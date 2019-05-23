Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 12:30

После Второй мировой войны американские бомбардировщики поднялись в небо над Швейцарией с мирной миссией: чтобы сделать аэрофотоснимки.

После окончания войны США и Британия организовали проект по созданию карты всей Европы, которая будет использоваться в авиационных целях. Американское посольство обратилось к Швейцарии с просьбой принять в этом участие, и ВВС Швейцарии возражать не стали. Но для того чтобы развеять любые подозрения в шпионаже, самолеты должны были лететь на высоте от 6 000 до 8 000 метров над землей.

Камеры заменили оружие

Оружие с самолетов-бомбардировщиков было демонтировано, и в пол самолета были установлены две камеры и видоискатель. Вылеты совершались из немецкого Аугсбурга, далее следовал полет над Швейцарией с запада на восток. За 34 безоблачных дня было сделано 4 200 фотографий, из которых 530 были созданы за один-единственный день в июле 1946 года. Охваченная площадь составила 17 000 км².

Швейцарские наблюдатели за полетами отметили, что американцы использовали самые современные технологии. В то время как швейцарская топография еще работала со стеклянными фотопластинами, в США использовались камеры, которые автоматически делали снимки размером 23 × 23 см.

Две стороны договорились, что после завершения проекта американцы оставят швейцарцам 64 фотопленки с одним негативным и одним позитивным дубликатом фотографии. Федеральное ведомство карто- и топографии swisstopo разместило эти изображения в интернете для всеобщего обозрения.

Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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