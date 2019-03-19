В Болгарии тоже бывает холодно: почти 7 млн человек насчитывает население этой страны, из них одна треть зависит от безнадежно устаревших и обветшавших советских систем подачи тепла по трубам. Швейцарский взнос должен стать вкладом в сокращение разрыва в социально-экономическом развитии между «старыми» и «новыми» членами ЕС.

(Keystone)

Швейцарский парламент оказался от «силового стиля» в рамках кооперации и сотрудничества с ЕС: если Евросоюз хотя бы не будет «дискриминировать» Швейцарию в рамках внутреннего европейского потребительского рынка, то тогда Берн будет готов перечислить в бюджет «Фонда сплочения» ЕС 1,3 млрд франков. Таков результат обсуждения этого вопроса швейцарскими депутатами: после малой палаты, Совета кантонов, данную выплату поддержала и большая палата, Национальный совет. Аплодисментов в прессе в связи с этим решением ожидать не приходится.

Швейцария и ЕС переживают сейчас сложный этап в своих отношениях: так называемое «Рамочное или институциональное соглашение», которое было призвано поставить отношения Берна и Брюсселя на долговременную и устойчивую договорно-правовую базу, из решения проблемы почти уже само превратилось в проблему.

Швейцарский «миллиард» (на самом деле куда больше), который должен быть выплачен в доход европейского «Фонда сплоченияВнешняя ссылка», связан с рамочным соглашением только опосредованно, и тем не менее, связь тут есть. То или иное решение швейцарских депутатов по вопросу «миллиарда сплочения» должно было стать сигналом на предмет того, в каком ключе вообще Швейцария намерена выстраивать в будущем отношения со своим важнейшим торговым и политическим партнёром.



«Совершенно легитимно рассматривать рамочное соглашение и „миллиард сплочения“ в качестве составных элементов единой проблематики». Элизабет Шнайдер-Шнайтер (партия демохристиан / CVP). Конец цитаты

Выплачивая на протяжении следующих 10-ти лет 1,3 млрд франков в доход «Фонда сплочения» Швейцария будет вносить свой вклад в инфраструктурное и технологическое «подтягивание» новых восточноевропейских членов ЕС до уровня развитых стран. Деньги из Швейцарии получат не только, кстати, они, но и страны Европейского союза, в особенной степени затронутые миграционным кризисом.

Входной билет

Евросоюз рассматривает согласие Берна на перечисление этих средств в качестве входного билета, на основании которого Конфедерация сможет на равных работать и торговать на внутреннем потребительском рынке, а также рынке услуг ЕС. С точки зрения же Берна он может совершенно добровольно решить платить, но столь же свободен он отказаться от перечисления этих денег, вопросы «миллиарда сплочения» и «рамочного соглашения» Швейцария рассматривает в качестве двух совершенно разных досье.

При этом в Берне прекрасно понимают, что уплата или неуплата этих денег может сыграть решающую роль в плане создания или дружественной атмосферы в отношениях ЕС и Швейцарии, или же, наоборот, в превращении «операционной» среды кооперации двух контрагентов в «токсичную» и неблагоприятную. И именно этот вопрос, по сути, и обсуждался в швейцарском парламенте. Большинство депутатов Национального совета было поначалу настроено решительно, мол, в решении вопроса условий выплаты «миллиарда сплочения» должны обязательно существовать четкие «красные линии» и условия.

Они рассматривались депутатами в качестве «ответной меры» на действия ЕС, воспринятые многими в Швейцарии в качестве откровенной дискриминации (вспомним только проблему продления сроков эквивалентности швейцарского и европейского биржевого права или же санкции ЕС в отношении Швейцарии, ограничившие ее участие в научных и образовательных программах Horizon 2020 и Erasmus Plus.

«Европейский союз напрямую увязывает воедино вопросы заключения рамочного соглашения и признания эквивалентности швейцарского и европейского биржевого права. Отсюда совершенно легитимно и нам рассматривать рамочное соглашение и „миллиард сплочения“ в качестве составных элементов единой проблематики», — указала, например, Элизабет Шнайдер-ШнайтерВнешняя ссылка, депутат парламента от партии демохристиан (CVP).

«Швейцария не должна опускаться перед ЕС на колени»

Но затем, как всегда бывает, идеология начала уступать прагматике. Безусловное отторжение перспективы уплаты швейцарского миллиарда в доход «Фонда сплочения» продемонстрировала лишь Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei — SVP), которая столь же негативно оценивает и существующий на данный момент вариант рамочного институционального соглашения между ЕС и Швейцарией.

Как заявил представитель фракции этой партии в парламенте политик и журналист Роджер КёппельВнешняя ссылка (Roger Köppel), «Европейский союз говорит, что рамочное соглашение является ничем иным как соглашением о дружбе и сотрудничестве, но при этом он хочет нас откровенно принудить подписать это соглашение. Брюссель говорит, что в случае вашего отказа подписать его мы будем вас и дальше «прессовать» и добиваться своего. Точно таким же путем идёт ЕС и в вопросе «миллиарда сплочения».

