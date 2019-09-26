Мы в кантоне Вале. Красиво? Не то слово! Хотите купить тут недвижимость за 99 тыс. франков прямо сейчас? Нет проблем (надо только иметь еще плюс пару десятков тысяч капитала и вид на жительство в Швейцарии, из-за рубежа так просто сюда не приехать и дом не купить). Но давайте глянем, что нам предлагают приобрести.