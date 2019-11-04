Выходя из ЕС, Великобритания может быть вынуждена «шагнуть очень широко». (sda-ats)

Швейцария и Великобритания подписали в четверг 31 октября в Лондоне соглашение о продолжении сотрудничества в социальной области. Оно будет необходимо на случай, если Brexit пройдет без упорядоченной сделки с Евросоюзом. Данный документ является частью стратегии Федерального совета, правительства Швейцарии, получившей название «Mind the gap».

«Смотри под ноги, там яма»: таким предупреждением лондонское метро призывает пассажиров быть внимательными при выходе на платформу из вагона, оно звучит каждый раз перед остановкой поезда, предупреждая, что между выходной дверью и станционной платформой людей может ожидать проем. Нечто похожее теперь грозит Великобритании в целом: выходя из ЕС, она может быть вынуждена «шагнуть очень широко».

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На случай, если будет реализован сценарий, в рамках которого Brexit пройдет без упорядоченной сделки с Евросоюзом, и было подписано данное соглашение со Швейцарией. Оно носит переходный характер, ограничено по времени и в принципе документ рассчитан пока на срок до 31 декабря 2020 года. Напомним, что британцы очередной раз перенесли дату своего выхода из ЕС, на сей раз на конец января 2020 года.

Защита интересов граждан

Подписанное на прошлой неделе соглашение, которое еще должно быть ратифицировано парламентами обеих стран, предусматривает сохранение действующего порядка предоставления пенсионного обеспечения и социальной помощи, который в настоящее время регулируется в контексте соглашения Швейцарии и ЕС о свободном передвижении для граждан.

Покинув ЕС, Лондон покинет и данное соглашение, поэтому с целью защиты интересов граждан Швейцарии или Великобритании, желающих жить и работать в соответствующих странах, британская и швейцарская сторона приняли решение урегулировать этот важный вопрос в рамках специального документа, который будет действовать до тех пор, пока между Швейцарией и Великобританией не вступят в силу новые основополагающие договоренности, определяющие модальности их взаимной двусторонней кооперации после Брексита.

В рамках процедуры Brexit между Швейцарией и Великобританией уже были подписаны кооперационные соглашения, регулирующие порядок взаимной торговли, функционирование воздушного и автомобильного транспорта, миграционные вопросы, взаимный допуск граждан на рынок труда друг друга. Всё это очень важные документы, ведь сейчас в Великобритании проживают около 35 400 швейцарцев, а в Швейцарии — соответственно почти 41 400 британцев.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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