (Keystone/Walter Studer).

Spectators at the Festival of Winegrowers in 1955

Дефиле Четырёх времен года на празднике 1955 года (Keystone). 

Fête des Vignerons, Vevey. Affiche de l'année 1955. Poster from 1955

Плакат 1955 года (Confrérie des Vignerons). 

The winegrowers crowned with the 1977 Winegrowers' Day

Коронация лучшего винодела в 1977 году (Confrérie des Vignerons). 

A man doing the splits in mid-air before an audience.

На Празднике виноделов 1977 года (Keystone). 

Bacchus, the God of wine, represented by Francois Commend.

Бахус, бог вина, в исполнении артиста Франсуа Комменда (Francois Commend, в центре), 1977 год (Keystone). 

Affiche de l'année 1977. Poster from 1977.

Плакат 1977 года (Confrérie des Vignerons). 

A filled venue, staging the Festival of Winegrowers in 1999.

Генеральная репетиция Фестиваля Виноделов 1999 года. Трибуны заполнены зрителями, оркестр справа, на дальнем плане Женевское озеро (Keystone / Fabrice Coffrini).

Maenads attending a solar eclipse in Vevey

Бахус и солнечное затмение 1999 года (Confrérie des Vignerons). 

Affiche de l'année 1999. Poster for 1999

Официальный постер 1999 года (Confrérie des Vignerons). 

Image gallery about the Fête des Vignerons

Как в прошлом выглядел Fête des VigneronsВнешняя ссылка (Фестиваль виноградарей), уникальный праздник на берегу Женевского озера в маленьком городке Веве? Подробности в нашей исторической фотогалерее.

Красочный праздник вина и швейцарских традиций возделывания виноградной лозы в регионах Лаво и Шабли у Женевского озера получил недавно от ЮНЕСКО статус объекта нематериального культурного наследия. Истоки этого фестиваля находятся в 17-18 веках. Тогда по инициативе гильдии местных виноградарей Confrérie des Vignerons здесь стали регулярно проводиться праздничные «выставки достижений регионального виноградарского хозяйства». Цель: укрепить самосознание жителей этого региона в качестве представителей и хранителей особой культуры, отметить работу лучших виноградарей и, не в последнюю очередь, сделать рекламу местным винам на европейских рынках.

В тот период, примерно начиная с 1536 по 1798 годы, территория нынешнего кантона Во находилась под властью протестантского Берна, религиозная политика которого отличалась строгим следованием канонам сурового протестантизма, а потому проводить такого рода яркие празднества удавалось не часто, буквально один раз в одно поколение. Поэтому вольно или невольно, но у праздника Fête des Vignerons  сложилась репутация уникального мероприятия, которое проходит редко, и которое, именно поэтому, следует посетить непременно.

Фотогалерея В Швейцарии начался сбор винограда нового урожая

Виноградари Швейцарии начали сбор нового урожая. Вина в этом году будет меньше, но его качество обещает быть превосходным.

Примерно в 1770 году гильдия Confrérie des VigneronsВнешняя ссылка, находясь под влиянием идей Просвещения, решила регулярно награждать самых достойных виноградарей, а в 1797 году, буквально накануне вторжения в Швейцарию войск Наполеона, было принято решение превратить праздник в более масштабное событие и дать ему современное название Fête des Vignerons. В рамках торжеств на рыночной площади Веве возводилась сцена и устраивались места для почти 2 тыс. зрителей, которые платили немалые деньги только для того, чтобы посмотреть на тщательно организованное костюмированное шествие, воссоздающее четыре времени года, и затем и церемонию Коронации лучшего винодела.

С тех пор конкурс проводится примерно каждые 20 лет, приобретая все большие вес и значение в качестве источника не только региональной, но и общенациональной идентичности с опорой на античные образы и символы, включая Бахуса (Диониса), древнегреческого, перешедшего потом в римскую культуру, бога растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза, а также театра. В центре каждого праздника находится исполнение знаменитой швейцарской песни Ranz des Vaches (Kuhreihen), композиции во славу пастухов, раньше знаменовавшeй собой окончание летнего скотоводческого сезона. Не имея прямого отношения к виноделию, она становится, тем не менее, каждый раз кульминацией фестиваля виноделов. Послушайте её, это настоящий гимн Швейцарии! 

песня

песня

В 2019 году наступило время очередного проведения этого уникального праздника. В Веве была построена современная арена на 20 тыс. мест, на которой будет три недели подряд проходить двухчасовое шоу, поставленное швейцарским режиссером и сценографом Даниэле Финци Паска, автором концепций Олимпийских церемоний в Сочи и Турине. Для организации фестиваля стоимостью в 100 млн франков требуется огромный опыт, однако почти все его участники и организаторы являются волонтёрами.

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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