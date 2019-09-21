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Труд и занятость в Швейцарии

Фотогалерея Конец лета в Швейцарии, или Коровы спускаются с гор

Erich kocht

Эрих Оффнер (Erich Offner) говорит простой ужин. Кладовка уже пуста, завтра утром он покинет пастбище в горах со своими 130-тью коровами.

Diskussion

Некоторые помощники (подпаски и подмастерья) прибыли загодя к началу торжественного спуска, с вечера они уже тут, на горном пастбище. Эрих приветствует их и перебрасывается с ними парой слов. Все здесь хорошо знают друг друга, многие дружат между собой с незапамятных времен. Коровы, которые принадлежат им, тоже будут находиться в составе процессии.

Wolke

Сегодня погода лучше, чем вчера. 

Rind vorbereiten

Примерно в половину восьмого утра Эрих вызывает вертолет AirGlacier. Травмированная корова на вертолете должна быть доставлена вниз, в долину.

Fliegende Kuh

До свиданья, лето, до свидания! Остальным придется еще два часа идти по склонам вниз. 

Abflug zuschauer

Помощники, прибывшие накануне, выглядят немного помятыми. Сотрудник AirGlacier провожает взглядом улетающую корову.

Stöcke

У каждого из помощников есть такая трость: гладко отполированное дерево обгорело на солнце и украшено вырезанными ножом надписями и рисунками. Надпись в переводе с немецкого: «Пошли, я провожу тебя домой».

Erich hinten

Эрих Оффнер сгоняет коров к месту начала спуска в долину. 

Erich aufstieg

Эрих отвечает за успех всего предприятия и ведет коров сам наверх к перевалу. 

Rind Beine

Несмотря на холод и влажность коровы знают свое дело и уверенно переставляют ноги: шаг, остановка, другой, остановка...

Kühe zusammentreiben

Преодолевая тяготы и лишения вперед, траве навстречу! 

Erich halbnah

Эрих оглядывается на колонну коров. 

Aufstieg zum Pass von weitem

Кто там не бывал, тот не рисковал: перевал уже близко,

Alpabzug Combo

Последние метры, они трудные самые. 

Berge

Горная панорама на перевале на фоне вершины Хёрблишпиц (Chörblispitz, 2 103 м., кантон Фрибур).

Nicolas und Rinder

После перевала наступает этап спуска, еще более тяжелый и напряженный: кто был в горах знает, что спускаться порой сложнее, чем подниматься. 

Alter Mann am wegrand

Спокойствие, только спокойствие. Тот, кто торопится в горах, может вообще не дойти до цели. 

Aufstieg zum Pass

Дорога вьется серпантином, помощники стоят на узких разворотах, стараясь успокоить животных, некоторые из которых устают и начинают нервничать. Иная корова может взбрыкнуть и упасть вниз со склона. А такое падение здесь равнозначно верной гибели.

Teerstrasse von weitem

Потом идёт более простой участок, напряжение спадает. 

die letzten Meter

Переход завершен без происшествий, в центре идет довольный Эрих. 

Essen bereiten nach Alpabzug

В качестве награды — традиционный ужин.

Alpabzug Kaiseregg

Вот и лето прошло, словно и не бывало: очередной цикл функционирования швейцарского альпийского сельского хозяйства завершен, и фотограф нашего портала Томас Керн отправился в горы, дабы непосредственно понаблюдать за, наверное, важнейшим событием осени в горах Швейцарии, а именно, за возвращением сельскохозяйственных животных с летних горных пастбищ в долины, на свои «зимние квартиры».

Четыре десятка крестьян и подмастерьев, почти полторы сотни коров, узкая тропа, ведущая с горных угодий вниз, необходимость постоянно смотреть под ноги, потому что цифровая революция — это конечно хорошо, но закон всемирного тяготения никто не отменял, а там, под ногами, за обрывом... Нет, лучше не смотреть!

Фотогалерея Ванесса, Рианна и Хайди — один, два, три, продано!

