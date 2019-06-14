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Культура

Art Basel 2019 Смартфоны и планшеты повсеместны на ярмарке Art Basel

Junger Mann und Frauenhand

Вечером хочется узнать, что же это я такое увидел днём! 

Art outside

Над выставочным комплексом Messe Basel безоблачное небо.

MännerFrauen

Темой ярмарки является и, разумеется, вездесущий гендерный вопрос. 

ask me something

Легко потерять всяческую ориентацию. 

Anna Boghuigian

Инсталляция по мотивам лодки беженцев на Средиземном море: политический аспект на ярмарке заметен везде.

Frau mit Federschmuck

Сначала сщелкать произведение искусства, потом погуглить, кто его автор. 

seeing dollars

Мужчины и произведения искусства из наследия великого провокатора Энди Уорхола. 

Mirjam Cahn

Произвдение швейцарской художницы Мириам Кан (Miriam Cahn).  

Jeff Koons Ballon

Джефф Кунс (Jeff Koons) и его Sacred Heart. 

Bewachen eines Koons

Большое сердце всегда беззащитно перед колкостями общества, и его надо охранять. 

Chinesen kaufen Amerikaner

Китайский арт-рынок принадлежит к числу самых стремительно развивающихся. 

take my picture
Beyeler Anlass

Присутствует на выставке и Fondation Beyeler. 

Images from the opening day of Art Basel 2019

Очереди на входе ярмарки Art BaselВнешняя ссылка длинны, публика как всегда разношёрстна и интернациональна и даже в этих залах она не в состоянии расстаться с гаджетами. Наш первый взгляд на то, что происходит на этой важнейшей в мире «бирже искусств».

Много искусства, много людей и еще больше денег: попав сюда, поначалу теряешься, настолько велико разнообразие видов и жанров современного искусства, разбросанных по сразу нескольким этажам огромного выставочного комплекса Messe Basel. В этом году участие в ярмарке принимают 291 галерея из 34 стран, гости могут ознакомиться с «шедеврами» почти 4 тыс. художников.

При этом в руках едва ли ни каждого второго посетителя ярмарки можно заметить смартфон или планшет, что неудивительно: современные гаджеты позволяют не только «унести с собой» понравившееся произведение искусства, но и тут же навести справки и даже может быть оформить предзаказ.

Не менее популярны такого рода технические устройства и у галеристов: все-таки выставочная площадь дорога и ограничена, а в «облаке» места много, так что, сумев привлечь потенциального клиента, художники и владельцы галерей могут сразу могут наглядно «огласить весь список». Ведь речь на ярмарке, в конечном итоге, идет о купле и продаже, а не просто о том, чтобы «себя показать и других посмотреть».

В этом году ярмарка в Базеле отличается и сильным социально-политическим измерением. Запланировано проведение массы разного рода подиумных дискуссий, семинаров и круглых столов на самые актуальные темы, включая защиту климата, отношений между художниками и галеристами, а также позиция деятелей искусства в связи с новейшими социально-политическими трендами.

Искусство в массы Что не так с международной ярмаркой искусств Art Basel?

Крупнейшая в мире художественная ярмарка Art Basel вновь открывается в городе на излучение Рейна. Но что-то с ней явно не так? Или это только кажется?

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