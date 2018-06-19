Во время торжественной мессы в г. Сьон, проведенной Иоанном Павлом II в 1984 году. Перед церковными иерархами в специальных сосудах находятся хостии, евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, используется во время литургии для таинства Евхаристии (Keystone).

