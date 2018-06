Папа Римский Павел VI прибывает в Женеву, 1969 год (WCC).

Павел VI приветствует членов женевской La Compagnie des Pasteurs, 1969 год (WCC).

Папа Римский Иоанн Павел II слушает выступление председателя МККК (ICRC ) Александра Хея (Alexander Hay) в штаб-квартире этой организации в Женеве, Швейцария, 1982 год (Keystone).

Иоанн Павел II по прибытию в аэропорт Цюриха 12 июня 1984 года (Keystone).

Иоанн Павел II прибывает в город Сьон, кантон Вале, 16 июня 1984 года (Keystone).

Во время торжественной мессы в г. Сьон, проведенной Иоанном Павлом II в 1984 году. Перед церковными иерархами в специальных сосудах находятся хостии, евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, используется во время литургии для таинства Евхаристии (Keystone).

Иоанн Павел II встречается с жителями города Флюэли-Ранфт (Flüeli-Ranft), кантон Обвальден. Здесь находится родина швейцарского Святого Никлауса фон Флюэ, 1984 год (Keystone).

Иоанн Павел II в монастыре Айнзидельн (Einsiedeln), 1984 год (Keystone).

На торжественной мессе, отслуженной Иоанном Павлом II в Берне 6 июня 2004 года присутствовали около 70 тыс. человек (Keystone).

Иоанн Павел II и тогдаший президент Швейцарии Йозеф Дайс (Joseph Deiss) в г. Пайерн (Payerne), 5 июня 2004 года (Keystone).

Сбор пожертвований во время торжественной мессы, отслуженной Иоанном Павлом II в Берне 6 июня 2004 года (Keystone).

Иоанн Павел II в Берне, 6 июня 2004 года (Keystone).

Швейцарские гвардейцы в Бере 5 июня 2004 года (Keystone).



