Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Жизнь в Альпах

Фотогалерея Эту швейцарскую горную избушку можно купить прямо сейчас

вид на долину

Мы в кантоне Вале. Красиво? Не то слово! Хотите купить тут недвижимость за 99 тыс. франков прямо сейчас? Нет проблем (надо только иметь еще плюс пару десятков тысяч капитала и вид на жительство в Швейцарии, из-за рубежа так просто сюда не приехать и дом не купить). Но давайте глянем, что нам предлагают приобрести. 

домик и канатная дорога

К домику прилагается около 1000 кв. метров земли. Добраться до него от «большой земли» можно при помощи канатной дороги или по горной тропе.

домик на фоне гор

Домик расположен на природе, в некотором отдалении от цивилизации.

стоило для скота

Кроме жилой части здесь есть помещение, которое можно использовать как стойло для скота или как склад.

внутри деревянного дома

Этот домик в горах состоит из трех отдельных комнаток общей жилой площадью около 50 кв. м. На полу стоит бензиновый электро-генератор, потому что централизованного снабжения электричеством тут нет.

деревянная избушка

Агент по недвижимости заверяет, что деревянная конструкция и бетонное основание находятся, в целом, в хорошем состоянии. 

комната, обшиная деревом

Внутреннее обустройство избушки еще требует приложения руки мастера, работы тут непочатый край. 

Bilder eines zum verkauf stehenden Maiensäss