«Не стоит переоценивать наш довольно скромный вклад в фонд сплочения ни в качестве рычага давления, ни в качестве устрашающего жеста». Мартин Нэф, партия социал-демократов (SP) Конец цитаты

Однако такого рода крайние позиции в итоге отклика в парламенте не нашли. Большую благосклонность депутатов заслужили позиции, озвученные, например, Лораном Верли (Laurent WehrliВнешняя ссылка), представителем фракции либералов (Freisinnig-Demokratischen Partei / FDP. Die Liberalen). С его точки зрения данный «миллиард является солидарным вкладом, очень важным для отношений Швейцарии со странами ЕС. «Внешне миллиард сумма астрономическая, но всё относительно, с учётом того, что данная сумма составляет только 0,35% от общего бюджета всего Фонда сплочения», — добавил в итоге своего выступления в парламенте Л. Верли.

Свою точку зрения на вклад Швейцарии в европейский «Фонд сплочения» представил и еще один видный либерал, депутат Ханс-Петер Портман (Hans-Peter PortmannВнешняя ссылка). «Если мы одобрим этот взнос, то получится, что каждый житель Швейцарии заплатит всего по 15 франков, в то время как экономическая выгода от хорошо функционирующих швейцарско-европейских экономических связей эквивалентна для кошелька каждого жителя Конфедерации сумме в размере 4 500 франков ежегодно. Даже в маленьком Лихтенштейне, который тоже не входит в ЕС, каждый житель вынужден платить в рамках своего взноса в «Фонд сплочения» сумму в 25 франков, не говоря уже о подданных Норвегии, страны, которая тоже не входит в Евросоюз. Они выделяют в пересчете по 52 франка в год с человека».



И именно исходя из этого представитель фракции социалистов Мартин Нэф (Martin NaefВнешняя ссылка) указал, что было бы неразумно использовать швейцарский «миллиард сплочения» в качестве средства шантажа. «Не стоит переоценивать наш довольно скромный вклад в фонд сплочения ни в качестве рычага давления, ни в качестве устрашающего жеста», — указал этот депутат. В итоге парламент согласился дать «зелёный свет» миллиардному платежу, при условии, если ЕС проявит своё «благорасположение» (Wohlverhalten) по отношению к Швейцарии. Что это такое и каковы его критерии? Конкретных условий парламент формулировать не стал.

Больше времени и пространства для манёвра

И что теперь? А теперь данное решение пойдёт на рассмотрение парламентской согласительной комиссии. Дело в том, что большая палата иначе, нежели малая, распределила выделенные средства: государства, столкнувшиеся с миграционным кризисом, получат денег больше (380 млн франков), тогда как члены ЕС из числа восточноевропейских стран получат меньше, чем планировалось (857 млн).

Фактически таким решением парламент обеспечил правительству дополнительные время и пространство доля маневра в переговорах и консультациях с ЕС. «Тактически умный ход, с учетом того, что с внутриполитической точки зрения безусловное согласие парламента с выплатой этой суммы выглядело бы совершенно ничем не оправданным шагом», — отметила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Тем самым Швейцария обеспечила себе самый широкий перечень опций в рамках переговоров с Брюсселем на предмет заключения рамочного соглашения, не проводя при этом никаких „красных линий“, которые оказались бы ничем иным как мячом, забитым в собственные ворота».

Для миграции и инфраструктуры Второй швейцарский вклад в Европейский фонд сплочения в размере 1,3 млрд франков будет выплачиваться в течение 10 следующих лет. Новизна состоит в том, что теперь эта сумма будет разделена на два тематических рамочных кредита. Один будет предназначен для «сокращения степени инфраструктурного отставания восточноевропейских стран-членов ЕС от „старых“ членов Евросоюза» (Kohäsion), другой — для целей преодоления негативных последствий миграционного кризиса (Migration). Цели программ, поддерживаемых из средств швейцарского «миллиарда»: 1. Развитие социального партнёрства и поддержка промышленного роста, сокращение молодежной и общей безработицы; 2. Регулирование миграции, поддержка социальной интеграции мигрантов и укрепление общественной безопасности; 3. Охрана климата и экология; 4. Поддержка развития систем здравоохранения и социального страхования; 5. Поддержка проектов в области привлечения граждан к управлению, противодействие коррупции. (Источник: МИД Швейцарии / EDAВнешняя ссылка) Конец инфобокса

Сотрудничество Швейцарская помощь Восточной Европе: труднее и медленнее Насколько помощь Швейцарии странам Восточной Европы эффективна и отвечает особенностям времени? Об этом в Берне дискутировали политики и эксперты. Автор: Игорь Петров, г. Берн



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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