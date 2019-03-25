Фигура Гельвеции перед заднием МИД Швейцарии в Берне. (Keystone/Peter Klaunzer)

Федеральное ведомство финансового контроля и аудита (Eidgenössische FinanzkontrolleВнешняя ссылка) проверило эффективность и целесообразность работы «малых точек» в системеВнешняя ссылка швейцарских дипломатических загранпредставительств. Итоги неутешительны.

Всего под бдительное око финансистов попало 31 «малое» дипломатическое представительство, то есть посольство или консульство в стране, не относящейся к приоритетам в швейцарской внешнеполитической повестке и располагающее скромным персоналом максимум в несколько человек. Оказалось, что расходы на «малые» точки оказываются очень даже солидными и составляют примерно 25 млн франков в год, при том, что, если перевести с бюрократического на человеческий, «толку от них никакого»!

Как указали далее аудиторы, не всё в порядке здесь и с кадровым обеспечением: отыскать персонал на работу в такие диппредставительства очень сложно, поскольку они считаются в карьерном смысле «тупиковыми ветвями эволюции», поэтому работать туда посылают едва ли не насильно, что ведет «к повышению потенциала фрустрации» среди сотрудников, то есть, если опять перевести на человеческий, людям там нечем особо заняться и они только и делают, что считают дни до завершения загранкомандировки.

Отсюда «необходимо, чтобы МИД Швейцарии пересмотрел свою стратегию и разработал решения, которые позволили бы найти малым загранточкам разумную альтернативу с учетом ограниченных бюджетных средств». Опять же в переводе на человеческий это означает только одно — закрытие с заменой послов «в поле» послами «на месте», которые выполняли бы по данной стране свои обычные обязанности, но сидя в Берне. Кое-что в этом направлении уже делается: в 2018 году были закрыты швейцарские представительства в Лос-Анджелесе и Карачи.

С другой стороны, среди таких «малых посольств» находятся и представительства в скандинавских странах, а также в таких городах, как Дублин, Лиссабон и Люксембург. Закрыть там посольства? С политической точки зрения это немыслимо. Со своей стороны МИД Швейцарии демонстрирует готовность прислушаться к критике и пересмотреть концепцию «малого представительства» (один-два дипломата плюс несколько сотрудников из числа «принятых на месте»).

«Больше дипломатии за те же деньги»

Эта концепция была разработана в период после 1989 года и позволила без особых дополнительных трат обеспечить швейцарское дипломатическое присутствие в целом ряде новых стран, неожиданно появившихся на карте Европы после, в частности, распада СССР и всего так называемого «Восточного блока». Идея была проста: «Больше дипломатии за те же деньги». МИД Швейцарии в целом согласен с критикой, указывая, что «среди малых представительств вполне есть те, от которых есть толк и польза, но часто эффективность таких „точек“ субъективно зависит от личности ведущего дипломата, а потому в качестве универсальной такая модель не подходит».

С другой стороны, указывают в МИД Швейцарии, такие малые представительства могут и должны играть роль связующего звена с «Пятой Швейцарией», то есть примерно с 750 тыс. граждан Конфедерации, находящимися на ПМЖ за рубежом. Не забудем еще и консульские функции в условиях последовательного роста числа швейцарцев, выезжающих в туристические поездки за рубеж. Куда им звонить и к кому образаться в Уругвае или Киргизии в случае потери документов или личных вещей?

«Не стоит, закрывая малые посольства, поворачиваться спиной к Восточной Европе, это только усилит там позиции России» Элизабет Шнайдер-Шнайтер председатель парламентского Комитета по внешней политике Конец цитаты

Лоран Гётчель (Laurent Goetschel)Внешняя ссылка, профессор кафедры политологии в Университете Базеля, указывает и на другую важную функцию малых зарубежных диппредставительств Швейцарии: речь идет об оказании помощи развитию странам Азии и Африки. «Если Швейцария намерена укреплять свои позиции в этих странах, то тогда работа даже малых представительств становится вполне осмысленным делом», — считает он, подчеркивая, что по большому счёту «точки» в Антананариву или Минске куда более важны, чем даже посольство в Люксембурге.

Свободные от идеологии отношения



МИД Швейцарии подчеркивает также, что «безопасность Конфедерации в качестве нейтральной страны, не являющейся членом могущественных альянсов и союзов, таких, как НАТО или ЕС, обеспечивается при помощи свободных от идеологии отношений с как можно большим числом государств мира, и в этом отношении даже малые представительства играют важную роль несущего элемента широкой сети внешнеполитических связей и отношений». Что же касается малых посольств в развитых странах, то они играют роль влиятельных «лоббистов», кроме того, их закрытие приведет к тому, что государство, лишившееся вдруг швейцарского представительства, может почувствовать себя даже «оскорблённым», — указывает швейцарское внешнеполитическое ведомство.

Как говорит Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-SchneiterВнешняя ссылка), председатель Комитета по внешней политике Национального совета, большой палаты швейцарского федерального парламента, «Федеральное ведомство финансового контроля и аудита проверило малые посольства и консульства только с точки зрения исключительно финансовой. Стричь же все эти „точки“ под одну денежную гребёнку мне кажется близоруким. Кроме того, не стоит, закрывая малые посольства, поворачиваться спиной к Восточной Европе, это только усилит там позиции России».

+ О том, почему Украина является внешнеполитическим приоритетом Швейцарии.

На постсоветском пространстве ведомство финансового контроля и аудита проверило представительства в Санкт-Петербурге, Бишкеке, Ташкенте, Ереване и Минске. Читайте в нашем материале ниже, почему глава швейцарского малого швейцарского представительства в Беларуси считает, что его следует не закрывать, а, напротив, преобразовать в полноценное посольство.

Дипломатия Беларусь становится более значимой для Швейцарии Об отношениях Берна и Минска портал SWI swissinfo поговорил со швейцарским дипломатом Клодом Альтерматтом. Автор: Эва Хирши (Eva Hirschi), Минск Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Weissrussland gewinnt an Bedeutung für die Schweiz



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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