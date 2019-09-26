Распечатать Доступно на 3 других языках Доступно на 3 других языках Языки 3 немецкий (de) французский (fr)Mayen à vendre итальянский (it)Rustico in vendita Фотогалерея Эту швейцарскую горную избушку можно купить прямо сейчас Мы в кантоне Вале. Красиво? Не то слово! Хотите купить тут недвижимость за 99 тыс. франков прямо сейчас? Нет проблем (надо только иметь еще плюс пару десятков тысяч капитала и вид на жительство в Швейцарии, из-за рубежа так просто сюда не приехать и дом не купить). Но давайте глянем, что нам предлагают приобрести. К домику прилагается около 1000 кв. метров земли. Добраться до него от «большой земли» можно при помощи канатной дороги или по горной тропе. Домик расположен на природе, в некотором отдалении от цивилизации. Кроме жилой части здесь есть помещение, которое можно использовать как стойло для скота или как склад. Этот домик в горах состоит из трех отдельных комнаток общей жилой площадью около 50 кв. м. На полу стоит бензиновый электро-генератор, потому что централизованного снабжения электричеством тут нет. Агент по недвижимости заверяет, что деревянная конструкция и бетонное основание находятся, в целом, в хорошем состоянии. Внутреннее обустройство избушки еще требует приложения руки мастера, работы тут непочатый край. Bilder eines zum verkauf stehenden Maiensäss