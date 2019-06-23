Как в прошлом выглядел Fête des VigneronsВнешняя ссылка (Фестиваль виноградарей), уникальный праздник на берегу Женевского озера в маленьком городке Веве? Подробности в нашей исторической фотогалерее.

Красочный праздник вина и швейцарских традиций возделывания виноградной лозы в регионах Лаво и Шабли у Женевского озера получил недавно от ЮНЕСКО статус объекта нематериального культурного наследия. Истоки этого фестиваля находятся в 17-18 веках. Тогда по инициативе гильдии местных виноградарей Confrérie des Vignerons здесь стали регулярно проводиться праздничные «выставки достижений регионального виноградарского хозяйства». Цель: укрепить самосознание жителей этого региона в качестве представителей и хранителей особой культуры, отметить работу лучших виноградарей и, не в последнюю очередь, сделать рекламу местным винам на европейских рынках.

В тот период, примерно начиная с 1536 по 1798 годы, территория нынешнего кантона Во находилась под властью протестантского Берна, религиозная политика которого отличалась строгим следованием канонам сурового протестантизма, а потому проводить такого рода яркие празднества удавалось не часто, буквально один раз в одно поколение. Поэтому вольно или невольно, но у праздника Fête des Vignerons сложилась репутация уникального мероприятия, которое проходит редко, и которое, именно поэтому, следует посетить непременно.

Примерно в 1770 году гильдия Confrérie des VigneronsВнешняя ссылка, находясь под влиянием идей Просвещения, решила регулярно награждать самых достойных виноградарей, а в 1797 году, буквально накануне вторжения в Швейцарию войск Наполеона, было принято решение превратить праздник в более масштабное событие и дать ему современное название Fête des Vignerons. В рамках торжеств на рыночной площади Веве возводилась сцена и устраивались места для почти 2 тыс. зрителей, которые платили немалые деньги только для того, чтобы посмотреть на тщательно организованное костюмированное шествие, воссоздающее четыре времени года, и затем и церемонию Коронации лучшего винодела.

С тех пор конкурс проводится примерно каждые 20 лет, приобретая все большие вес и значение в качестве источника не только региональной, но и общенациональной идентичности с опорой на античные образы и символы, включая Бахуса (Диониса), древнегреческого, перешедшего потом в римскую культуру, бога растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза, а также театра. В центре каждого праздника находится исполнение знаменитой швейцарской песни Ranz des Vaches (Kuhreihen), композиции во славу пастухов, раньше знаменовавшeй собой окончание летнего скотоводческого сезона. Не имея прямого отношения к виноделию, она становится, тем не менее, каждый раз кульминацией фестиваля виноделов. Послушайте её, это настоящий гимн Швейцарии!

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В 2019 году наступило время очередного проведения этого уникального праздника. В Веве была построена современная арена на 20 тыс. мест, на которой будет три недели подряд проходить двухчасовое шоу, поставленное швейцарским режиссером и сценографом Даниэле Финци Паска, автором концепций Олимпийских церемоний в Сочи и Турине. Для организации фестиваля стоимостью в 100 млн франков требуется огромный опыт, однако почти все его участники и организаторы являются волонтёрами.

Культурные связи «Жизненная наука» швейцарца Даниэле Финци Паска Книга уругвайского журналиста и философа о необычном швейцарском режиссёре вышла на русском языке. Автор: Анна Матвеева

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров. Конец инфобокса

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