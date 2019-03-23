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Фотогалерея Как выглядит государственная безопасность?

Sturmgewehr

Модернизированная штурмовая винтовка, пригодная также для занятий спортивной стрельбой. 

Schweizer Karte

Карта Швейцарии на пограничном КПП в Кьяссо (кантон Тичино), на которой довольно приблизительно обозначены основные языковые регионы страны. 

 

Flughafen

Каждые полчаса швейцарская национальная метеорологическая служба MeteoSchweiz выпускает бюллетень с прогнозом погоды. Одна из мониторинговых станций службы находится на территории международного аэропорта Цюрих/Клотен. 

Polizeitaucher und Polizeihund.

Аквалангист водной полиции во время спасательной операции на Цюрихском озере. Служебная собака ищет наркотики (кантон Цюрих).

Supercomputer Center und Roboter hinter Metalltüre

Оборудование в швейцарском Суперкомпьютерном центре CSCS в Лугано, кантон Тичино. Робот, спроектированный в Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich), который приспособлен для участия в спасательных операциях.

Leuchtschrift und Netz und Schutzmatten

Светящаяся надпись на пограничном КПП Понте Треза (Ponte Tresa) на границе между Италией и Швейцарией. Защитные маты в лаборатории Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich), где проектируют роботизированные БПЛА будущего.

Als Holzhaus getarnter Bunker und Trümmer nach einer Sprengung.

Этот простой деревянный крестьянский дом на перевале Нюфененпасс (Nufenenpass) является, на самом деле, замаскированным военным бункером. Полевой учебный центр, специально созданный для тренировок спасателей в Кьяссо.

Uniformierte unter Regenschirm und Abnahme von Fingerabdrücken

Церемония приветствия министра обороны Польши, прибывшего с рабочим визитом в Берн. На фото справа: снятие отпечатков пальцев у беженца из Эритреи на пограничном КПП в Кьяссо (Chiasso).

Monitorwand bei der Kantonspolizei Zürich

Центральная диспетчерская кантональной полиции Цюриха. 

Nachgestellte Betriebsanleitung für ein Sturmgewehr

Новая интерпретация инструкции к эксплуатации швейцарской штурмовой винтовки, выполненная методами фотоискусства. 

Tisch und Bank in einem leeren Raum

Камера временного пребывания на пограничном КПП Понте Треза. Все предметы в ней привинчены к полу и стенам, поскольку в противном случае «буйные» гости камеры могут попробовать использовать их в качестве оружия – или средства для совершения самоубийства.

Nachtaufnahme von Schild mit CH-Kleber, Strasse, Felswand und grosser schwarzer Punkt auf Weiss.

Отдалённый пограничный КПП Брузино Арзицио (Brusino Arsizio) и мишень с военного стрельбища. 

Fotogalerie zum Thema Sicherheit

Терроризм, информационные угрозы, изменение климата, миграционный кризис – палитра реальных или мнимых вызовов и угроз, с которыми сталкивается, или может столкнуться Швейцария, довольно велика. Соответственно разнообразными и разносторонними являются меры, предпринимаемые в одной из самых безопасных стран мира с тем, чтобы она таковой и осталась. Кто в Швейцарии отвечает за безопасность? Кого нужно от чего оберегать и охранять? И как реально выглядят все эти меры по-настоящему «государственной безопасности»?

В своей работе How to Secure a CountryВнешняя ссылка («Как выглядит государственная безопасность»?) фотограф и публицист Сальваторе Витале как раз и ставит все эти вопросы. Фотографии, которые представлены в данной публикации, он запрашивал и получал от министерств и ведомств, которые по своим прямым служебным обязанностям призваны обеспечивать безопасность общества и государства Швейцарии. Сегодня безопасность является бизнесом с миллиардными оборотами.

Разведка и шпионаж Десять вопросов и ответов о швейцарских спецслужбах

Швейцарская разведывательная служба (NDB) считается не слишком большой, но зато весьма «интеллектуально подкованной». Как она работает?

Вооруженные силы, правоохранительные органы (полиция и прокуратура), Корпус погранохраны – все они играют важную роль в поддержании уровня общественной безопасности в Швейцарии на должном уровне. Но кроме них есть еще и множество других структур и институтов, которые занимаются разными аспектами задачи по обеспечению безопасности и правопорядка.

Вы думаете, раз на улицах швейцарских городов не стоят на каждом углу полицейские патрули, значит тут никто не следит за порядком? Ничего подобного! Кроме того, свой вклад в этот самый порядок вносят, например, национальная метеорологическая служба Швейцарии, Национальный Суперкомпьютерный Центр CSCSВнешняя ссылка и даже расположенный в Цюрихе Институт робототехники и систем на основе искусственного интеллекта (Institut für Robotik und Intelligente Systeme IRISВнешняя ссылка). 

Подвал в бомбоубежище

В возрасте 20-ти лет Сальваторе Витале покинул Сицилию и направился учиться в Лугано, кантон Тичино. О Швейцарии он в тот момент не знал ровным счетом ничего. Именно поэтому его так удивил, например, подвал в его доме, который на самом деле был бомбоубежищем. Десятью годами позже он чувствовал уже себя в Швейцарии как дома. 

Однако когда в 2014 году народ одобрил на референдуме народную законодательную инициативу «Против массовой иммиграции», он ощутил укол в самое сердце. И именно тогда он и задал себе вопрос, что это значит, жить в одной из самых безопасных стран мира, во что эта самая безопасность обходится, какими средствами она достигается – и какие фобии и опасения связаны со всем этим. 

Его фотоработы если и дают ответы на все эти вопросы, то весьма приблизительно. Потому что в конечном итоге ответ на самый главный вопрос, а именно, каким количеством свобод мы готовы поступиться ради безопасности, каждый должен дать сам. Фотопроект Сальваторе Витали «Как выглядит государственная безопасность?» будет демонстрироваться в городе Винтертур до 26 мая 2019 года в выставочном зале «Швейцарского фонда фотографии» (Fotostiftung SchweizВнешняя ссылка).

Видео В поезде вместе с «Большим братом»

Как работает система общественной безопасности на швейцарской железной дороге? Посмотрите этот эксклюзивный видеоматериал.

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