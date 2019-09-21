Вот и лето прошло, словно и не бывало: очередной цикл функционирования швейцарского альпийского сельского хозяйства завершен, и фотограф нашего портала Томас Керн отправился в горы, дабы непосредственно понаблюдать за, наверное, важнейшим событием осени в горах Швейцарии, а именно, за возвращением сельскохозяйственных животных с летних горных пастбищ в долины, на свои «зимние квартиры».

Четыре десятка крестьян и подмастерьев, почти полторы сотни коров, узкая тропа, ведущая с горных угодий вниз, необходимость постоянно смотреть под ноги, потому что цифровая революция — это конечно хорошо, но закон всемирного тяготения никто не отменял, а там, под ногами, за обрывом... Нет, лучше не смотреть!

А начинается наш путь на высоте 1 799 метров: горный хутор Кайзерэггальп (KaisereggalpВнешняя ссылка) выглядит покинутым и оставленным. Внутри никого нет, но дверь не заперта. От печи, если поднести к ней задубевшие ладони, еще тянет теплом, ночной туман, точнее это не туман, а настоящее облако, ведь мы же высоко в горах, медленно заползает следом за мной на кухню. Сыро, холодно, жилая комната в полумраке. Поднимаясь сюда, я постоянно находился словно в разлитом молоке, видимость была не более 50-ти метров.

Проходит примерно два часа ожидания, облака снаружи разошлись, отсюда, от хутора, я вижу одноосную мототележку с прицепом, в темпе нескорого шага ползущую вверх по склону. Это пастух Эрих Оффнер (Erich Offner) со своими напарником из небольшого городка Плаффайен (Plaffeien, кантон Фрибур). Сегодня в первой половине дня они доставили к грузовому фуникулёру, ведущему вниз, в долину, всякую всячину, включая пустые бутылки и электрический дизель-генератор. Пешком они бы управились быстрее, чем за рулем этого «пылесоса».

На утро следующего дня начинается собственно сама процессия. Положение немного осложняется наличием травмированной коровы — ее приходится транспортировать вниз при помощи вертолета. Ей повезло, можно сказать — дома она будет уже через несколько минут, тогда как всем остальным коровам и людям придется претерпеть тяготы и лишения по меньшей мере двухчасового горного марша.

И караван идёт…

Цепочка коров и людей (совокупно они образуют «Процессию» или «Züglete») двигается медленно, но уверенно: несмотря на холод и влажность коровы знают свое дело и уверенно переставляют ноги: шаг, остановка, другой, остановка... Пастухи аккуратно подгоняют тех, кто замешкался в пути. Эриху недавно стукнуло 25. На хуторе Кайзерэггальп он проводил почти каждое лето начиная с раннего детства. Тогда его родители жили здесь вместе со стадом коров. Зимой они работали внизу каменщиками и штукатурами.

Жить в горах с коровами вовсе не так гламурно, как могло бы показаться, и уж точно не так просто и легко, как хотелось бы. Тем не менее, такая жизнь является выражением целой цивилизации, уникального стиля жизни. Этот стиль Эрих унаследовал от своих родителей и его он бы хотел передать следующим поколениям. Он прекрасно знаком с маршрутом, нынешний переход не первый в его жизни. Однако это первый спуск в долину, за который он, и только он один, несет полную ответственность.

Богатства такая жизнь не приносит. Тем важнее всей душой прикипеть и всем сердцем исповедовать эту простую жизнь с её ясными и понятными законами и логикой сосуществования человека, природы и животных. Пастух обычно нанимается фермерами. За свою работу он получает в день твердый оклад. Со своей стороны пастух арендует землю пастбищных угодий у их хозяина, в данном случае у швейцарской военно-промышленной государственной снабженческой компании Armasuisse. Здесь же недалеко компания расположила полевой учебный центр Вооруженных сил: коровы и армия едины!

Участники перехода тоже получают вознаграждение, но не деньгами, а праздничным обедом, который готовят для всех мать и сестра Эриха: сегодня в меню своего рода картофельные драники. Приготовленные по местному рецепту, они называются «Häppere-Brägu» (Kartoffelrösti / картофельный рёшти). Едят их ложками из общего котла. Запить эту простую и калорийную пищу можно пивом.

Кульминация праздника по случаю окончания летнего пастбищного сезона в этом регионеВнешняя ссылка пройдет сегодня 21-го сентября в местечке Плаффайен. Конец инфобокса

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