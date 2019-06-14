Очереди на входе ярмарки Art BaselВнешняя ссылка длинны, публика как всегда разношёрстна и интернациональна и даже в этих залах она не в состоянии расстаться с гаджетами. Наш первый взгляд на то, что происходит на этой важнейшей в мире «бирже искусств».

Много искусства, много людей и еще больше денег: попав сюда, поначалу теряешься, настолько велико разнообразие видов и жанров современного искусства, разбросанных по сразу нескольким этажам огромного выставочного комплекса Messe Basel. В этом году участие в ярмарке принимают 291 галерея из 34 стран, гости могут ознакомиться с «шедеврами» почти 4 тыс. художников.

При этом в руках едва ли ни каждого второго посетителя ярмарки можно заметить смартфон или планшет, что неудивительно: современные гаджеты позволяют не только «унести с собой» понравившееся произведение искусства, но и тут же навести справки и даже может быть оформить предзаказ.

Не менее популярны такого рода технические устройства и у галеристов: все-таки выставочная площадь дорога и ограничена, а в «облаке» места много, так что, сумев привлечь потенциального клиента, художники и владельцы галерей могут сразу могут наглядно «огласить весь список». Ведь речь на ярмарке, в конечном итоге, идет о купле и продаже, а не просто о том, чтобы «себя показать и других посмотреть».

В этом году ярмарка в Базеле отличается и сильным социально-политическим измерением. Запланировано проведение массы разного рода подиумных дискуссий, семинаров и круглых столов на самые актуальные темы, включая защиту климата, отношений между художниками и галеристами, а также позиция деятелей искусства в связи с новейшими социально-политическими трендами.



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