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#swisshistorypics Американские аэрофотоснимки показывают Швейцарию 1946 года

Aerial view of Frauenfeld above 2014 and below in 1946

 Фрауэнфельд: изображения 2014 года (сверху) и 1946-го (снизу).


Aerial view of Kloten above in 2016 and below in 1946

Община Клотен в кантоне Цюрих в 2016 году (сверху) и ниже - в 1946-м.


Aerial view of Ecublens above in 2017 and below in 1946

Община Экюблан в кантоне Во: верхний снимок сделан в 2017 году, нижний - в 1946-м.

Aerial view of Sion above in 2017 and below in 1946

Город Сьон в кантоне Вале в 2017 году (снимок сверху) и в 1946-м (снизу).

Aerial view of Chur above in 2014 and below in 1946

Город Кур в кантоне Граубюнден: в 2014 году (сверху) и в 1946-м (снизу).

Aerial view of Birsfelden above in 2018 and below in 1946

Община Бирсфельден в 2018 году (сверху) и в 1946-м (снизу).

Aerial view of Birsfelden above in 2018 and below in 1946

Община Хам в кантоне Цуг: снимок сверху сделан в 2016 году, а нижний в 1946-м.

Images gallery about historical aerial photography from 1946

После Второй мировой войны американские бомбардировщики поднялись в небо над Швейцарией с мирной миссией: чтобы сделать аэрофотоснимки.

После окончания войны США и Британия организовали проект по созданию карты всей Европы, которая будет использоваться в авиационных целях. Американское посольство обратилось к Швейцарии с просьбой принять в этом участие, и ВВС Швейцарии возражать не стали. Но для того чтобы развеять любые подозрения в шпионаже, самолеты должны были лететь на высоте от 6 000 до 8 000 метров над землей.

Камеры заменили оружие

Оружие с самолетов-бомбардировщиков было демонтировано, и в пол самолета были установлены две камеры и видоискатель. Вылеты совершались из немецкого Аугсбурга, далее следовал полет над Швейцарией с запада на восток. За 34 безоблачных дня было сделано 4 200 фотографий, из которых 530 были созданы за один-единственный день в июле 1946 года. Охваченная площадь составила 17 000 км².

Швейцарские наблюдатели за полетами отметили, что американцы использовали самые современные технологии. В то время как швейцарская топография еще работала со стеклянными фотопластинами, в США использовались камеры, которые автоматически делали снимки размером 23 × 23 см. 

Две стороны договорились, что после завершения проекта американцы оставят швейцарцам 64 фотопленки с одним негативным и одним позитивным дубликатом фотографии. Федеральное ведомство карто- и топографии swisstopo разместило эти изображения в интернете для всеобщего обозрения.

Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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