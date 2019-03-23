Терроризм, информационные угрозы, изменение климата, миграционный кризис – палитра реальных или мнимых вызовов и угроз, с которыми сталкивается, или может столкнуться Швейцария, довольно велика. Соответственно разнообразными и разносторонними являются меры, предпринимаемые в одной из самых безопасных стран мира с тем, чтобы она таковой и осталась. Кто в Швейцарии отвечает за безопасность? Кого нужно от чего оберегать и охранять? И как реально выглядят все эти меры по-настоящему «государственной безопасности»?

В своей работе How to Secure a CountryВнешняя ссылка («Как выглядит государственная безопасность»?) фотограф и публицист Сальваторе Витале как раз и ставит все эти вопросы. Фотографии, которые представлены в данной публикации, он запрашивал и получал от министерств и ведомств, которые по своим прямым служебным обязанностям призваны обеспечивать безопасность общества и государства Швейцарии. Сегодня безопасность является бизнесом с миллиардными оборотами.

Вооруженные силы, правоохранительные органы (полиция и прокуратура), Корпус погранохраны – все они играют важную роль в поддержании уровня общественной безопасности в Швейцарии на должном уровне. Но кроме них есть еще и множество других структур и институтов, которые занимаются разными аспектами задачи по обеспечению безопасности и правопорядка.

Вы думаете, раз на улицах швейцарских городов не стоят на каждом углу полицейские патрули, значит тут никто не следит за порядком? Ничего подобного! Кроме того, свой вклад в этот самый порядок вносят, например, национальная метеорологическая служба Швейцарии, Национальный Суперкомпьютерный Центр CSCSВнешняя ссылка и даже расположенный в Цюрихе Институт робототехники и систем на основе искусственного интеллекта (Institut für Robotik und Intelligente Systeme IRISВнешняя ссылка).

Подвал в бомбоубежище

В возрасте 20-ти лет Сальваторе Витале покинул Сицилию и направился учиться в Лугано, кантон Тичино. О Швейцарии он в тот момент не знал ровным счетом ничего. Именно поэтому его так удивил, например, подвал в его доме, который на самом деле был бомбоубежищем. Десятью годами позже он чувствовал уже себя в Швейцарии как дома.

Однако когда в 2014 году народ одобрил на референдуме народную законодательную инициативу «Против массовой иммиграции», он ощутил укол в самое сердце. И именно тогда он и задал себе вопрос, что это значит, жить в одной из самых безопасных стран мира, во что эта самая безопасность обходится, какими средствами она достигается – и какие фобии и опасения связаны со всем этим.

Его фотоработы если и дают ответы на все эти вопросы, то весьма приблизительно. Потому что в конечном итоге ответ на самый главный вопрос, а именно, каким количеством свобод мы готовы поступиться ради безопасности, каждый должен дать сам. Фотопроект Сальваторе Витали «Как выглядит государственная безопасность?» будет демонстрироваться в городе Винтертур до 26 мая 2019 года в выставочном зале «Швейцарского фонда фотографии» (Fotostiftung SchweizВнешняя ссылка).



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