Фотогалерея Папа Римский в Швейцарии Религия ... Распечатать прокомментировать Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 (pt) Quando o Vaticano veio à Suíça Папа Римский Павел VI прибывает в Женеву, 1969 год (WCC). Павел VI приветствует членов женевской La Compagnie des Pasteurs, 1969 год (WCC). Папа Римский Иоанн Павел II слушает выступление председателя МККК (ICRC ) Александра Хея (Alexander Hay) в штаб-квартире этой организации в Женеве, Швейцария, 1982 год (Keystone). Иоанн Павел II по прибытию в аэропорт Цюриха 12 июня 1984 года (Keystone). Иоанн Павел II прибывает в город Сьон, кантон Вале, 16 июня 1984 года (Keystone). Во время торжественной мессы в г. Сьон, проведенной Иоанном Павлом II в 1984 году. Перед церковными иерархами в специальных сосудах находятся хостии, евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, используется во время литургии для таинства Евхаристии (Keystone). Иоанн Павел II встречается с жителями города Флюэли-Ранфт (Flüeli-Ranft), кантон Обвальден. Здесь находится родина швейцарского Святого Никлауса фон Флюэ, 1984 год (Keystone). Иоанн Павел II в монастыре Айнзидельн (Einsiedeln), 1984 год (Keystone). На торжественной мессе, отслуженной Иоанном Павлом II в Берне 6 июня 2004 года присутствовали около 70 тыс. человек (Keystone). Иоанн Павел II и тогдаший президент Швейцарии Йозеф Дайс (Joseph Deiss) в г. Пайерн (Payerne), 5 июня 2004 года (Keystone). Сбор пожертвований во время торжественной мессы, отслуженной Иоанном Павлом II в Берне 6 июня 2004 года (Keystone). Иоанн Павел II в Берне, 6 июня 2004 года (Keystone). Швейцарские гвардейцы в Бере 5 июня 2004 года (Keystone). image gallery of the pope's visit to Switzerland Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 14:2319.06.2018 - 14:23 Историческая галерея, посвященная визитам глав Римско-Католической церкви в Швейцарию. Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Адрес электронной почты Лучшие материалы Швейцария в кадре Прямая демократия Политика Экономика Культура Общество Наука и техника Мультимедиа