На аукционах можно продавать бриллианты, а можно, например, коров. Швейцарский аукционнист Михаэль Рюгзеггер занимается именно этим.

А начинается наш путь на высоте 1 799 метров: горный хутор Кайзерэггальп (KaisereggalpВнешняя ссылка) выглядит покинутым и оставленным. Внутри никого нет, но дверь не заперта. От печи, если поднести к ней задубевшие ладони, еще тянет теплом, ночной туман, точнее это не туман, а настоящее облако, ведь мы же высоко в горах, медленно заползает следом за мной на кухню. Сыро, холодно, жилая комната в полумраке. Поднимаясь сюда, я постоянно находился словно в разлитом молоке, видимость была не более 50-ти метров.

Проходит примерно два часа ожидания, облака снаружи разошлись, отсюда, от хутора, я вижу одноосную мототележку с прицепом, в темпе нескорого шага ползущую вверх по склону. Это пастух Эрих Оффнер (Erich Offner) со своими напарником из небольшого городка Плаффайен (Plaffeien, кантон Фрибур). Сегодня в первой половине дня они доставили к грузовому фуникулёру, ведущему вниз, в долину, всякую всячину, включая пустые бутылки и электрический дизель-генератор. Пешком они бы управились быстрее, чем за рулем этого «пылесоса».

На утро следующего дня начинается собственно сама процессия. Положение немного осложняется наличием травмированной коровы — ее приходится транспортировать вниз при помощи вертолета. Ей повезло, можно сказать — дома она будет уже через несколько минут, тогда как всем остальным коровам и людям придется претерпеть тяготы и лишения по меньшей мере двухчасового горного марша.

И караван идёт…

Цепочка коров и людей (совокупно они образуют «Процессию» или «Züglete») двигается медленно, но уверенно: несмотря на холод и влажность коровы знают свое дело и уверенно переставляют ноги: шаг, остановка, другой, остановка... Пастухи аккуратно подгоняют тех, кто замешкался в пути. Эриху недавно стукнуло 25. На хуторе Кайзерэггальп он проводил почти каждое лето начиная с раннего детства. Тогда его родители жили здесь вместе со стадом коров. Зимой они работали внизу каменщиками и штукатурами.

В горах Сцены из семейной жизни в Швейцарских Альпах

С началом летнего сезона сотни крестьянских семей переходят в режим почти круглосуточной работы. Знакомьтесь — семья Эллиг из региона Кандерталь.

Жить в горах с коровами вовсе не так гламурно, как могло бы показаться, и уж точно не так просто и легко, как хотелось бы. Тем не менее, такая жизнь является выражением целой цивилизации, уникального стиля жизни. Этот стиль Эрих унаследовал от своих родителей и его он бы хотел передать следующим поколениям. Он прекрасно знаком с маршрутом, нынешний переход не первый в его жизни. Однако это первый спуск в долину, за который он, и только он один, несет полную ответственность.

Богатства такая жизнь не приносит. Тем важнее всей душой прикипеть и всем сердцем исповедовать эту простую жизнь с её ясными и понятными законами и логикой сосуществования человека, природы и животных. Пастух обычно нанимается фермерами. За свою работу он получает в день твердый оклад. Со своей стороны пастух арендует землю пастбищных угодий у их хозяина, в данном случае у швейцарской военно-промышленной государственной снабженческой компании Armasuisse. Здесь же недалеко компания расположила полевой учебный центр Вооруженных сил: коровы и армия едины!

Участники перехода тоже получают вознаграждение, но не деньгами, а праздничным обедом, который готовят для всех мать и сестра Эриха: сегодня в меню своего рода картофельные драники. Приготовленные по местному рецепту, они называются «Häppere-Brägu» (Kartoffelrösti / картофельный рёшти). Едят их ложками из общего котла. Запить эту простую и калорийную пищу можно пивом.

Кульминация праздника по случаю окончания летнего пастбищного сезона в этом регионеВнешняя ссылка пройдет сегодня 21-го сентября в местечке Плаффайен.

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